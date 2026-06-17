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WM 2026 im Liveticker: Österreich gegen Jordanien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Österreich gegen Jordanien

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Spannung bei der WM 2026: Österreich spielt gegen Jordanien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 6 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe J Österreich - Jordanien

Österreich trifft am 1. Spieltag der Gruppe J in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Jordanien. Die Partie live im Stream. Spielbeginn: 6:00 Uhr.

17.06.2026
Mi, 17.06., 06:00 Uhr
San Francisco Bay Area
ZDF
Österreich
AUT
Österreich
-:-
Jordanien
Jordanien
JOR

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt der österreichischen Nationalelf bei dieser WM. Das Team von Ralf Rangnick spielt ab 06:00 Uhr in San Francisco gegen Jordanien.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Österreich
    0
    Siege Jordanien
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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