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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Jordanien gegen Algerien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Jordanien gegen Algerien

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Spannung bei der WM 2026: Jordanien spielt gegen Algerien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 23.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe J Jordanien - Algerien

Jordanien trifft am 2 Spieltag der Gruppe J in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Algerien. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 5:00 Uhr.

23.06.2026
Di, 23.06., 05:00 Uhr
San Francisco Bay Area
ZDF
Jordanien
JOR
Jordanien
-:-
Algerien
Algerien
ALG

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1ArgentinienArgentinienArgentinienARG22005:056
2ÖsterreichÖsterreichÖsterreichAUT21013:303
3JordanienJordanienJordanienJOR10011:3-20
4AlgerienAlgerienAlgerienALG10010:3-30
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur Partie der Verlierer des 1. Spieltags in der Gruppe J. Ab 05:00 Uhr MEZ steht sowohl für Jordanien als auch für Algerien viel auf dem Spiel!

Aufstellung

Aufstellung

1
Abu Layla
3
Naseeb
5
Al Arab
4
Abu Dahab
23
Haddad
21
Al Rashdan
8
Al Rawabdeh
20
Abu Taha
13
Al Mardi
9
Olwan
10
Al Tamari
23
Zidane
17
Belghali
2
Mandi
21
Bensebaïni
15
Aït Nouri
14
Boudaoui
6
Zerrouki
22
Maza
7
Mahrez
9
Gouiri
10
Chaïbi
Jordanien
Ersatzbank
22
Al Fakhouri
12
Bani Attiah
16
Abu Al Nadi
2
Abu Hasheesh
19
Al Rosan
26
Badawi
17
Obaid
18
Taha
25
Al Daoud
14
Ayed
6
Jamous
15
Saadeh
11
Al Fakhouri
24
Azaizeh
7
Shararh
Trainer
Sellami
Algerien
Ersatzbank
16
Benbout
1
Mastil
3
Abada
5
Belaïd
26
Chergui
13
Hadjam
4
Tougai
8
Aouar
19
Bentaleb
24
Titraoui
12
Benbouali
20
Boulbina
25
Ghedjemis
11
Hadj Moussa
Trainer
Petković

Jordanien
Jordanien

1
Yazeed Abu Layla
3
Abdallah Naseeb
4
Husam Abu Dahab
5
Yazan Al Arab
23
Ehsan Haddad
8
Noor Al Rawabdeh
20
Mohannad Abu Taha
21
Nizar Al Rashdan
9
Ali Olwan
10
Mousa Al Tamari
13
Mahmoud Al Mardi

Algerien
Algerien

23
Luca Zidane
2
Aïssa Mandi
15
Rayan Aït Nouri
17
Rafik Belghali
21
Ramy Bensebaïni
6
Ramiz Zerrouki
10
Farès Chaïbi
14
Hichem Boudaoui
22
Ibrahim Maza
7
Riyad Mahrez
9
Amine Gouiri

Reservespieler

22
Abdallah Al Fakhouri
12
Nour Bani Attiah
16
Mohammad Abu Al Nadi
2
Mohammad Abu Hasheesh
19
Saed Al Rosan
26
Anas Badawi
17
Salim Obaid
18
Mohammad Taha
25
Mohammad Al Daoud
14
Rajaei Ayed
6
Amer Jamous
15
Ibrahim Saadeh
11
Odeh Al Fakhouri
24
Ali Azaizeh
7
Shararh

Reservespieler

16
Oussama Benbout
1
Melvin Mastil
3
Achref Abada
5
Zinédine Belaïd
26
Samir Chergui
13
Jaouen Hadjam
4
Mohamed Tougai
8
Houssem Aouar
19
Nabil Bentaleb
24
Yacine Titraoui
12
Nadhir Benbouali
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
11
Anis Hadj Moussa

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Jordanien
    1
    Siege Algerien
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    3 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026