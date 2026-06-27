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Fußball-WM

WM 2026 Liveticker: Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan

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Spannung bei der WM 2026: Die Demokratische Republik Kongo spielt gegen Usbekistan in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 01:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

So, 28.06., 01:30 Uhr
Atlanta
DR Kongo
COD
DR Kongo
-:-
Usbekistan
Usbekistan
UZB

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1KolumbienKolumbienKolumbienCOL22004:136
2PortugalPortugalPortugalPOR21106:154
3DR KongoDR KongoDR KongoCOD20111:2-11
4UsbekistanUsbekistanUsbekistanUZB20021:8-70
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum abschließenden Gruppenspiel in Gruppe K zwischen Usbekistan und der DR Kongo! Beide benötigen einen Sieg, um sich noch Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen zu dürfen - im Falle der asiatischen WM-Neulingen müsste dies allerdings ein sehr hoher sein.

Aufstellung

Aufstellung

1
Mpasi-Nzau
2
Wan-Bissaka
22
Mbemba
4
Tuanzebe
26
Masuaku
7
Mbuku
8
Moutoussamy
14
Sadiki
9
Cipenga
20
Wissa
17
Bakambu
12
Nematov
2
Khusanov
26
Urozov
5
Ashurmatov
3
Alizhonov
6
Mozgovoy
7
Shukurov
13
Nasrullayev
17
Khamdamov
22
Fayzullaev
14
Shomurodov
DR Kongo
Ersatzbank
Trainer
Desabre
Usbekistan
Ersatzbank
Trainer
Cannavaro
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege DR Kongo
    0
    Siege Usbekistan
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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