40′ Auswechslung bei Brasilien: Raphinha

39′ Nach einem Foulspiel von Arcus an Raphinha bleibt der Spieler vom FC Barcelona liegen. Er wirkt angeschlagen und muss wohl raus.

36′ Tooor für Brasilien, 2:0 durch Matheus Cunha

Erneut der Ex-Berliner! Nach einem Ballverlust von Casimir im Mittelfeld erzwingt Vinícius Junior den Ball und passt die Kugel genau in den Lauf von Matheus Cunha. Der ehemalige Berliner erläuft den Ball zieht in den Sechzehner und jagt den Ball aus halblinker Position mit links den Ball ins kurze Eck.

35′ Weiter geht es bei Haiti viel über Casimir. Er holt auf links einen Eckball heraus. Bellegarde bringt die Ecke von links scharf herein, doch Vinícius Junior klärt den Ball aus dem eigenen Strafraum.

33′ Erneut geht es über die linke Seite über Gabriel Martinelli. Er sieht auf Linksaußen Vinícius Junior starten und passt die Kugel zu ihm. Der Spieler von Real Madrid sucht dann erneut den Spieler mit der Nummer 22, doch der Pass ist etwas zu steil.

30′ Nach einem weiten Einwurf bekommt Jean-Jacques im Sechzehner auf der rechten Seite an den Ball. Die Brasilianer verteidigen aber eng am Gegenspieler und klauen ihm das Leder.

29′ Die dreiminütige Pause wegen der Trinkpause ist beendet und der Schiedsrichter gibt das Spiel wieder frei.

26′ Es gibt die erste Trinkpause in diesem Spiel.

23′ Tooor für Brasilien, 1:0 durch Matheus Cunha

Da ist die verdiente Führung! Nach einem Ballverlust im Mittelfeld kontert der Rekordweltmeister über Vinícius Junior über die linke Seite. Er zieht ins Zentrum und schießt aus spitzem Winkel aus rund neun Metern aufs Tor. Placide wehrt den Ball ins Zentrum nach vorne ab. Matheus Cunha reagiert am schnellsten und drückt den Ball mit rechts über die Linie. Es ist das zweite Länderspieltor für den ehemaligen Berliner.

22′ Erneut bekommen die Brasilianer einen Eckball. Raphinha bringt den Ball von links scharf herein. Die Haitianer kontern, verlieren dann aber im Mittelfeld den Ball und nach einem spitzen Pass auf Raphinha läuft der frei auf Placide zu. Er chippt den Ball über den Torhüter hinweg, doch sein Schuss geht links am Kasten vorbei. Der Treffer hätte aber wohl wegen einer erneuten Abseitsposition wieder nicht gezählt.

20′ Mal der Karibikstaat. Casimir tankt sich auf rechts gegen seinen Gegenspieler durch und legt dann den Ball scharf nach rechts an die Grundlinie zu Arcus. Er flankt das Leder hoch an den zweiten Pfosten. Seine Hereingabe findet aber keinen Abnehmer, jedoch stand Arcus beim Zuspiel auch im Abseits.

18′ Raphinha bringt auch die anschließende Ecke von der rechten Seite scharf und lang an den zweiten Pfosten. Placide springt am Ball vorbei und vor die Füße von Vinícius Junior. Der Spieler von Real Madrid zieht nach innen und schießt aus rund zwölf Metern mit rechts ab. Sein Schuss ist noch leicht abgefälscht und fliegt rechts über das Tor. Der anschließende Eckball bleibt ungefährlich.

17′ Matheus Cunha bringt gleich in den ersten Minuten viele Akzente. Matheus Cunha erzwingt im zentralen Mittelfeld den Ball und sucht mit einem tiefen Pass an der Strafraumgrenze Raphinha, doch ein Haitianer ist noch gerade mit dem Fuß dazwischen.

15′ Schwungvolle Anfangsphase! Die Brasilianer haben in den ersten Minuten mehr vom Spiel, doch ihnen unterlaufen im Mittelfeld immer wieder einfache Ballverluste. Auch Haiti versteckt sich in den Anfangsminuten nicht und sucht den Abschluss.

12′ Erneut Ball im Tor - wieder Abseits! Nach einem tollen Pass auf die rechte Seite im Sechzehner erläuft Raphinha den Ball. Der Spieler vom FC Barcelona läuft auf Placide zu und schießt das Leder mit links aus spitzem Winkel oben links ins Eck. Der Angreifer stand beim Zuspiel aber knapp im Abseits.

10′ "Les Grenadiers" setzen sich nun mal in der gegnerischen Hälfte fest und kommen über die linke Seite. Doch der Rekordmeister steht hinten sicher, verliert dann aber an der Mittellinie den Ball und der Karibikstaat holt einen Einwurf heraus.

7′ Erstmals der Karibikmeister von 2007. Die Haitianer erzwingen im Mittelfeld den Ball und suchen mit einem tiefen Pass auf die rechte Seite Isidor, doch die Hereingabe ist etwas zu überhastet und zu spitz und Brasilien klärt.

4′ Ball liegt im Tor - Abseits! Der Rekordweltmeister führt den Freistoß schnell aus und Matheus Cunha bekommt auf links an den Ball und schießt das Leder aus rund 20 Metern oben rechts ins Eck. Der ehemalige Berliner steht beim Zuspiel aber knapp im Abseits.

4′ Gelbe Karte für Carlens Arcus (Haiti)

Arcus tritt Douglas Santos auf den Fuß und sieht dafür die Gelbe Karte.

3′ In den ersten Minuten machen die Südamerikaner das Spiel. Der Karibikstaat läuft früh an.

1′ Los geht's! Der spanische Schiedsrichter gibt die Partie frei. Brasilien stößt an.

1′ Spielbeginn

Die Mannschaften sind auf dem Spielfeld und die Nationalhymnen erklingen. In wenigen Minuten geht es los.

Wie schon im Auftaktspiel gegen Marokko fehlt Superstar Neymar verletzungsbedingt. Der ehemalige Spieler von Paris Saint-Germain laboriert seit längerer Zeit an einer Wadenverletzung und verpasste neben dem Auftaktspiel auch die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten und steht auch heute nicht im Kader. Im Gegensatz zum Spiel gegen Marokko nimmt Cheftrainer Ancelotti zwei Veränderungen vor. Für Ibañez und Thiago starten Danilo und Matheus Cunha. Haitis Chefcoach Sebastien Migné vertraut auf fast die gleiche Anfangsformation wie gegen Schottland. Nur für Deedson startet Duverne. Wieder beginnt Placide zwischen den Pfosten und Casimir und Isidor bilden eine Doppelspitze.

Die Brasilianer haben mehrere Top-Spieler in ihren Reihen. So gehört Marquinhos, Spieler von PSG zum Kader, genauso wie Raphinha (FC Barcelona) oder Torhüter Alisson Becker (FC Liverpool). Ebenfalls sind Gabriel Magalhães und Gabriel Martinelli vom FC Arsenal dabei, genauso wie die Superstars Neymar und Vinícius Junior. Auch zwei ehemalige Bundesliga-Spieler sind mit Matheus Cunha (ehemals Hertha BSC, RB Leipzig) und Douglas Santos (ehemals Hamburger SV) mit dabei. Im Kader von Haiti stehen die 26 Spieler bei 25 verschiedenen Klubs unter Vertrag. So spielt Ersatztorhüter Josué Duverger in Deutschland. Er ist in der fünften Liga bei Cosmos Koblenz aktiv. Absoluter Leistungsträger ist Jean Bellegarde. Er ist der wertvollste Spieler im Team und trägt sonst das Trikot der Wolverhampton Wanderers. Auch auf Duckens Nazon sollte geachtet werden. Er erzielte in der Qualifikation sechs Tore.

Haiti hat sich erst zum zweiten Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Das letzte und einzige Mal waren "Les Grenadiers" 1974 dabei. Damals war für sie das Turnier nach drei Niederlagen aus drei Spielen nach der Gruppenphase beendet. Das Team von Sebastien Migné hat sich durch zwei CONCACAF-Qualifikationen gespielt. Dabei wurden sie in der zweiten Qualifikationsrunde Zweiter hinter Curacao und setzten sich dann in der dritten Runde gegen Länder wie Costa Rica, Nicaragua und Honduras durch. Mit einem 2:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen Nicaragua sicherte sich der Karibikstaat den Gruppensieg und damit das WM-Ticket. In den Testspielen überzeugte Haiti und holte unter anderem ein 1:1-Unentschieden gegen Island, sowie einen souveränen 4:0-Sieg gegen Neuseeland. Kurz vor der WM gab es dann noch eine knappen 1:2-Niederlage gegen Peru. Zum Auftakt unterlag der Karibikstaat knapp mit 0:1 gegen Schottland und steht mit null Zählern auf dem vierten Rang in der Gruppe C.

Brasilien hatte ein ehr ungewohnten und steinigen Weg zur Weltmeisterschaft 2026. Nach sechs Niederlagen aus 18 Spielen qualifizierten sich die Südamerikaner nur als Fünfte der Gruppe für die WM. Aufgrund der sechs direkten Startplätze für Südamerika war die Weltmeisterschaft aber nie ernsthaft in Gefahr. Vor der Copa America übernahm dann Carlo Ancelotti das Traineramt, schied aber mit Brasilien bereits nach einer 2:4-Niederlage gegen Uruguay im Viertelfinale aus. Auch danach gab es eine knappe 2.3-Niederlage gegen Japan. Im Jahr 2026 gab es aus den vier Testspielen drei Siege und eine Niederlage. Nur gegen den Vizeweltmeister Frankreich unterlag die Seleção mit 1:2. Anschließend gab es einen 3:1-Sieg über Kroatien sowie einen 6:2-Erfolg gegen Panama und einen knappen 2:1-Sieg gegen Ägypten. Zum Auftakt gab es für den Rekordweltmeister dann allerdings nur ein etwas enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen Marokko. Mit einem Punkt steht Brasilien nach dem Sieg von Marokko gegen Schottland (1:0) nur auf dem dritten Rang in der Gruppe C.

Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag in der Gruppe C bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA 2026. Um 2.30 Uhr trifft Brasilien in Philadelphia auf Haiti. Der spanische Schiedsrichter Alejandro José Hernandez Hernandez leitet die Partie.