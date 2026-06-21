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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Spanien gegen Saudi-Arabien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Spanien gegen Saudi-Arabien

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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Saudi-Arabien in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 18 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

So, 21.06., 18:00 Uhr
Atlanta
Spanien
ESP
Spanien
-:-
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
KSA

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1UruguayUruguayUruguayURU10101:101
2Saudi-ArabienSaudi-ArabienSaudi-ArabienKSA10101:101
3SpanienSpanienSpanienESP10100:001
4Kapverdische InselnKap VerdeKap VerdeCPV10100:001
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

17:10
Reicht es oder reicht es nicht bei Lamine Yamal? Um diese Frage drehte sich bei den Spaniern in den letzten Tagen vieles. Die Fans können nun aufatmen, denn der Superstar scheint seinen Muskelriss vollständig auskuriert zu haben und steht heute in der Startelf. Neben Yamal, der Ferran Torres ersetzt, ändert de la Fuente seine Elf auf weiteren drei Positionen: Dani Olmo und Álex Baena verdrängen Fabián Ruiz und Gavi auf die Bank, zudem darf Pedro Porro anstelle von Marcos Llorente beginnen.
17:00
In Gruppe H eröffnen Spanien und Saudi-Arabien den zweiten Gruppenspieltag, ehe um Mitternacht Uruguay und Kap Verde folgen. Ausgeglichener könnte die Gruppe bislang nicht sein, denn alle Teams haben jeweils einen Punkt auf dem Konto. Deshalb wird mit Spannung auf die Partien geschaut - wer sichert sich die Tabellenspitze und damit perfekte Chancen auf ein Weiterkommen? Die Spanier, die als Mitfavorit auf den Titel gelten, sind nach dem Patzer gegen Kap Verde heute unter Zugzwang. Ab 18 Uhr rollt der Ball in Atlanta.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Auftritt des Mitfavoriten aus Spanien. Nach der großen Enttäuschung aufgrund der torlosen Partie gegen die Kapverden sind die Iberer auch gegen Saudi-Arabien hochfavorisiert und alles andere als ein deutlicher Sieg von Pedri & Co. wäre eine weitere große Überraschung.

Aufstellung

Aufstellung

23
Unai Simón
12
Pedro Porro
22
Pau Cubarsí
14
Laporte
24
Cucurella
20
Pedri
16
Rodri
19
Lamine Yamal
10
Dani Olmo
15
Álex Baena
21
Mikel Oyarzabal
21
Al Owais
12
Abdulhamid
5
Al Tambakti
3
Lajami
4
Al Amri
24
Al Harbi
6
Al Dawsari
15
Al Khaibari
7
Al Juwayr
9
Al Buraikan
10
Al Dawsari
Spanien
Ersatzbank
1
David Raya
13
Joan García
3
Álex Grimaldo
4
Eric García
2
Marc Pubill
8
Fabián Ruiz
9
Gavi
5
Marcos Llorente
18
Martín Zubimendi
6
Mikel Merino
26
Borja Iglesias
7
Ferran Torres
17
Nico Williams
25
Víctor Muñoz
11
Yéremy Pino
Trainer
de la Fuente
Saudi-Arabien
Ersatzbank
1
Al Aqidi
22
Al Kassar
26
Al Shamat
13
Boushal
2
Majrashi
25
Thakri
18
Al Hejji
16
Al Johani
23
Kanno
8
Yahya
17
Al Ghannam
19
Al Hamdan
11
Al Shehri
20
Mandash
Trainer
Donis

Spanien
Spanien

23
Unai Simón
12
Pedro Porro
14
Aymeric Laporte
22
Pau Cubarsí
24
Marc Cucurella
10
Dani Olmo
15
Álex Baena
16
Rodri
20
Pedri
19
Lamine Yamal
21
Mikel Oyarzabal

Saudi-Arabien
Saudi-Arabien

21
Mohammed Al Owais
3
Ali Lajami
4
Abdulelah Al Amri
5
Hassan Al Tambakti
12
Saud Abdulhamid
24
Moteb Al Harbi
6
Nasser Al Dawsari
7
Musab Al Juwayr
10
Salem Al Dawsari
15
Abdullah Al Khaibari
9
Firas Al Buraikan

Reservespieler

1
David Raya
13
Joan García
3
Álex Grimaldo
4
Eric García
2
Marc Pubill
8
Fabián Ruiz
9
Gavi
5
Marcos Llorente
18
Martín Zubimendi
6
Mikel Merino
26
Borja Iglesias
7
Ferran Torres
17
Nico Williams
25
Víctor Muñoz
11
Yéremy Pino

Reservespieler

1
Nawaf Al Aqidi
22
Ahmed Al Kassar
26
Mohammed Abu Al Shamat
13
Nawaf Boushal
2
Ali Majrashi
25
Jehad Thakri
18
Alaa Al Hejji
16
Ziyad Al Johani
23
Mohammed Kanno
8
Ayman Yahya
17
Khalid Al Ghannam
19
Abdullah Al Hamdan
11
Saleh Al Shehri
20
Sultan Mandash

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege Spanien
    3
    Siege Saudi-Arabien
    0
    Torverhältnis
    9 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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