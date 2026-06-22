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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Argentinien gegen Österreich

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen Österreich

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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Österreich in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mo, 22.06., 19:00 Uhr
Dallas
Das Erste
Argentinien
ARG
Argentinien
-:-
Österreich
Österreich
AUT

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1ArgentinienArgentinienArgentinienARG11003:033
2ÖsterreichÖsterreichÖsterreichAUT11003:123
3JordanienJordanienJordanienJOR10011:3-20
4AlgerienAlgerienAlgerienALG10010:3-30
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Kräftemessen in der Gruppe J zwischen Argentinien und Österreich! Beide Teams haben ihre ersten Partien gewonnen und könnten mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg machen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Argentinien
    1
    Siege Österreich
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    6 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

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