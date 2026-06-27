62′ Tooor für England, 0:1 durch Jude Bellingham



61′ Gelbe Karte für Jarell Quansah (England)



58′ Die nächste Chance! Harry Kane erhält halbrechts am Strafraum den Ball, zieht in die Box ein und lässt unter leichter Bedrängnis eines Gegenspielers aus 14 Metern einen Schuss ab. Orlando Mosquera ist jedoch wachsam, kommt einige Schritte aus seinem Tor und wehrt den Versuch zur Seite ab.

56′ Da hat nicht viel gefehlt! Im linken Halbfeld hat José Rodríguez viel Platz und marschiert in Richtung Strafraum. Aus 18 Metern sucht er den Abschluss, schießt aber nur wenige Zentimeter am langen Eck vorbei.

55′ Guter Versuch! Die Engländer fahren über die linke Seite den nächsten Angriff. Aus spitzem Winkel trifft Marcus Rashford aber nur das Außennetz.

53′ Gelbe Karte für José Fajardo (Panama)

Für ein taktisches Foulspiel sieht José Fajardo die erste Gelbe Karte des Spiels.

52′ Fast das 1:0 für England! Nach einer Flanke von der linken Seite schnappt sich José Córdoba im Fünfmeterraum stark vor Harry Kane die Kugel. Anschließend schießt er mit seinem Klärungsversuch jedoch Andrés Andrade und der Ball fliegt nur knapp über das Tor hinweg.

50′ Es geht weiter im New-York-New-Jersey-Stadion. Panama muss 60 Sekunden in Unterzahl spielen bis Cristian Martínez in Folge der Behandlung auf den Rasen zurückkehren darf.

48′ Die Begegnung ist derzeit unterbrochen. Nach einem Zweikampf mit Nico O'Reilly muss Cristian Martínez behandelt werden.

46′ Einwechslung bei Panama: José Fajardo

46′ Auswechslung bei Panama: Tomás Rodríguez

46′ Die Mannschaften sind zurück auf dem Rasen. Bei Panama gibt es einen Wechsel. England bleibt unverändert. Weiter geht’s!

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +4 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten steht es zwischen Panama und England 0:0. Die Engländer haben die Partie weitgehend unter Kontrolle, tun sich gegen tief stehende und disziplinierte Panamaer aber schwer, klare Chancen herauszuspielen. Viel Ballbesitz, viele Ansätze, aber zu wenige zwingende Abschlüsse prägen das Bild. Panama verteidigt kompakt und leidenschaftlich. Offensiv bleibt die Mannschaft jedoch nahezu wirkungslos. Da Kroatien derzeit mit 1:0 gegen Ghana führt, steht England unter Druck, das Spiel zu gewinnen, um den Gruppensieg einzufahren.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +2 Knapp vorbei! In zentraler Position legt sich Marcus Rashford 22 Meter vor dem Tor den Ball zurecht. Er dreht den Freistoß schön um die Mauer, doch die Kugel geht haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44′ England hat 72 Prozent Ballbesitz. Daraus resultieren jedoch zu wenige Torschüsse. Nur zwei von acht Abschlüssen gingen auf das Gehäuse von Orlando Mosquera.

42′ Auf dem linken Flügel verteidigt Fidel Escobar stark gegen Jude Bellingham. Dafür erhält er reichlich Applaus vom Publikum.

40′ Wie Ghana beißt sich auch England über weite Strecken die Zähne an der Panama-Defensive aus. Die Mannschaft von Thomas Christiansen verteidigt leidenschaftlich und hat in den entscheidenden Momenten immer wieder ein Bein dazwischen. Gibt es vor der Halbzeitpause noch einmal eine Gelegenheit für den Favoriten?

37′ Da hat nicht viel gefehlt! Von der rechten Seite bringt Elliot Anderson den Ball druckvoll in den Sechzehner. Am zweiten Pfosten steigt Marcus Rashford hoch, köpft den Ball aus fünf Metern jedoch knapp über den Querbalken.

34′ Elliot Anderson probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Der Schuss aus 20 Metern zentraler Position ist jedoch etwas zu unplatziert. Orlando Mosquera packt sicher zu.

32′ England rutscht auf den 2. Rang! Im Parallelspiel hat Petar Sučić für Kroatien die 1:0-Führung erzielt. Damit übernehmen sie vorerst die Tabellenführung in der Gruppe L.

29′ Auf der Gegenseite steckt Jude Bellingham den Ball in die rechte Strafraumhälfte auf Bukayo Saka durch. Dessen Schussversuch wird jedoch abgeblockt. Da der Engländer den Ball anschließend noch einmal berührt, gibt es Abstoß.

27′ Dicke Chance! Am linken Strafraumeck wird José Rodríguez bedient und zieht in die Box ein. Er hämmert den Ball auf das kurze Eck, doch Jordan Pickford macht sich lang und verhindert den Rückstand für England.

26′ Mit einem Einwurf für Panama geht es weiter!

23′ Referee Abdulrahman Al Jassim unterbricht die Partie für die erste Trinkpause. Im strömenden Regen sammeln sich die Spieler an der Seitenlinie.

21′ Von der rechten Außenbahn flankt Michael Murillo das Leder scharf in den Strafraum der Three Lions. Bevor ein Mitspieler zur Stelle ist, hat Jordan Pickford das Spielgerät jedoch schon mit beiden Fäusten herausbefördert.

19′ Panama verteidigt am eigenen Strafraum sehr engmaschig. England hat es schwer, dort eine Lücke zu finden. Nennenswerte Torchancen bleiben selten. Für den Favoriten wird es ein Geduldsspiel.

17′ Da war mehr drin! Panama gelingt es einmal nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Kurz vor der Strafraumgrenze wird José Rodríguez aussichtsreich bedient, doch aufgrund seiner unsauberen Ballannahme geht der Ball verloren. So wird es schwer mit dem ersten WM-Tor.

15′ Vom rechten Flügel zieht Bukayo Saka in den Sechzehner ein. Aus zwölf Metern zielt er auf das kurze Eck, doch Torhüter Orlando Mosquera ist rechtzeitig am Ball.

13′ Jorge Gutiérrez geht in der Nähe des eigenen Strafraums mutig gegen zwei Engländer ins Dribbling. Er bleibt am Gegner hängen, hat aber Glück, dass ein Offensivfoul gegen ihn gepfiffen wird. Das hätte auch schnell nach hinten losgehen können.

11′ An der Seitenlinie wird Jude Bellingham von Cristian Martínez von den Beinen geholt. Schiedsrichter Abdulrahman Al Jassim aus Katar belässt es bei einer mündlichen Ermahnung.

9′ Der fällige Standard fliegt in den Fünfmeterraum. Dort ist erneut Orlando Mosquera zur Stelle. Er faustet den Ball aus der Gefahrenzone.

8′ Der erste Abschluss! Von der linken Seite zieht Marcus Rashford an zwei Gegenspielern vorbei und nach innen. Aus 18 Metern halblinker Position sucht er den Abschluss. Den strammen Flachschuss pariert Orlando Mosquera stark zur Ecke.

6′ Der fällige Eckball findet in der Box keinen Abnehmer. Panama klärt die Situation. England muss das Spiel neu aufbauen.

5′ In der linken Strafraumhälfte nimmt England-Spieler Jude Bellingham den Ball herunter. Er wird jedoch rechtzeitig von José Córdoba gestört, der zur Ecke klärt.

4′ Trainer Thomas Tuchel zeigt sich an der Seitenlinie bereits das erste Mal sichtlich unzufrieden. Zuvor war ein langer Ball im Seitenaus gelandet.

2′ Das letzte und bislang einzige Mal trafen die beiden Länder bei der WM 2018 in Russland aufeinander. Damals setzte sich England in der Gruppenphase deutlich mit 6:1 gegen Panama durch. Können sich die Mittelamerikaner heute dafür revanchieren und den Favoriten ärgern?

1′ Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start in diese Begegnung?

1′ Spielbeginn

Derzeit sind es 23 Grad, dazu regnet es in Strömen. Um 17 Uhr Ortszeit beginnt die Partie hier im New-York-New-Jersey-Stadion. Vor dem Anpfiff gibt es eine Schweigeminute für die Opfer des schweren Erdbebens in Venezuela.

Die Teams sind auf dem Rasen. Es läuft zum letzten Mal die Nationalhymne „Himno Istmeño“ von Panama bei dieser Weltmeisterschaft. Gleich erklingt „God Save the King“ für England. In wenigen Minuten geht die Partie los.

Auf wen die Mannschaften im Falle des Weiterkommens treffen, steht noch nicht fest. Der Gruppensieger trifft im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten. Aktuell wären das der Senegal (Gruppe I), Algerien (Gruppe J) oder die Demokratische Republik Kongo (Gruppe K). In den beiden letztgenannten Gruppen steht der letzte Spieltag jedoch noch aus. Der Gruppenzweite trifft auf den Zweiten der Gruppe K (Kolumbien, Portugal oder DR Kongo). Sollte sich zusätzlich auch ein Gruppendritter durchsetzen, würde der Gruppensieger dieser Gruppe warten (Kolumbien oder Portugal).

Die Engländer legten gegen Kroatien einen furiosen Start ins Turnier hin. Nach einem spektakulären ersten Durchgang stand es bereits 2:2, ehe die Mannschaft um Harry Kane die Partie letztlich mit 4:2 für sich entschied. Gegen Ghana fehlte dem Team von Thomas Tuchel jedoch die offenisve Durchschlagskraft, sodass es nicht über ein torloses Remis hinauskam. Die Startaufstellung verändert sich auf fünf Positionen. Djed Spence, Anthony Gordon, Declan Rice, Noni Madueke (alle Bank) und Reece James (Oberschenkelverletzung) weichen für Nico O'Reilly, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka und Jarell Quansah.

Panama kann heute Abend nur noch zum Spielverderber für England werden. Die beiden bisherigen Spiele gegen Ghana und Kroatien gingen jeweils mit 0:1 verloren. Besonders bitter dürfte die Mannschaft von Ex-Bundesligaspieler Thomas Christiansen (VfL Bochum und Hannover 96) auf den späten Gegentreffer gegen Ghana in der fünften Minute der Nachspielzeit zurückblicken. Im Vergleich zum Kroatien-Spiel am vergangenen Mittwoch beginnen bei Panama Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez und Tomás Rodríguez für César Blackman, Jiovany Ramos und José Fajardo.

Derzeit führt England die Gruppe mit vier Punkten vor Ghana (4 Punkte), Kroatien (3 Punkte) und Panama (0 Punkte) an. Fest steht bislang nur, dass Panama nach zwei Niederlagen bereits aus dem Turnier ausgeschieden ist. Mit einem Sieg hätte England den Gruppensieg sicher, sofern Ghana nicht deutlich gewinnt. Bei einem Remis oder einer Niederlage könnten hingegen Ghana oder Kroatien noch vorbeiziehen. Andernfalls würden die beiden Mannschaften im Parallelspiel den zweiten Platz unter sich ausmachen. Enden beide Spiele unentschieden, bleibt die Tabellenkonstellation unverändert.