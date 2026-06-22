Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen Österreich
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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Österreich in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 22.06., 19:00 Uhr
Dallas
Argentinien
ARG
-:-
Österreich
AUT
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Argentinien
|Argentinien
|ARG
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
|2
|Österreich
|Österreich
|AUT
|1
|1
|0
|0
|3:1
|2
|3
|3
|Jordanien
|Jordanien
|JOR
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|4
|Algerien
|Algerien
|ALG
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Kräftemessen in der Gruppe J zwischen Argentinien und Österreich! Beide Teams haben ihre ersten Partien gewonnen und könnten mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Argentinien
- 1
- Siege Österreich
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 6 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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