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WM 2026 im Liveticker: Spanien gegen Kap Verde

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Spanien gegen Kap Verde

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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Kap Verde in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 15.06.2026 um 18 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mo, 15.06., 18:00 Uhr
Atlanta
Das Erste
Spanien
ESP
Spanien
-:-
Kapverdische Inseln
Kap Verde
CPV

Liveticker

17:24
Auf der anderen Seite feiern die Kap Verden ihre erstmalige WM-Teilnahme. In der afrikanischen WM-Quali gewannen sie die Gruppe völlig überraschend vor dem favorisierten Kamerun sowie vor Libyen, Angola, Mauritius und Eswatini. Satte 23 Punkte aus zehn Partien reichten dem Archipel, um sich direkt für das Turnier zu qualifizieren.
17:09
In der Qualifikation ließ die Furia Roja dabei nichts anbrennen. In einer Vierergruppe mit der Türkei, Georgien und Bulgarien setzte sie sich am Ende souverän mit 16 Zählern aus sechs Partien als Gruppensieger durch. Nur im abschließenden (und nahezu bedeutungslosen) letzten Spiel daheim gegen die Türken musste sie sich mit einem Unentschieden begnügen (2:2). Das waren im Übrigen auch die einzigen beiden Gegentreffer in der gesamten Qualifikation.
16:56
Als einer der großen Favoriten starten die Spanier in die diesjährige WM. Nach dem EM-Titel vor rund zwei Jahren (2:1 gegen England im Finale) starten sie beinahe naturgemäß als DIE europäische Mannschaft ins Rennen, die es zu schlagen gilt. Dass das indes sehr wohl möglich ist, zeigte Marokko bei der letzten Weltmeisterschaft vor dreieinhalb Jahren. Sensationell schlugen die Nordafrikaner damals die Iberer im Elfmeterschießen (3:0) – diese Schmach soll aus spanischer Sicht vergessen gemacht werden.
Hallo und herzlich willkommen zur Partie des Europameisters und einen der Topfavoriten auf den Weltmeistertitel, Spanien, gegen den krassen Außenseiter und WM-Neuling von den Kapverdischen Inseln! Los geht's um 18:00 Uhr in Atlanta.

Aufstellung

Aufstellung

23
Unai Simón
5
Marcos Llorente
22
Pau Cubarsí
14
Laporte
24
Cucurella
20
Pedri
16
Rodri
8
Fabián Ruiz
7
Ferran Torres
21
Mikel Oyarzabal
9
Gavi
1
Vózinha
22
Moreira
4
Pico
3
Diney Borges
13
Lopes Cabral
6
Pina
15
Duarte
20
Mendes
10
Monteiro
7
Jovane Cabral
19
Livramento
Spanien Ersatzbank
13
Joan García
1
David Raya
12
Pedro Porro
2
Marc Pubill
3
Álex Grimaldo
4
Eric García
18
Martín Zubimendi
15
Álex Baena
6
Mikel Merino
10
Dani Olmo
11
Yéremy Pino
17
Nico Williams
19
Lamine Yamal
25
Víctor Muñoz
26
Borja Iglesias
Trainer
de la Fuente
Kap Verde Ersatzbank
12
Márcio Rosa
23
dos Santos
8
João Paulo
25
Pires
24
Wagner Pina
2
Stopira
5
Costa
16
Semedo
18
Telmo Arcanjo
14
Duarte
9
Tavares
26
Hélio Varela
21
Nuno Da Costa
11
Rodrigues
17
Semedo
Trainer
Bubista

Spanien
Spanien

23
Unai Simón
14
Aymeric Laporte
22
Pau Cubarsí
24
Marc Cucurella
5
Marcos Llorente
8
Fabián Ruiz
9
Gavi
16
Rodri
20
Pedri
7
Ferran Torres
21
Mikel Oyarzabal

Kapverdische Inseln
Kap Verde

1
Vózinha
3
Diney Borges
4
Pico
13
Sidny Lopes Cabral
22
Steven Moreira
6
Kevin Pina
10
Jamiro Monteiro
15
Laros Duarte
7
Jovane Cabral
19
Dailon Livramento
20
Ryan Mendes

Reservespieler

13
Joan García
1
David Raya
12
Pedro Porro
2
Marc Pubill
3
Álex Grimaldo
4
Eric García
18
Martín Zubimendi
15
Álex Baena
6
Mikel Merino
10
Dani Olmo
11
Yéremy Pino
17
Nico Williams
19
Lamine Yamal
25
Víctor Muñoz
26
Borja Iglesias

Reservespieler

12
Márcio Rosa
23
CJ dos Santos
8
João Paulo
25
Kelvin Pires
24
Wagner Pina
2
Stopira
5
Logan Costa
16
Yannick Semedo
18
Telmo Arcanjo
14
Deroy Duarte
9
Gilson Tavares
26
Hélio Varela
21
Nuno Da Costa
11
Garry Rodrigues
17
Willy Semedo

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Spanien
    0
    Siege Kap Verde
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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