Dominanter Auftritt: Spanien schlägt Saudi-Arabien

Spanien hat seinen ersten Sieg bei der WM 2026 gefeiert. Der amtierende Europameister zeigte eine starke Leistung im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien.

Mikel Oyarzabal bejubelt sein Tor

Das Comeback von Lamine Yamal in der spanischen Startelf war von Erfolg gekrönt. Der 18-Jährige erzielte den Führungstreffer für "La Furia Roja" und brachte die Mannschaft von Geburtstagskind Luis de la Fuente auf die Siegerstraße. Der beste Spanier auf dem Platz war allerdings nicht Yamal, sondern Mikel Oyarzabal.

Nach Tagen voller Zweifel und Kritik gaben die Spanier die passende Antwort. Von der ersten Minute an überrollten sie ihren hilflosen Gegner und zeigten eindrucksvoll, dass sie ein ganz heißer Anwärter auf den WM-Thron sind. Yamal (10.), dessen Rückkehr in die Startelf herbeigesehnt wurde, und der beim Auftakt noch so glücklose Mikel Oyarzabal (21., 24.) sorgten bereits früh für klare Verhältnisse.

299 torlose Minuten - dann kam Yamal

Vor dem Spiel hatte die Sporttageszeitung "Marca" mahnend vorgerechnet, dass Spanien bereits seit 289 WM-Minuten ohne Torerfolg sei. Also lieferte Yamal bei seinem ersten WM-Einsatz rechtzeitig sein erstes Tor, um die 300 Minuten gar nicht erst voll werden zu lassen. Oyarzabal setzte sich auf der linken Seite durch, drosch den Ball quer durch den Strafraum - und Yamal musste am hinteren Pfosten nur noch den Fuß hinhalten.

Spanien mit Superstar Lamine Yamal ist bei der WM angekommen. Besonders Stürmer Mikel Oyarzabal brilliert und macht gegen Saudi-Arabien seinen Negativrekord aus dem Auftaktspiel vergessen. 21.06.2026 | 8:43 min

Damit war Yamal zwei Wochen jünger als ein gewisser Lionel Messi bei seinem ersten WM-Tor. Für eine spanische Bestmarke reichte es allerdings nicht. Barça-Teamkollege Gavi, drittjüngster Torschütze der WM-Geschichte, war 2022 bei seinem Tor über ein halbes Jahr jünger als Yamal heute.

Oyarzabal liefert doppelt

Spanien präsentierte sich völlig anders als noch gegen Kap Verde. Die Außen wurden ebenso konsequent gesucht wie Abschlüsse. Frei nach dem Motto: Wer nicht schießt, kann nicht treffen. Dachte sich auch Oyarzabel, traf binnen drei Minuten erst aus dem Gewühl nach einer Ecke und anschließend nach einer wunderbaren Kombination, die die Saudi-Abwehr völlig den Überblick verlieren ließ.

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Jener Oyarzabal, der nach der ersten Partie noch symbolisch für die spanische Harmlosigkeit stand. Dem 29-Jährigen war in den ersten 30 Minuten des Spiels kein einziger Ballkontakt vergönnt - das hatte es laut Datenanbieter Opta seit Beginn der Aufzeichnung 1966 noch nicht gegeben. Heute war er kurz vor einem Hattrick, traf aber nach einem Fehler von Saudi-Keeper Mohammed Al-Owais nur die Latte (36.).

Schonung für Yamal

Schon in der Halbzeit nahm de la Fuente in Oyarzabal und Yamal die beiden neben Dani Olmo bestimmenden Spieler vom Platz - offenbar zur Schonung mit Blick auf das lange Turnier. Der Treffsicherheit Spaniens schadete das nicht, zumal der Gegner unfreiwillig mithalf.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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