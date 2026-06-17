Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Österreich gegen Jordanien

17.06.2026 | 03:00 |

Spannung bei der WM 2026: Österreich spielt gegen Jordanien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 6 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.