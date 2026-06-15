Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Belgien gegen Ägypten
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Spannung bei der WM 2026: Belgien spielt gegen Ägypten in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 15.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 15.06., 21:00 Uhr
Seattle
Belgien
BEL
-:-
Ägypten
EGY
Liveticker
Herzlich willkommen zur ersten Partie der Gruppe G. Belgien und Ägypten schließen das große Kräftemessen zwischen Europa und Afrika ab - zuvor war in den vergangenen 24 Stunden bereits Tunesien auf Schweden und Spanien auf die Kapverden.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Belgien
- 1
- Siege Ägypten
- 3
- Torverhältnis
- 4 : 7
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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