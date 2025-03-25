Fußball WM 2026: Gruppe H - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe H
In Gruppe H treffen Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe H im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe H
- Livestream
Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe H: Saudi-Arabien - Uruguay
Spiele der Gruppe H im Liveticker
- mit Video1:44Im Liveticker: Spanien gegen Kapverdische InselnFußball-WM 2026
- mit Video1:44Im Liveticker: Saudi-Arabien gegen UruguayFußball-WM 2026
- mit Video1:44Im Liveticker: Spanien gegen Saudi-ArabienFußball-WM 2026
- mit Video1:44Im Liveticker: Uruguay gegen Kapverdische InselnFußball-WM 2026
- mit Video1:44Im Liveticker: Uruguay gegen SpanienFußball-WM 2026
- mit Video1:44Im Liveticker: Kapverdische Inseln gegen Saudi-ArabienFußball-WM 2026
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