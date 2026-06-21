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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Uruguay gegen Kap Verde

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Uruguay gegen Kapverdische Inseln

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Spannung bei der WM 2026: Uruguay spielt gegen Kap Verde in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 0 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mo, 22.06., 00:00 Uhr
Miami
Das Erste
Uruguay
URU
Uruguay
0:0
Kapverdische Inseln
Kap Verde
CPV

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1SpanienSpanienSpanienESP21104:044
2UruguayUruguayUruguayURU10101:101
3Saudi-ArabienSaudi-ArabienSaudi-ArabienKSA20111:5-41
4Kapverdische InselnKap VerdeKap VerdeCPV10100:001
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

1′
00:00
Spielbeginn
23:44
Die Leitung der Partie übernimmt heute ein norwegisches Schiedsrichterteam unter der Leitung von Espen Eskas. An den Seitenlinien assistieren ihm seine Landsmänner Jan Erik Engan und Isaak Elias Skjeseth Bashevkin. Der Vierte Offizielle ist die US-Amerikanerin Tori Penso und am Videobildschirm unterstützen die Franzosen Willy Delajod und Jerome Brisard.
23:39
Bei den Kapverdiern gibt es im Vergleich zum 0:0 gegen den amtierenden Europameister und Weltranglistenzweiten Spanien sogar drei personelle Wechsel. Rodrigues, Tavares und Telmo Arcanjo spielen heute von Beginn an, dafür nehmen Laros Duarte, Jovane Cabral und Livramento auf der Bank Platz. In der 4-1-4-1-Formation der Blauen Haie bedeutet das, dass Livramento in der Spitze positionsgetreu von Tavares vertreten wird, Rodrigues statt Jovane Cabral im linken Mittelfeld spielt und Mendes statt Laros Duarte im offensiven Mittelfeld. Die Position von Rekordtorschütze Mendes im rechten Mittelfeld übernimmt heute wohl Telmo Arcanjo.
23:32
Beide Trainer nehmen im Vergleich zum jeweils ersten Gruppenspiel einige Änderungen vor. Bei den Uruguayern bekommen heute Canobbio und Sanabria gegenüber dem 1:1 gegen Saudi-Arabien den Vorzug vor Núñez und Viña, wobei Sanabria Viña positionsgetreu auf der Linksverteidigerposition ersetzt, während im Angriff Valverde ins Zentrum rückt und der offensive Mittelfeldmann Viñas auf die Stürmerposition vorrückt. Canobbio sortiert sich in der 4-2-3-1-Formation auf der rechten Flügelposition ein.
23:16
Dieses Spiel ist besonders richtungsweisend, da in der Gruppe H beide Partien am ersten Spieltag unentschieden endeten und somit der Kampf um Platz zwei und dem damit verbundenen sicheren Einzug in die Hauptrunde äußerst eng zugeht. Momentan hat dabei La Celeste die Nase vorn, da man im Spiel gegen Saudi-Arabien ein 1:1 erzielte und somit die torlosen Westafrikaner, sowie Saudi-Arabien mit deren Torverhältnis von 1:5 aussticht.
23:11
Der zweite Spieltag der Gruppe H steht an und nachdem Spanien am frühen Abend Saudi-Arabien souverän mit 4:0 schlagen konnte, sind jetzt Uruguay und Kap Verde gefordert. Auch heute ist der kleine westafrikanische Inselstaat, der auf der FIFA-Weltrangliste Platz 67 belegt, der klare Außenseiter gegen die Nummer 16 der Welt aus Südamerika, allerdings konnte man sich auch im ersten Gruppenspiel- nicht zuletzt aufgrund einer überragenden Leistung von Torwart Vózinha- gegen Titelmitfavorit Spanien ein Remis erkämpfen.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Auftritt der großen Überraschungsmannschaft des ersten Spieltags. Die Kapverden treffen in Miami auf Uruguay.

Aufstellung

Aufstellung

23
Muslera
13
Varela
3
Cáceres
16
Olivera
25
Sanabria
5
Ugarte
6
Bentancur
14
Canobbio
8
Valverde
20
Araújo
21
Viñas
1
Vózinha
22
Moreira
4
Pico
3
Diney Borges
13
Lopes Cabral
18
Telmo Arcanjo
20
Mendes
6
Pina
10
Monteiro
11
Rodrigues
9
Tavares
Uruguay
Ersatzbank
1
Rochet
12
Mele
2
Giménez
17
Viña
22
Piquerez
24
Bueno
7
de la Cruz
15
Martínez
9
Núñez
11
Pellistri
18
Rodríguez
19
Aguirre
Trainer
Bielsa
Kapverdische Inseln
Ersatzbank
12
Márcio Rosa
23
dos Santos
2
Stopira
5
Costa
8
João Paulo
24
Wagner Pina
25
Pires
14
Duarte
15
Duarte
16
Semedo
7
Jovane Cabral
17
Semedo
19
Livramento
21
Nuno Da Costa
26
Hélio Varela
Trainer
Bubista

Uruguay
Uruguay

23
Fernando Muslera
3
Sebastián Cáceres
13
Guillermo Varela
16
Mathías Olivera
5
Manuel Ugarte
6
Rodrigo Bentancur
8
Federico Valverde
14
Agustín Canobbio
20
Maxi Araújo
25
Juan Sanabria
21
Federico Viñas

Kapverdische Inseln
Kap Verde

1
Vózinha
3
Diney Borges
4
Pico
13
Sidny Lopes Cabral
22
Steven Moreira
6
Kevin Pina
10
Jamiro Monteiro
18
Telmo Arcanjo
9
Gilson Tavares
11
Garry Rodrigues
20
Ryan Mendes

Reservespieler

1
Sergio Rochet
12
Santiago Mele
2
José Giménez
17
Matías Viña
22
Joaquín Piquerez
24
Santiago Bueno
7
Nicolás de la Cruz
15
Emiliano Martínez
9
Darwin Núñez
11
Facundo Pellistri
18
Brian Rodríguez
19
Rodrigo Aguirre

Reservespieler

12
Márcio Rosa
23
CJ dos Santos
2
Stopira
5
Logan Costa
8
João Paulo
24
Wagner Pina
25
Kelvin Pires
14
Deroy Duarte
15
Laros Duarte
16
Yannick Semedo
7
Jovane Cabral
17
Willy Semedo
19
Dailon Livramento
21
Nuno Da Costa
26
Hélio Varela

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Uruguay
    0
    Siege Kap Verde
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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