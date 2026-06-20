Fußball-WM 2026 :Im Liveticker: Schottland gegen Marokko
mit Video6:01
Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt gegen Schweden in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Schweden
|Schweden
|SWE
|1
|1
|0
|0
|5:1
|4
|3
|2
|Japan
|Japan
|JPN
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|2
|Niederlande
|Niederlande
|NED
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|4
|Tunesien
|Tunesien
|TUN
|1
|0
|0
|1
|1:5
|-4
|0