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Fußball-WM

WM 2026: Deutschland trifft im WM-Sechzehntelfinale auf Paraguay

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Deutschland trifft im WM-Sechzehntelfinale auf Paraguay

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Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt im Sechzehntelfinale gegen Paraguay in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 22:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Deutschland - Paraguay

Sechzehntelfinale: Deutschland - Paraguay

Quelle: ZDF

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch das 1:0 Spaniens gegen Uruguay kennt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun endgültig seinen Gegner im ersten K.-o.-Duell. Das Spiel gegen die Südamerikaner findet am Montagabend (22.30 Uhr MESZ / ZDF) im amerikanischen Foxborough nahe Boston statt.

Für die Verteilung der Gruppendritten gab es aufgrund des komplexen WM-Modus insgesamt 495 Szenarien - alle verbliebenen ergeben nun schon vor Abschluss der kompletten Vorrunde Paraguay als deutschen Gegner. Schottland und Schweden fielen als letzte mögliche Alternativen heraus. Ebenfalls klar: Frankreich wäre ein möglicher Gegner im Achtelfinale.

Statistik: Deutschland - Paraguay

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Deutschland
    1
    Siege Paraguay
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    4 : 3

    Verfolgen Sie das Spiel am Montag hier im Liveticker:

    Mo, 29.06., 22:30 Uhr
    Boston
    Deutschland
    GER
    Deutschland
    -:-
    Paraguay
    Paraguay
    PAR

    Liveticker

    Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

    Aufstellung

    Aufstellung

    Noch keine Daten vorhanden.
    Quelle: ZDF, dpa
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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    Fußball-WMSportFußball Nationalmannschaft Männer

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