  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Portugal gegen Demokratische Republik Kongo

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Portugal gegen Demokratische Republik Kongo

|

Spannung bei der WM 2026: Portugal spielt gegen die Demokratische Republik Kongo in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe K Portugal – D.R. Kongo

Portugal trifft am 1. Spieltag der Gruppe K in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf die Demokratische Republik Kongo. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

17.06.2026
Mi, 17.06., 19:00 Uhr
Houston
ZDF
Portugal
POR
Portugal
-:-
DR Kongo
DR Kongo
COD

Liveticker

18:10
Die Seleção zählt in diesem Jahr zum engsten Kreis der Titelanwärter. Eine entscheidende Rolle soll dabei einmal mehr Cristiano Ronaldo spielen. Für den mittlerweile 41-Jährigen ist es bereits die sechste Weltmeisterschaft seiner Karriere. Sollte Portugal tatsächlich den Titel holen, würde „CR7“ als ältester Spieler der Geschichte den WM-Pokal in die Höhe stemmen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Schließlich haben die Iberer seit dem Turnier 2006 nie wieder das Halbfinale erreicht. Immerhin reist der Nations-League-Sieger von 2025 mit viel Selbstvertrauen an. An der Seitenlinie steht weiterhin Roberto Martínez, der die Portugiesen seit Januar 2023 betreut und aus der talentierten Generation um Ronaldo, Leão, Fernandes und Co. eine schlagkräftige Mannschaft formen möchte.
18:01
In Gruppe K kämpfen neben Portugal und der DR Kongo auch Kolumbien und Usbekistan um den Einzug in die K.-o.-Phase. Den Auftakt macht heute dieses Duell in der viertgrößten Stadt der USA – in jenem Stadion, in dem Deutschland vor wenigen Tagen Curaçao mit 7:1 vom Platz fegte. Die Rollen scheinen dabei klar verteilt: Portugal geht als haushoher Favorit in die Partie und will die ersten wichtigen Punkte im Kampf ums Weiterkommen einsammeln. Doch die bisherigen WM-Tage haben eindrucksvoll gezeigt, dass vermeintliche Außenseiter jederzeit für eine Überraschung sorgen können. Die Kongolesen werden also alles daransetzen, den Portugiesen den Start in das Turnier so schwer wie möglich zu machen.
Die Gruppe K startet mit der Partie zwischen Portugal, dem Europameister von 2016, und der Demokratischen Republik Kongo in die Weltmeisterschaft 2026! Los geht es in Houston um 19:00 Uhr.

Aufstellung

Aufstellung

1
Diogo Costa
20
João Cancelo
4
Tomás Araújo
13
Renato Veiga
25
Nuno Mendes
15
João Neves
23
Vitinha
10
Bernardo Silva
8
Bruno Fernandes
18
Pedro Neto
7
Cristiano Ronaldo
8
Moutoussamy
6
Mukau
25
Kayembe
17
Bakambu
20
Wissa
1
Mpasi-Nzau
2
Wan-Bissaka
22
Mbemba
4
Tuanzebe
3
Kapuadi
26
Masuaku
Portugal
Ersatzbank
12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
21
Rúben Neves
24
Samú
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
16
Francisco Trincão
17
Rafael Leão
19
Gonçalo Guedes
26
Francisco Conceição
Trainer
Roberto Martínez
DR Kongo
Ersatzbank
16
Fayulu
21
Epolo
5
Batubinsika
12
Kayembe
24
Kalulu
7
Mbuku
9
Cipenga
10
Bongonda
11
Kakuta
13
Elia
14
Sadiki
15
Tshibola
18
Pickel
19
Mayele
23
Banza
Trainer
Desabre

Portugal
Portugal

1
Diogo Costa
4
Tomás Araújo
13
Renato Veiga
20
João Cancelo
25
Nuno Mendes
8
Bruno Fernandes
10
Bernardo Silva
15
João Neves
23
Vitinha
7
Cristiano Ronaldo
18
Pedro Neto

DR Kongo
DR Kongo

1
Lionel Mpasi-Nzau
2
Aaron Wan-Bissaka
3
Steve Kapuadi
4
Axel Tuanzebe
22
Chancel Mbemba
26
Arthur Masuaku
6
Ngal'ayel Mukau
8
Samuel Moutoussamy
25
Edo Kayembe
17
Cédric Bakambu
20
Yoane Wissa

Reservespieler

12
José Sá
22
Rui Silva
2
Nélson Semedo
3
Rúben Dias
5
Diogo Dalot
14
Gonçalo Inácio
6
Matheus Nunes
21
Rúben Neves
24
Samú
9
Gonçalo Ramos
11
João Félix
16
Francisco Trincão
17
Rafael Leão
19
Gonçalo Guedes
26
Francisco Conceição

Reservespieler

16
Timothy Fayulu
21
Matthieu Epolo
5
Dylan Batubinsika
12
Joris Kayembe
24
Gédéon Kalulu
7
Nathanaël Mbuku
9
Brian Cipenga
10
Théo Bongonda
11
Gaël Kakuta
13
Meschack Elia
14
Noah Sadiki
15
Aaron Tshibola
18
Charles Pickel
19
Fiston Mayele
23
Simon Banza

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Portugal
    0
    Siege DR Kongo
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

    WM-Qualifikation und Testspiele

    Mehr