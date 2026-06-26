Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kap Verde gegen Saudi-Arabien
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Spannung bei der WM 2026: Kap Verde spielt gegen Saudi-Arabien in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 27.06., 02:00 Uhr
Houston
Kap Verde
CPV
-:-
Saudi-Arabien
KSA
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Spanien
|Spanien
|ESP
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|4
|2
|Uruguay
|Uruguay
|URU
|2
|0
|2
|0
|3:3
|0
|2
|3
|Kap Verde
|Kap Verde
|CPV
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|4
|Saudi-Arabien
|Saudi-Arabien
|KSA
|2
|0
|1
|1
|1:5
|-4
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur Entscheidung in der Gruppe H! In Houston trifft das noch ungeschlagene Überraschungsteam von den Kapverden auf Saudi-Arabien.
Aufstellung
Aufstellung
1
Vózinha
24
Wagner Pina
4
Pico
3
Diney Borges
8
João Paulo
6
Pina
20
Mendes
14
Duarte
10
Monteiro
17
Semedo
19
Livramento
21
Al Owais
12
Abdulhamid
4
Al Amri
5
Al Tambakti
13
Boushal
20
Mandash
6
Al Dawsari
15
Al Khaibari
10
Al Dawsari
23
Kanno
9
Al Buraikan
Ersatzbank
Trainer
Bubista
Bubista
Ersatzbank
Trainer
Donis
Donis
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Kap Verde
- 0
- Siege Saudi-Arabien
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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