Bei seiner sechsten WM-Teilnahme hofft Portugals Rekordspieler, im Spätherbst seiner Karriere doch noch Weltmeister zu werden. Es dürfte die letzte Chance des 41-Jährigen sein.

Cristiano Ronaldo ist bei der WM 2026 Teil des Kaders von Portugal - seine vermutlich letzte Chance auf den Weltmeistertitel. Quelle: action press

Die ersten Tage der WM sind für Portugal nicht gerade ideal verlaufen. Vor dem ersten Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo am Mittwoch in Houston (19 Uhr, live im ZDF) hatte die Nationalmannschaft zunächst ihren Strandausflug am Quartier in Palm Beach wegen eines Gewitters abbrechen müssen. Später konnte deshalb auch das Training nicht wie geplant stattfinden.

Trotz der sommerlichen Wetterkapriolen in Florida sind die Portugiesen vor ihrem WM-Auftakt guter Dinge. Schon vor ihrer Abreise in die USA hatte Cristiano Ronaldo viel Zuversicht verbreitet. "Wir fahren mit jeder Menge Hoffnung zu dieser WM. Diese Generation wird Portugal eine Menge großartiger Dinge bescheren", sagte der Offensivspieler.

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Ronaldo seit 2023 in Saudi-Arabien

Aus seiner Sicht kommt es gerade noch zur rechten Zeit, dass Portugals Auswahl über eine ganze Reihe sehr vielversprechender Spieler verfügt. Anfang Februar wurde Ronaldo 41 Jahre alt. Er befindet sich also längst im Herbst seiner Karriere. Begonnen hatte dieser bereits, als er im Januar 2023 nach Saudi-Arabien zu al-Nassr wechselte.

Ronaldos sechste WM-Teilnahme dürfte also seine letzte sein. Entsprechend geht es für ihn nun um seine letzte Chance, Weltmeister zu werden. Es ist jener Titel, der ihm in seiner großen Sammlung als so ziemlich letzter noch fehlt.

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EM-Titel mit Portugal 2016

Europameister ist er mit Portugal 2016 geworden, die Nations League hat er schon zweimal gewonnen. Von den Vereinswettbewerben gewann Ronaldo allein fünfmal die Champions League, Klubweltmeister wurde er viermal. In England, Spanien und Italien wurde er jeweils mehrfach Meister, diverse Pokale kamen dort hinzu. Auch in Saudi-Arabien kam er zu Meisterehren.

Als Weltfußballer wurde er fünfmal ausgezeichnet, Fußballer des Jahres wurde er in Portugal, England, Spanien und Italien jeweils mehrfach. Diverse Verdienstorden kamen hinzu, darunter die Verdienstmedaille des "Ordens unserer lieben Frau von Vila Viçosa". Zudem darf er sich "Großoffizier des Ordens des Infanten Dom Henrique" nennen.

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Von Vitinha bis Fernandes

Der Weltmeistertitel aber war Ronaldo noch nicht vergönnt. Und wenn nicht jetzt, wann sollte er ihn dann noch gewinnen?

Vor allem angesichts dieser Mannschaft, die sich zum erweiterten Favoritenkreis zählen darf, dank Spielern wie Vitinha und João Neves, die im Mai mit Paris Saint-Germain den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigten. Auch Bernardo Silva von Manchester City und Bruno Fernandes von Manchester United lassen Portugal und Ronaldo auf den großen Coup hoffen.

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Ronaldos Werte fast wie beim Debüt 2003

Die Frage ist allerdings, was der Altstar noch dazu beitragen kann. Dass er alles für seine Fitness getan hat, braucht niemand zu bezweifeln. Ronaldos Ehrgeiz ist auch in dieser Hinsicht legendär. Angeblich sollen seine Werte fast so gut sein wie 2003, als er erstmals für Portugals Auswahl spielte.

Vitinha versicherte, dass Ronaldo noch immer aussehe wie ein Adonis. "Ich kann Ihnen garantieren, dass das kein Photoshop ist", sagte der Kollege und ergänzte: "Es ist unglaublich, dass er mit 41 Jahren immer noch in dieser Verfassung ist. Ich bin 26 und sehe nicht so aus."

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Nah dran an Eusébio

Das Aussehen ist das eine, Ronaldos politisches Bewusstsein etwas anderes. Mit Saudi-Arabiens Machthaber Mohammed bin Salman posierte er ebenso bereitwillig wie mit US-Präsident Donald Trump.

Für Ronaldo geht es vorrangig ums Gewinnen, um Titel und Rekorde. Bei den Männern ist er schon der Nationalspieler mit den meisten Einsätzen (228) und Toren (143). Um Portugals WM-Rekordtorschützen Eusébio (neun Treffer) einzuholen, fehlt ihm noch ein Törchen. Das will er sicherlich schaffen, zumal er dann auch als einziger Spieler bei sechs WMs getroffen hätte. Aber über allem steht sein letztes großes Ziel, der WM-Titel. Es wäre für ihn auch ein perfekter Abschluss.

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