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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Tunesien gegen Japan

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tunesien gegen Japan

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Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Japan in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 6 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

So, 21.06., 06:00 Uhr
Monterrey
Tunesien
TUN
Tunesien
-:-
Japan
Japan
JPN

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1NiederlandeNiederlandeNiederlandeNED21107:344
2SchwedenSchwedenSchwedenSWE21016:603
3JapanJapanJapanJPN10102:201
4TunesienTunesienTunesienTUN10011:5-40
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Herzlich willkommen zur zweiten Partie der Gruppe F am 2. Spieltag. Tunesien ist nach der heftigen Niederlage gegen Schweden in dieser Partie gegen Japan auf Wiedergutmachung aus.

Aufstellung

Aufstellung

16
Dahmen
4
Rekik
3
Talbi
6
Bronn
20
Valery
17
Skhiri
10
Mejbri
2
Abdi
8
Saad
26
Tounekti
25
Ben Slimane
1
Suzuki
22
Tomiyasu
4
Itakura
21
Itō
10
Dōan
24
Sano
15
Kamada
13
Nakamura
14
Itō
7
Tanaka
18
Ueda
Tunesien
Ersatzbank
Trainer
Renard
Japan
Ersatzbank
Trainer
Moriyasu
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    6
    Siege Tunesien
    1
    Siege Japan
    5
    Torverhältnis
    3 : 8
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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