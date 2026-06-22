45′ +4 Es kam nun die Meldung im Stadion, dass die Zuschauer die Ränge verlassen sollen. Es zieht offenbar ein Unwetter inklusive Blitzen über das Stadion hinweg. Bisher gibt es noch keine Informationen, ob die Partie pünktlich fortgesetzt wird.

45′ +4 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause und Frankreich führt mit 1:0 gegen den Irak. Nach den ersten 20 Minuten sah alles nach einer reinen Machtdemonstration der Les Bleus aus. Trotz mutiger Anfangsminuten der Iraker hatten die Franzosen die Partie schnell unter Kontrolle und erzielten die frühe Führung. Kylian Mbappé zog aus der Distanz ab und versenkte einen haltbaren Schuss in der linken Ecke. Doch die Trinkpause entwickelte sich zum Vorteil der Iraker. Nach der kurzen Unterbrechung standen sie besser und konnten sich durch eigene Vorstöße entlasten. Bisher blieb der Schuss auf den Kasten von Maignan zwar noch aus, doch in den Minuten vor der Pause erwiesen sich die Löwen aus Mesopotamien als ebenbürtig. Gerade im Offensivspiel wirkten die Franzosen etwas uninspiriert und konnten sich nur selten hinter die Kette spielen. Somit reicht ein Schuss auf den Kasten in dieser Halbzeit für die Führung und hoffentlich kommt im zweiten Durchgang etwas mehr aufs Tor. Bis gleich.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Nun läuft der Ball nur noch langsam durch die Reihen der Franzosen. Gleich geht es in die Pause.

45′ +1 Aufgrund der Trinkpause gibt es drei Minuten obendrauf.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45′ Irak bekommt einen Freistoß im Zentrum zwischen Sechzehner und Mittelkreis. Doch die Hereingabe landet direkt bei Saliba, der die Kugel wuchtig per Kopf klären kann.

42′ Das macht Mbappé traumhaft. Im strömenden Regen von Philadelphia springt die Kugel vor dem Sechzehner zum Angreifer. Mit einer tollen Drehung tanzt er sich in den Sechzehner und schiebt gleichzeitig seinen Körper zwischen Gegenspieler und Ball. Ali, der einen Schritt hinter ihm steht, geht jedoch voll ins Risiko, setzt zur Grätsche an und stibitzt die Kugel vom Fuß des Weltstars. Da hat Ali mit seiner Grätsche den zweiten Gegentreffer verhindert.

40′ Mbappé will ein Traumtor erzielen. Nachdem die Iraker am Sechzehner die Kugel in die Füße von Mbappé spielen, zieht der aus 40 Metern Entfernung direkt ab. Basil stand zwar etwas weit vor dem eigenen Kasten, doch der Schuss geht weit über das Tor und ist somit ungefährlich.

37′ Auf der Tribüne bildet sich ein Meer aus bunten Regencapes. In Philadelphia hat in diesem Moment starker Regen eingesetzt. Solange es im Radius von 13 Kilometern nicht gewittert, ist das Spiel dadurch allerdings nicht in Gefahr.

34′ Eine richtige Lösung im Spiel nach vorne haben die Franzosen allerdings auch nicht. Sie schaffen es selten hinter die Kette und versuchen es dann mit Hereingaben aus dem Halbfeld oder Schüssen aus der Distanz. Bis auf den Abschluss von Mbappé, der zum Treffer führte, waren diese Versuche eher ungefährlich.

31′ Nach rund einer halben Stunde sind die Franzosen immer noch die klar bessere Mannschaft. Allerdings haben die Iraker den besseren Start nach der Trinkpause erwischt. Sie bekommen immer wieder Räume vor dem Sechzehner der Franzosen, aber es fehlt der letzte ordentliche Pass für eine gute Chance.

28′ Und Al Hamadi zeigt sich direkt. Nach der Trinkpause wirken die Iraker wieder etwas gefestigter und haben vor der letzten Kette der Franzosen etwas Raum. Ismail bringt den Ball nach links zu Iqbal, der direkt die Flanke sucht. Am rechten Fünfmetereck findet er Al Hamadi, dessen Kopfball unter Bedrängnis allerdings weit am Kasten vorbeigeht.

27′ Weiter geht's und der Irak muss einen notgedrungenen Wechsel vornehmen. Hussein, der Kapitän und Torschütze zum einzigen Treffer gegen Norwegen, muss verletzungsbedingt das Feld verlassen. Für ihn kommt Al Hamadi neu auf den Platz.

26′ Einwechslung bei Irak: Ali Al Hamadi

26′ Auswechslung bei Irak: Aymen Hussein

23′ Entlastung gibt es nun immerhin in Form der Trinkpause.

22′ Mittlerweile steht der Irak mit neun Feldspielern im eigenen Sechzehner, während sich Les Bleus die Lücke suchen. Doch immer wieder kommt ein irakischer Verteidiger dazwischen und kann einen mutmaßlichen Hochkaräter verhindern. Dennoch werden die Iraker ohne Entlastung schnell an ihre Grenzen kommen.

20′ Frankreich will direkt den zweiten Treffer nachlegen. Wieder kommen sie gefährlich von der linken Seite in den Strafraum. Mbappé will eine Hereingabe zu Dembélé durchlassen, aber hat einen Gegenspieler im Rücken übersehen. Wenn der Stürmer selbst abschließt, wird es sicher gefährlicher.

17′ Nach der durchaus engagierten Anfangsphase der Iraker haben sie sich in den Minuten vor dem Gegentreffer schon sehr tief fallen lassen. Die Franzosen haben sie immer mehr eingeschnürt und haben sich diesen Treffer verdient.

14′ Tooor für Frankreich, 1:0 durch Kylian Mbappé

Und Kylian Mbappé wandelt auf den Spuren von Lionel Messi. Auf der rechten Seite sucht er mit einem Steckpass Olise, doch das Zuspiel bleibt am Außenverteidiger hängen. Olise setzt jedoch gut nach und bedient erneut Mbappé im Rückraum. Der Angreifer macht zwei Schritte nach innen und zieht aus 19 Metern halbrechter Position ab. Sein Schuss dreht sich zwar tückisch in die lange Ecke, scheint aber nicht ganz unhaltbar zu sein. Basil ist zwar noch mit den Händen dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. So erzielt Mbappé seinen dritten WM-Treffer in diesem Jahr und seinen 15. insgesamt. Nur noch drei fehlen ihm für den Rekord von Messi, der erst im Spiel zuvor aufgestellt wurde.

13′ Wieder kombinieren sich die Franzosen im Sechzehner per Doppelpass durch die Verteidigung. Diesmal sind es Dembélé und Mbappé im Zusammenspiel. Letzterer sucht aus 14 Metern halbrechter Position den Abschluss, der allerdings abgefälscht wird. Danach haben Basil und Doski Schwierigkeiten zu kommunizieren, schaffen es jedoch im Verbund zu klären.

11′ Les Bleus werden stärker. Auf der rechten Seite kombinieren sich Dembélé und Koundé wunderbar per Doppelpass durch. Der Ballon-d'Or-Gewinner sucht mit seiner Hereingabe einen Mitspieler, aber seine Flanke landet beim Gegner, die klären können.

8′ Upamecano kommt nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld im Sechzehner zu Fall. Er bekommt wohl einen leichten Kontakt am Fuß, aber das reicht nicht für einen Strafstoß. Auch Fischer, der Unparteiische, entscheidet auf weiterspielen.

6′ Gelbe Karte für Amir Al Ammari (Irak)

Von der linken Seite zieht Mbappé nach innen und wird von Al Ammari zu Fall gebracht. Dabei hat der Mittelfeldakteur nur den taktischen Aspekt im Sinn und dafür gibt es die frühe Gelbe Karte.

6′ Die Iraker möchten munter mitspielen. Ein hoher Chip kommt zu Qasem in den Strafraum, der mit dem ersten Kontakt ablegen möchte. Doch Koundé ist zur Stelle und kann klären.

4′ In dieser Anfangsphase beginnen die Außenseiter mutig. Einen Angriff ziehen die Iraker vom eigenen Sechzehner her auf und kombinieren sich bis ins letzte Drittel. Allerdings trennt Koné dann Hussein von der Kugel, ehe der Stürmer den Abschluss findet.

2′ Der erste Abschluss gehört erwartungsgemäß den Franzosen. Eine flache Flanke von der linken Seite der Grundlinie kann Hashem nur in die Mitte klären. So kommt Koné in der zweiten Reihe an den Ball und sucht den schnellen Abschluss. Den Ball trifft er jedoch nicht richtig und die Kugel geht weit am Kasten vorbei.

1′ Der Ball rollt und der Irak schlägt die Kugel erst einmal weit in die Hälfte der Franzosen, die damit im Ballbesitz sind.

1′ Spielbeginn

Das Schiedsrichtergespann kommt aus Kanada und sie führen die Spieler nun auf den Rasen in Philadelphia. Zwischenzeitlich haben Unwetterwarnungen den Anpfiff in Gefahr gebracht, aber das Wetter scheint nun zu halten. Somit steht diesem Aufeinandertreffen nichts mehr im Weg und in wenigen Augenblicken startet das Aufeinandertreffen in der Gruppe I zwischen Frankreich und dem Irak. Wir freuen uns auf unterhaltsame 90 Minuten.

Dieses Aufeinandertreffen ist eine Premiere. Noch nie sind sich die Teams in ihrer Länderspielhistorie begegnet. Natürlich gehen die Franzosen als riesiger Favorit in dieses Duell und wollen ihrer Rolle auch gerecht werden. Die Iraker auf der anderen Seite warten bei ihrer zweiten WM-Teilnahme immer noch auf einen Punkt. Nach der Teilnahme beim Turnier in Mexiko im Jahr 1986 schieden die Iraker in der Gruppe B gegen den Gastgeber Mexiko, Belgien und Paraguay als Gruppenletzter aus. Doch bei dieser Weltmeisterschaft hat es bereits einige Überraschungen gegeben und die Iraker könnten sich mit einem Punktgewinn im ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in den Geschichtsbüchern verewigen.

Auch beim Irak nimmt der australische Cheftrainer Graham Arnold drei Veränderungen vor. Etwas überraschend startet heute Basil zwischen den Pfosten. Hassan, der gegen Norwegen im Tor stand, sitzt heute nur auf der Bank. Sicher auch, weil er im Spiel gegen Norwegen einige Patzer in seinem Spiel hatte. Die Viererkette bleibt im Vergleich zu Norwegen gleich. Auf dem linken Flügel beginnt heute Iqbal und Jasim bleibt zunächst draußen. Auch im Angriff gibt es einen Wechsel. Qasem startet heute für Al Hamadi.

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen. Auf beiden Seiten wird im Vergleich zum ersten Gruppenspiel etwas rotiert. Bei den Franzosen nimmt Didier Deschamps drei Veränderungen vor. Auf der Linksverteidigerposition startet heute Digne anstelle von Theo Hernández. Im Mittelfeld ersetzt Koné im Zentrum Tchouaméni und auch in der Offensive gibt es einen Wechsel. Doué blieb gegen Senegal etwas unsichtbar. Für ihn darf heute Barcola starten, der nach seiner Einwechslung gegen Senegal schneller im Spiel war und einen eigenen Treffer beisteuerte.

Der Irak hat bei seiner zweiten WM-Teilnahme wohl die schwerste Gruppe erwischt. Das haben die „Löwen von Mesopotamien“ bereits am ersten Spieltag zu spüren bekommen. Gegen die mit Außenseiterchancen versehenen Norweger spielten die Iraker eine Stunde lang gut mit. Den Führungstreffer der Norweger durch Haaland nach knapp 30 Minuten konterte Hussein per Kopf nur zehn Minuten darauf. Allerdings knipste Haaland erneut vor der Pause und die Iraker gingen mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine. Im zweiten Durchgang hielten sie in der Anfangsphase weiterhin mutig dagegen, doch zum Ende hin fehlten den Irakern dann die Körner. In der 79. Spielminute kassierten sie das 1:3, ehe in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Eigentor von Torschütze Hussein den 1:4-Endstand besiegelte. Gegen Frankreich gehen die Löwen von Mesopotamien als klare Außenseiter ins Spiel, haben allerdings gegen den Weltranglistenzweiten nichts zu verlieren. Mit einem Punktgewinn würden sie alle überraschen. Eine Niederlage würde wohl das vorzeitige Aus bedeuten.

Die Franzosen könnten sich heute für die nächste Runde qualifizieren. Am ersten Spieltag traf die Équipe Tricolore auf einen starken Senegal. Obwohl die Franzosen zu den Topfavoriten in diesem Turnier zählen, hatten sie es am Anfang gegen die Senegalesen schwer. Im ersten Durchgang mühte sich Les Bleus und hatte Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach ein paar taktischen Kniffen für den zweiten Durchgang drehte sich das Blatt. Vor allem Michael Olise sorgte auf der Zehnerposition für Furore, legte zwei Treffer von Mbappé auf und schaffte so den Umschwung für sein Team. Obwohl Senegal zwischenzeitlich auf 2:1 verkürzte, gewannen die Franzosen schlussendlich souverän mit 3:1 und setzten die Richtung für einen erfolgreichen Turnierverlauf. Vor allem schienen 30 überzeugende Minuten der Équipe Tricolore auszureichen, um auch starke Gegner kaum eine Chance zu lassen. Gegen den Irak treffen sie heute wohl auf den schwächsten Gegner der Gruppe I und wollen mit einem weiteren Sieg das Ticket für die K.O.-Runde ziehen.