Die Seleção zählt in diesem Jahr zum engsten Kreis der Titelanwärter. Eine entscheidende Rolle soll dabei einmal mehr Cristiano Ronaldo spielen. Für den mittlerweile 41-Jährigen ist es bereits die sechste Weltmeisterschaft seiner Karriere. Sollte Portugal tatsächlich den Titel holen, würde „CR7“ als ältester Spieler der Geschichte den WM-Pokal in die Höhe stemmen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Schließlich haben die Iberer seit dem Turnier 2006 nie wieder das Halbfinale erreicht. Immerhin reist der Nations-League-Sieger von 2025 mit viel Selbstvertrauen an. An der Seitenlinie steht weiterhin Roberto Martínez, der die Portugiesen seit Januar 2023 betreut und aus der talentierten Generation um Ronaldo, Leão, Fernandes und Co. eine schlagkräftige Mannschaft formen möchte.

In Gruppe K kämpfen neben Portugal und der DR Kongo auch Kolumbien und Usbekistan um den Einzug in die K.-o.-Phase. Den Auftakt macht heute dieses Duell in der viertgrößten Stadt der USA – in jenem Stadion, in dem Deutschland vor wenigen Tagen Curaçao mit 7:1 vom Platz fegte. Die Rollen scheinen dabei klar verteilt: Portugal geht als haushoher Favorit in die Partie und will die ersten wichtigen Punkte im Kampf ums Weiterkommen einsammeln. Doch die bisherigen WM-Tage haben eindrucksvoll gezeigt, dass vermeintliche Außenseiter jederzeit für eine Überraschung sorgen können. Die Kongolesen werden also alles daransetzen, den Portugiesen den Start in das Turnier so schwer wie möglich zu machen.