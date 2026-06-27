Spektakel am Anfang und am Ende :Spätes Drama bei Iran gegen Ägypten
Video7:25
Spannung bei der WM 2026: Die Demokratische Republik Kongo spielt gegen Usbekistan in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 01:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Kolumbien
|Kolumbien
|COL
|2
|2
|0
|0
|4:1
|3
|6
|2
|Portugal
|Portugal
|POR
|2
|1
|1
|0
|6:1
|5
|4
|3
|DR Kongo
|DR Kongo
|COD
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|4
|Usbekistan
|Usbekistan
|UZB
|2
|0
|0
|2
|1:8
|-7
|0