Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Niederlande gegen Schweden

20.06.2026 | 16:00 |

Spannung bei der WM 2026: Niederlande spielt gegen Schweden in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.