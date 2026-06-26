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Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Kapverdische Inseln gegen Saudi-Arabien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kap Verde gegen Saudi-Arabien

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Spannung bei der WM 2026: Kap Verde spielt gegen Saudi-Arabien in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 27.06., 02:00 Uhr
Houston
Das Erste
Kap Verde
CPV
Kap Verde
-:-
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
KSA

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1SpanienSpanienSpanienESP21104:044
2UruguayUruguayUruguayURU20203:302
3Kap VerdeKap VerdeKap VerdeCPV20202:202
4Saudi-ArabienSaudi-ArabienSaudi-ArabienKSA20111:5-41
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur Entscheidung in der Gruppe H! In Houston trifft das noch ungeschlagene Überraschungsteam von den Kapverden auf Saudi-Arabien.

Aufstellung

Aufstellung

1
Vózinha
24
Wagner Pina
4
Pico
3
Diney Borges
8
João Paulo
6
Pina
20
Mendes
14
Duarte
10
Monteiro
17
Semedo
19
Livramento
21
Al Owais
12
Abdulhamid
4
Al Amri
5
Al Tambakti
13
Boushal
20
Mandash
6
Al Dawsari
15
Al Khaibari
10
Al Dawsari
23
Kanno
9
Al Buraikan
Kap Verde
Ersatzbank
Trainer
Bubista
Saudi-Arabien
Ersatzbank
Trainer
Donis
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Kap Verde
    0
    Siege Saudi-Arabien
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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