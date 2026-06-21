Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tunesien gegen Japan
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Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Japan in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 6 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 21.06., 06:00 Uhr
Monterrey
Tunesien
TUN
-:-
Japan
JPN
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Niederlande
|Niederlande
|NED
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|4
|2
|Schweden
|Schweden
|SWE
|2
|1
|0
|1
|6:6
|0
|3
|3
|Japan
|Japan
|JPN
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|4
|Tunesien
|Tunesien
|TUN
|1
|0
|0
|1
|1:5
|-4
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Herzlich willkommen zur zweiten Partie der Gruppe F am 2. Spieltag. Tunesien ist nach der heftigen Niederlage gegen Schweden in dieser Partie gegen Japan auf Wiedergutmachung aus.
Aufstellung
Aufstellung
16
Dahmen
4
Rekik
3
Talbi
6
Bronn
20
Valery
17
Skhiri
10
Mejbri
2
Abdi
8
Saad
26
Tounekti
25
Ben Slimane
1
Suzuki
22
Tomiyasu
4
Itakura
21
Itō
10
Dōan
24
Sano
15
Kamada
13
Nakamura
14
Itō
7
Tanaka
18
Ueda
Ersatzbank
Trainer
Renard
Renard
Ersatzbank
Trainer
Moriyasu
Moriyasu
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 6
- Siege Tunesien
- 1
- Siege Japan
- 5
- Torverhältnis
- 3 : 8
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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