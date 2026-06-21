Reicht es oder reicht es nicht bei Lamine Yamal? Um diese Frage drehte sich bei den Spaniern in den letzten Tagen vieles. Die Fans können nun aufatmen, denn der Superstar scheint seinen Muskelriss vollständig auskuriert zu haben und steht heute in der Startelf. Neben Yamal, der Ferran Torres ersetzt, ändert de la Fuente seine Elf auf weiteren drei Positionen: Dani Olmo und Álex Baena verdrängen Fabián Ruiz und Gavi auf die Bank, zudem darf Pedro Porro anstelle von Marcos Llorente beginnen.

In Gruppe H eröffnen Spanien und Saudi-Arabien den zweiten Gruppenspieltag, ehe um Mitternacht Uruguay und Kap Verde folgen. Ausgeglichener könnte die Gruppe bislang nicht sein, denn alle Teams haben jeweils einen Punkt auf dem Konto. Deshalb wird mit Spannung auf die Partien geschaut - wer sichert sich die Tabellenspitze und damit perfekte Chancen auf ein Weiterkommen? Die Spanier, die als Mitfavorit auf den Titel gelten, sind nach dem Patzer gegen Kap Verde heute unter Zugzwang. Ab 18 Uhr rollt der Ball in Atlanta.