Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Deutschland trifft im WM-Sechzehntelfinale auf Paraguay
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Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt im Sechzehntelfinale gegen Paraguay in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 22:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch das 1:0 Spaniens gegen Uruguay kennt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun endgültig seinen Gegner im ersten K.-o.-Duell. Das Spiel gegen die Südamerikaner findet am Montagabend (22.30 Uhr MESZ / ZDF) im amerikanischen Foxborough nahe Boston statt.
Für die Verteilung der Gruppendritten gab es aufgrund des komplexen WM-Modus insgesamt 495 Szenarien - alle verbliebenen ergeben nun schon vor Abschluss der kompletten Vorrunde Paraguay als deutschen Gegner. Schottland und Schweden fielen als letzte mögliche Alternativen heraus. Ebenfalls klar: Frankreich wäre ein möglicher Gegner im Achtelfinale.
Statistik: Deutschland - Paraguay
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Deutschland
- 1
- Siege Paraguay
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 4 : 3
Verfolgen Sie das Spiel am Montag hier im Liveticker:
Mo, 29.06., 22:30 Uhr
Boston
Deutschland
GER
-:-
Paraguay
PAR
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Quelle: ZDF, dpa
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.