27′ Nach der dreiminütigen Trinkpause kann es also weitergehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Partie nun ein wenig mehr Fahrt aufnimmt oder ob Highlights weiterhin eine Rarität bleiben.

24′ Es bleibt dabei, dass beide Seiten sich überwiegend beschnuppern. Nach rund 23 Minuten bittet Maurizio Mariani zur Trinkpause, sodass sowohl Georgios Donis als auch Marcelo Bielsa nochmal taktisch nachjustieren können.

21′ Erstmals seit langer Zeit kann Uruguay bis zur linken Grundlinie vordringen. In der Nähe der Eckfahne gibt es ein Foul von Santiago Mele, woraufhin es Freistoß gibt. Diese Standardsituation bringt Maxi Araújo ins Zentrum, wo er Federico Viñas findet, der den Ball jedoch nur unzureichend erwischt.

18′ Das Abtasten geht weiter. Federico Viñas probiert, mit einem Steilpass Maxi Araújo auf dem linken Flügel zu bedienen, doch Saud Abdulhamid läuft die Kugel problemlos ab. Auf der Gegenseite probiert es Salem Al Dawsari aus der Distanz, doch sein Schuss rauscht deutlich rechts am Kasten von Fernando Muslera vorbei.

16′ Die Mannen von Georgios Donis als auch das Team von Marcelo Bielsa versuchen immer wieder, mit weiten Bällen das Mittelfeld zu überbrücken. Allerdings stehen beide Defensivreihen sehr sicher.

13′ Sowohl die grünen Falken als auch der Weltmeister von 1930 sind zu Beginn sehr abwartend . Beide Seiten fangen mit dem Pressing erst kurz vor der Mittellinie an.

10′ Die Linie von Schiedsrichter Maurizio Mariani ist bislang sehr großzügig, sodass gleich mehrere stärkere Körpereinsätze nicht abgepfiffen werden.

8′ Im Spiel gegen den Ball lässt sich Mohammed Abu Al Shamat in die letzte Reihe zurückfallen, wodurch Saudi-Arabien aus einer 5-3-2-Formation heraus agiert, sobald die Celeste die Kugel hat. Uruguay bleibt unterdessen seinem 4-4-2-System treu.

6′ Auch Uruguay sucht über die linke Seite den Weg nach vorne, ehe es eine Flanke von Matías Viña gibt. Diese Hereingabe wird unzureichend geklärt, sodass Maxi Araújo aus 22 Metern einen Distanzschuss abgeben kann. Mohammed Al Owais geht auf Nummer sicher und lenkt die Kugel mit beiden Fäusten am Tor vorbei. Die anschließende Ecke kommt auf Viña, der aus rund sieben Metern auf Höhe des rechten Pfostens einen Aufsetzer probiert, der jedoch auf dem Weg zum Tor verhungert.

3′ Nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie möchte Abdullah Al Khaibari über halblinks das Spiel schnell machen. Sein Steckpass auf Musab Al Juwayr ist jedoch ein wenig zu ungenau, sodass Fernando Muslera die Kugel im Strafraum problemlos aufnehmen kann.

1′ Saudi-Arabien beginnt mit dem Ball und läuft im klassischen Dünkelgrün auf. Die Celeste ist in Himmelblau aktiv.

1′ Spielbeginn

In Florida und vor allem um Miami herum sind einige Gewitterzellen zu erkennen. Demzufolge könnte es während dieser Partie zu Verzögerungen kommen, sollten Blitze in der Nähe des Stadions einschlagen. Allerdings lassen die ersten Prognosen vermuten, dass die erste Halbzeit davon nicht betroffen sein dürfte. Demzufolge bleibt es auch in dieser Hinsicht spannend, ob die Begegnung ohne ungewollte Pausen durchgeführt werden kann.

Bevor die Partie angepfiffen wird, gibt es für die Celeste bereits den ersten Dämpfer zu durchstehen. Ronald Araujo hat es nach einer Wadenverletzung nicht mehr geschafft, rechtzeitig fit zu werden, sodass die Mannen von Marcelo Bielsa den Auftakt ohne ihn bestreiten müssen. Auch Mittelfeldstratege Giorgian de Arrascaeta steht den Südamerikanern nicht zur Verfügung, der ebenfalls aufgrund einer Verletzung an der Wade pausieren muss. Demzufolge werden die Uruguayer vor allem von Federico Valverde und Darwin Núñez angeführt. Auf der Gegenseite hat Georgios Donis keine Personalsorgen, sodass er auf alle 26 Spieler, die er für die WM berufen hat, zurückgreifen kann.

Deutlich entspannter als die nominellen Hausherren am heutigen Abend qualifizierten sich die Uruguayer für die WM. Mit 28 Punkten aus 18 Spielen belegten die Urus Platz vier in der Qualifikationsgruppe der Südamerikaner, in der alle südamerikanischen Teams gleich doppelt gegeneinander spielen. Einzig Argentinien und Ecuador konnten sich leicht vom restlichen Feld absetzen. Allerdings fand sich die Mannschaft von Marcelo Bielsa einen Rang vor dem vierfachen Weltmeister Brasilien wieder. Dazu kommt, dass der zweifache Copa-América-Sieger aus den letzten neun Partien lediglich eine Niederlage hinnehmen musste, die jedoch mit 1:5 Mitte November gegen die USA sehr deutlich ausfiel. Im Gegensatz zum heutigen Gegner bestritt Uruguay vor der Weltmeisterschaft kein öffentliches Testspiel.

Die Qualifikation zu den Titelkämpfen in den USA, Mexiko und Kanada verlief für die Mannen von Georgios Donis sehr holprig. Nachdem der dreifache Asienmeister in der ersten Qualifikationsrunde hinter Japan und Australien lediglich auf Rang drei gelandet war, wobei der Abstand zu einer direkten Qualifikation ganze sechs bzw. zehn Punkte betrug, setzten sich die Saudis anschließend gegen den Irak und Indonesien durch, sodass ein finaler Showdown um das letzte WM-Ticket vermieden werden konnte. Dieses Auf und Ab konnten die grünen Falken auch in der Vorbereitung nicht ablegen, sodass es im März noch zwei Niederlagen gab, ehe man seit Ende Mai mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage den Platz verließ.

In der Gruppe H geht es nun auch für Saudi-Arabien und Uruguay in das erste Spiel der Weltmeisterschaft 2026. Nachdem völlig überraschend Spanien am frühen Abend gegen Kap Verde nicht über ein torloses 0:0 hinauskam, stehen sowohl die Tabellenführung als auch eine gute Ausgangslage für die folgenden Partien auf dem Spiel. Unter normalen Umständen kämpfen die Uruguayer und die Saudis um Platz zwei in der Tabelle, der einen Platz in der ersten Runde der Playoffs garantieren würde. Dementsprechend ist gleich die erste Begegnung für beide Mannschaften sehr wichtig.