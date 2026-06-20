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WM 2026 im Liveticker: Niederlande gegen Schweden

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Niederlande gegen Schweden

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Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt gegen Schweden in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe F Niederlande - Schweden

Die Niederlande treffen am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Schweden. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

20.06.2026
Sa, 20.06., 19:00 Uhr
Houston
ZDF
Niederlande
NED
Niederlande
-:-
Schweden
Schweden
SWE

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1SchwedenSchwedenSchwedenSWE11005:143
2JapanJapanJapanJPN10102:201
2NiederlandeNiederlandeNiederlandeNED10102:201
4TunesienTunesienTunesienTUN10011:5-40
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur dritten inner-europäischen Partie bei dieser Weltmeisterschaft! Die Niederlande trifft in Houston auf Schweden - Anstoß ist um 19 Uhr MEZ.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    25
    Siege Niederlande
    11
    Siege Schweden
    8
    Unentschieden
    6
    Torverhältnis
    47 : 48
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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