Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Jordanien gegen Algerien
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Spannung bei der WM 2026: Jordanien spielt gegen Algerien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 23.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 23.06., 05:00 Uhr
San Francisco Bay Area
Jordanien
JOR
-:-
Algerien
ALG
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Argentinien
|Argentinien
|ARG
|2
|2
|0
|0
|5:0
|5
|6
|2
|Österreich
|Österreich
|AUT
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|3
|Jordanien
|Jordanien
|JOR
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|4
|Algerien
|Algerien
|ALG
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur Partie der Verlierer des 1. Spieltags in der Gruppe J. Ab 05:00 Uhr MEZ steht sowohl für Jordanien als auch für Algerien viel auf dem Spiel!
Aufstellung
Aufstellung
Ersatzbank
Trainer
Sellami
Sellami
Ersatzbank
Trainer
Petković
Petković
Jordanien
Algerien
Reservespieler
Reservespieler
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Jordanien
- 1
- Siege Algerien
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 3 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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