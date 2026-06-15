Auf der anderen Seite feiern die Kap Verden ihre erstmalige WM-Teilnahme. In der afrikanischen WM-Quali gewannen sie die Gruppe völlig überraschend vor dem favorisierten Kamerun sowie vor Libyen, Angola, Mauritius und Eswatini. Satte 23 Punkte aus zehn Partien reichten dem Archipel, um sich direkt für das Turnier zu qualifizieren.

In der Qualifikation ließ die Furia Roja dabei nichts anbrennen. In einer Vierergruppe mit der Türkei, Georgien und Bulgarien setzte sie sich am Ende souverän mit 16 Zählern aus sechs Partien als Gruppensieger durch. Nur im abschließenden (und nahezu bedeutungslosen) letzten Spiel daheim gegen die Türken musste sie sich mit einem Unentschieden begnügen (2:2). Das waren im Übrigen auch die einzigen beiden Gegentreffer in der gesamten Qualifikation.

Als einer der großen Favoriten starten die Spanier in die diesjährige WM. Nach dem EM-Titel vor rund zwei Jahren (2:1 gegen England im Finale) starten sie beinahe naturgemäß als DIE europäische Mannschaft ins Rennen, die es zu schlagen gilt. Dass das indes sehr wohl möglich ist, zeigte Marokko bei der letzten Weltmeisterschaft vor dreieinhalb Jahren. Sensationell schlugen die Nordafrikaner damals die Iberer im Elfmeterschießen (3:0) – diese Schmach soll aus spanischer Sicht vergessen gemacht werden.