1′ Spielbeginn

Die Leitung der Partie übernimmt heute ein norwegisches Schiedsrichterteam unter der Leitung von Espen Eskas. An den Seitenlinien assistieren ihm seine Landsmänner Jan Erik Engan und Isaak Elias Skjeseth Bashevkin. Der Vierte Offizielle ist die US-Amerikanerin Tori Penso und am Videobildschirm unterstützen die Franzosen Willy Delajod und Jerome Brisard.

Bei den Kapverdiern gibt es im Vergleich zum 0:0 gegen den amtierenden Europameister und Weltranglistenzweiten Spanien sogar drei personelle Wechsel. Rodrigues, Tavares und Telmo Arcanjo spielen heute von Beginn an, dafür nehmen Laros Duarte, Jovane Cabral und Livramento auf der Bank Platz. In der 4-1-4-1-Formation der Blauen Haie bedeutet das, dass Livramento in der Spitze positionsgetreu von Tavares vertreten wird, Rodrigues statt Jovane Cabral im linken Mittelfeld spielt und Mendes statt Laros Duarte im offensiven Mittelfeld. Die Position von Rekordtorschütze Mendes im rechten Mittelfeld übernimmt heute wohl Telmo Arcanjo.

Beide Trainer nehmen im Vergleich zum jeweils ersten Gruppenspiel einige Änderungen vor. Bei den Uruguayern bekommen heute Canobbio und Sanabria gegenüber dem 1:1 gegen Saudi-Arabien den Vorzug vor Núñez und Viña, wobei Sanabria Viña positionsgetreu auf der Linksverteidigerposition ersetzt, während im Angriff Valverde ins Zentrum rückt und der offensive Mittelfeldmann Viñas auf die Stürmerposition vorrückt. Canobbio sortiert sich in der 4-2-3-1-Formation auf der rechten Flügelposition ein.

Dieses Spiel ist besonders richtungsweisend, da in der Gruppe H beide Partien am ersten Spieltag unentschieden endeten und somit der Kampf um Platz zwei und dem damit verbundenen sicheren Einzug in die Hauptrunde äußerst eng zugeht. Momentan hat dabei La Celeste die Nase vorn, da man im Spiel gegen Saudi-Arabien ein 1:1 erzielte und somit die torlosen Westafrikaner, sowie Saudi-Arabien mit deren Torverhältnis von 1:5 aussticht.

Der zweite Spieltag der Gruppe H steht an und nachdem Spanien am frühen Abend Saudi-Arabien souverän mit 4:0 schlagen konnte, sind jetzt Uruguay und Kap Verde gefordert. Auch heute ist der kleine westafrikanische Inselstaat, der auf der FIFA-Weltrangliste Platz 67 belegt, der klare Außenseiter gegen die Nummer 16 der Welt aus Südamerika, allerdings konnte man sich auch im ersten Gruppenspiel- nicht zuletzt aufgrund einer überragenden Leistung von Torwart Vózinha- gegen Titelmitfavorit Spanien ein Remis erkämpfen.