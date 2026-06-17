Fußball-WM 2026:Im Liveticker: England gegen Kroatien
|
Spannung bei der WM 2026: England spielt gegen Kroatien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 17.06., 22:00 Uhr
Dallas
England
ENG
-:-
Kroatien
CRO
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu einem der Highlights der Gruppenphase - Mitfavorit England trifft in der Gruppe I auf den Dritten der letzten Titelkämpfe, Kroatien!
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 11
- Siege England
- 6
- Siege Kroatien
- 3
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 22 : 13
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen