45′ +4 Halbzeitfazit:

Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit führt Kroatien mit 1:0 gegen Ghana. Die Afrikaner blieben ihrem Stil treu, verteidigten tief und investierten wenig in die Offensive. Dagegen blieb Kroatien geduldig, da auch ein Unentschieden zum Weiterkommen reicht. Nikola Vlašić scheiterte per Distanzschuss am Außenpfosten, was lange das einzige Highlight war. Aus ähnlicher Position zog dann aber auch Petar Sučić ab und traf formvollendet unten links. Dem konnte Ghana nur einen Schuss von Antoine Semenyo entgegenhalten, der links vorbeisprang. So führt Kroatien in diesem Spiel und sogar in der Gruppe, da es bei England nur 0:0 steht.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Eine Halbchance haben wir noch! Martin Baturina schlägt den Ball diesmal vors Tor, doch gleich zwei Kollegen verpassen im Zentrum!

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43′ Allmählich taut Ghana offenbar auf. Diesmal setzt sich Sulemana auf der linken Seite durch, nur um dann weit über Freund und Feind hinweg zu flanken. Da war mehr drin!

40′ Chance zum Ausgleich! Erstmals brechen die Black Stars durch! Semenyo zieht rechts in den Strafraum, visiert das lange Eck an, doch verpasst letztlich um gute eineinhalb Meter!

37′ Viel verändert hat sich seit dem Tor nicht. Einen Augenblick wirkte es so, als würden sich jetzt die Europäer weiter zurückziehen, aber jetzt steht schon wieder der ghanaische Block.

34′ Zwischen England und Panama steht es noch 0:0. Entsprechend grüßt Kroatien erstmal von der Gruppenspitze!

31′ Tooor für Kroatien, 1:0 durch Petar Sučić

Da ist die Führung für die Kroaten! Ähnlich wie Nikola Vlašić zieht Petar Sučić flach aus der Distanz ab. Wie am Faden gezogen, rauscht der Ball unten links in die Maschen!

30′ Nächster Freistoß von Modrić. Diesmal findet er Ivan Perišić, der den Ball klug über den Scheitel rutschen lässt. Asare ist jedoch erneut zur Stelle, um den Ball zu sichern.

29′ Schicke drei Minuten später geht es weiter in Philadelphia. Besonders heiß ist es übrigens nicht im US-amerikanischen Nordosten.

26′ Statt einen Elfmetern auszuführen, gehen die Teams erstmal in die Trinkpause.

24′ Die Kroaten fordern Elfmeter! Sofort zeigt Fischer an, dass ihm das nicht reicht. Das Buhen der kroatischen Fans hallt durchs Lincoln Field Stadium, doch das beeindruckt das Schiedsrichterteam nicht. Luckassen stand da zwar im Weg von Budimir, doch foult ihn nicht aktiv. Richtige Entscheidung.

23′ Eine tiefe Flanke von Josip Stanišić schnappt sich Asare vor dem einspringenden Budimir.

21′ Den fälligen Freistoß schlägt selbstverständlich Luka Modrić in den Strafraum. Da findet er sogar Marin Pongračić, doch der Kopfball des ehemaligen Wolfsburgers segelt ein gutes Stück übers Tor hinweg.

20′ Im rechten Halbfeld holt Petar Sučić einen Freistoß heraus. Das könnte gefährlich werden...

17′ Da wird's plötzlich gefährlich! Nach Balleroberung im Mittelfeld spielt Kroatien schnell nach vorne. Nikola Vlašić nimmt den Ball gute 20 Meter vor dem Tor an, zieht flach ab und scheitert mit einem Knall am linken Außenpfosten!

14′ Immer wieder rollt der Ball über Kovačić und Modrić durchs Zentrum. Meist soll dann der 41-jährige den Ball diagonal auf die Seite schlagen. Zwei, drei Male konnte Perišić den Ball dann schon in Empfang nehmen, ohne eine gefährliche Flanke folgen zu lassen.

12′ Die Konter über Sulemana, Ayew und Co. bringen noch nicht die Gefahr. So ist es ein sehr geduldiges Spiel.

9′ Links hat Ivan Perišić viel Platz, da stört dann auch das inzwischen schwindende Tempo nicht. Seine Flanke fliegt jedoch direkt in die Arme von Benjamin Asare.

6′ Erstmals sammelt Ghana etwas Ballbesitz, allerdings läuft sich Sulemana an Nikola Vlašić fest. Beim Pass zurück zum Torwart lässt sich Dominik Livaković gefährlich nah anlaufen, weshalb er die Kugel vorsichtshalber ins Seitenaus schlägt.

3′ Über einen Einwurf will sich Kroatien vorne festsetzen, doch nach dem Wurf von Perišić gehen die Afrikaner dazwischen und klären.

1′ Die Kugel rollt in Phildadelphia. Ghana zieht sich direkt mit zehn Mann in die eigene Hälfte zurück. Bislang sind sie ohne Gegentor durchs Turnier gegangen. Diesen Block muss Kroatien knacken.

1′ Spielbeginn

Beide Fanlager sorgen für Stimmung. Beide Teams betreten den Rasen. Rund 69.000 Zuschauer haben sich im Lincoln Financial Field eingefunden und singen bereits die Hymnen mit. Es dauert nicht mehr lange!

Aus Kanada ist Drew Fischer angereist, um diese Partie zu leiten. Mit seinen Assistenten, Michael Barwegen und Lyes Arfa, durfte der 45-jährige bereits Frankreich gegen den Irak leiten. Beim 3:0 der Franzosen kam er mit nur einer Verwarnung aus. Dafür musste das Spiel für eine knappe Stunde wegen starken Regens unterbrochen werden. Das heutige Spiel findet ebenfalls in Philadelphia statt, wo es quasi den ganzen Tag regnet.

Wer sich gerade fragt, wann Kroatien zuletzt gegen Ghana gespielt hat, der könnte überrascht werden. Denn die Teams sind bei vier gemeinsamen WM-Qualifikationen noch nie aufeinander getroffen. Vor 1998 konnten die Teams nicht aufeinandertreffen, da die Kroaten noch als Teilstaat Jugoslawiens agierten. Allerdings hatte sich Ghana bis dahin auch nie für eine WM qualifiziert.

Auch Carlos Quieroz rotiert vor dem feststehenden Sechzehntelfinale auf drei Positionen. Hier dürfte der größte Name zu Iñaki Williams gehören, wobei das altersbedingt sehr nachvollziehbar ist. Dazu schauen Jerome Opoku und Caleb Yirenkyi vorerst nur zu. Dafür dürfen heute Derrick Luckassen, Elisha Owusu und Kamaldeen Sulemana starten.

Zlatko Dalić überrascht bei seiner Aufstellung, denn mit Joško Gvardiol sitzt der wohl stärkste Verteidiger des Teams nur auf der Bank. Allerdings gab es zuletzt einige Kritik am Defensivspieler von Manchester City. So hat sich der Wechsel vielleicht minimal angedeutet, wobei die Wechsel von Marco Pašalić und Petar Musa weniger überraschen. Für das Trio kommen Nikola Vlašić, Ante Budimir und Petar Sučić ins Team.

Ghana kann nach dem jüngsten Unentschieden gegen England theoretisch mehr ins Risiko gehen als Kroatien. Schließlich könnte man sich mit einem hohen Sieg an den Three Lions vorbeischieben, sogar wenn die Briten parallel gewinnen sollten. Außerdem hätte eine Niederlage nur theoretische Nachteile, denn sowohl der zweite als auch der dritte der Gruppe spielen gegen einen Vertreter aus Gruppe L. Und da weiß nur die Zukunft, ob dieser Vertreter Kolumbien oder Portugal heißt.

Ein guter Auftritt der Kroaten führte zur Niederlage gegen England. Ein schwächerer Auftritt gegen Panama genügte zum Sieg. So haben die Kroaten alles in eigener Hand, um mindestens Zweiter zu werden. Wenn dann noch Panama gegen England seine ersten Punkte holt, wäre mit einem Sieg gegen Ghana sogar der Gruppensieg möglich. Allerdings dürfte zunächst mal ein Unentschieden im Fokus stehen, damit das Weiterkommen gesichert ist. Bei einer Niederlagen wären die Südosteuropäer nämlich raus.