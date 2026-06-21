Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Spanien gegen Saudi-Arabien
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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Saudi-Arabien in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 18 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 21.06., 18:00 Uhr
Atlanta
Spanien
ESP
-:-
Saudi-Arabien
KSA
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Uruguay
|Uruguay
|URU
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|2
|Saudi-Arabien
|Saudi-Arabien
|KSA
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|3
|Spanien
|Spanien
|ESP
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|4
|Kap Verde
|Kap Verde
|CPV
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
17:10
Reicht es oder reicht es nicht bei Lamine Yamal? Um diese Frage drehte sich bei den Spaniern in den letzten Tagen vieles. Die Fans können nun aufatmen, denn der Superstar scheint seinen Muskelriss vollständig auskuriert zu haben und steht heute in der Startelf. Neben Yamal, der Ferran Torres ersetzt, ändert de la Fuente seine Elf auf weiteren drei Positionen: Dani Olmo und Álex Baena verdrängen Fabián Ruiz und Gavi auf die Bank, zudem darf Pedro Porro anstelle von Marcos Llorente beginnen.
17:00
In Gruppe H eröffnen Spanien und Saudi-Arabien den zweiten Gruppenspieltag, ehe um Mitternacht Uruguay und Kap Verde folgen. Ausgeglichener könnte die Gruppe bislang nicht sein, denn alle Teams haben jeweils einen Punkt auf dem Konto. Deshalb wird mit Spannung auf die Partien geschaut - wer sichert sich die Tabellenspitze und damit perfekte Chancen auf ein Weiterkommen? Die Spanier, die als Mitfavorit auf den Titel gelten, sind nach dem Patzer gegen Kap Verde heute unter Zugzwang. Ab 18 Uhr rollt der Ball in Atlanta.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Auftritt des Mitfavoriten aus Spanien. Nach der großen Enttäuschung aufgrund der torlosen Partie gegen die Kapverden sind die Iberer auch gegen Saudi-Arabien hochfavorisiert und alles andere als ein deutlicher Sieg von Pedri & Co. wäre eine weitere große Überraschung.
Aufstellung
Aufstellung
Ersatzbank
Trainer
de la Fuente
de la Fuente
Ersatzbank
Trainer
Donis
Donis
Spanien
Saudi-Arabien
Reservespieler
Reservespieler
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege Spanien
- 3
- Siege Saudi-Arabien
- 0
- Torverhältnis
- 9 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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