90′ +7 Fazit:

Was zunächst aussah wie ein Nachmittagsspaziergang, wurde für Marokko dann doch noch zu einem Arbeitssieg. Der frühe Treffer zum 0:1 durch Saibari sollte letztlich das einzige Tor in diesem Spiel bleiben. Marokko dominierte die erste Halbzeit und spielte frech auf, wurde nach dem Seitenwechsel aber von mutigen Schotten gefordert und unter Druck gesetzt. So wirklich gefährlich wurde es vor dem Kasten der Atlaslöwen aber nicht, sodass die Nordafrikaner sich zumindest vorläufig die Tabellenführung der Gruppe sichern. Insgesamt geht das Resultat in Ordnung und die Fans auf den Rängen wurden gut unterhalten. Gute Nacht an dieser Stelle an alle Lesenden!

90′ +7 Spielende

90′ +7 Gelbe Karte für Anthony Ralston (Schottland)

Nach einer Ferguson-Ecke muss Ralston per Trikotzieher einen Konter unterbinden und sieht kurz vor Ende der Partie noch Gelb.

90′ +6 Schottland probiert alles, um mit einer Brechstange den Lucky Punch zu erzwingen und den Punkt mitzunehmen. Da ist aber einfach kein Durchkommen, weil Marokkos Abwehrriegel die Schotten dicht hält.

90′ +6 Ayoube Amaimouni-Echghouyab, der vor zwei Jahren noch in der Oberliga gekickt hat, schlägt rechts in Okocha-Manier zwei Haken gegen schottische Gegenspieler, legt sich dann den Ball für einen Schuss aus der Drehung von der Strafraumkante zurecht und schlägt sie leicht links um den langen Pfosten ins Aus.

90′ +4 Kenny McLean mogelt sich rechts durch bis in den Strafraum. Dort segelt aber Chadi Riad regelkonform in den Ball und kann ihn am Abschluss hindern.

90′ +1 Sechs Minuten gibt es dazu. Kann sich Schottland für den Formanstieg in der zweiten Halbzeit belohnen und noch den Lucky Punch landen?

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90′ Einwechslung bei Marokko: Samir El Mourabet

90′ Auswechslung bei Marokko: Azzedine Ounahi

88′ Einwechslung bei Schottland: Ross Stewart

88′ Auswechslung bei Schottland: John McGinn

88′ Einwechslung bei Schottland: Anthony Ralston

88′ Auswechslung bei Schottland: Nathan Patterson

85′ McTominay hat den Ausgleich auf dem Fuß! Halbrechts im Strafraum kommt nach einem Kurzpass von Andy Robertson Scott McTominay aus einer sehr guten Position zum Abschluss, legt sich dafür den Ball auch gut zurecht. Doch einer der Abwehrspieler der Nordafrikaner wirft sich in den Schuss und verhindert den Einschlag.

84′ Mit einem Dreifachwechsel gibt es kurz vor Ende der regulären Spielzeit nochmal frischen Wind in den Reihen der Atlaslöwen.

83′ Einwechslung bei Marokko: Soufiane Rahimi

83′ Auswechslung bei Marokko: Ismael Saibari

83′ Einwechslung bei Marokko: Chemsdine Talbi

83′ Auswechslung bei Marokko: Bilal El Khannouss

83′ Einwechslung bei Marokko: Ayoube Amaimouni-Echghouyab

83′ Auswechslung bei Marokko: Brahim Díaz

82′ Mit dem Rücken zum Tor nimmt Andy Robertson eine kurze Flanke mit der Brust an und leitet weiter zum in die Schnittstelle einlaufenden McTominay. Der nimmt dankend an, legt sich das Spielgerät auf den anderen Fuß, geht dann aber im Zweikampf mit dem von hinten störenden El Aynaoui zu Boden. Den reklamierten Strafstoß bekommen die Schotten dann aber nicht.

82′ Mit dem Rücken zum Tor nimmt Andy Robertson eine kurze Flanke mit der Brust an und leitet weiter zum in die Schnittstelle einlaufenden McTominay. Der nimmt dankend an, legt sich das Spielgerät auf den anderen Fuß, geht dann aber im Zweikampf mit dem von hinten störenden El Aynaoui zu Boden. Den reklamierten Strafstoß bekommen die Schotten dann aber nicht.

80′ Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi hat übrigens noch keinen Wechsel vollzogen, jetzt aber deutet sich an der Seitenlinie etwas an.

78′ Gannon-Doak lässt sich rechts in der Box einfach weder von Mazraoui noch von Bouaddi von der Kugel trennen. Dann aber ist Keeper Bono zur Stelle und wirft sich mit Risiko in das Leder.

76′ Und so erheben sich die Zuschauer im Boston Stadium in Gedenken an jenen Fan. Bewegende Szenen im Stadion.

75′ Gleich soll es von den Rängen der schottischen Fans übrigens einen koordinierten Applaus für einen langjährigen Fan der Bravehearts geben, der sich den Traum von einem WM-Spiel der Schotten erfüllen konnte und Tickets für die heutige Partie erworben hatte, jedoch vor wenigen Tagen im Alter von 76 Jahren verstarb.

72′ Schottland kommt mit einem Doppelwechsel aus der Trinkpause. Für den heute blassen Adams und Ryan Christie kommen Lyndon Dykes vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers und Kenny McLean von Norwich City.

71′ Einwechslung bei Schottland: Lyndon Dykes

71′ Auswechslung bei Schottland: Ché Adams

71′ Einwechslung bei Schottland: Kenny McLean

71′ Auswechslung bei Schottland: Ryan Christie

68′ Brahim Díaz gerät gegen Ferguson kurz ins Straucheln, behauptet sich aber und bringt die Hereingabe in Richtung Ismael Saibari. Allerdings erfolglos. Danach folgt die zweite Trinkpause dieses Spiels.

65′ Gelbe Karte für Andy Robertson (Schottland)

Der Kapitän der Bravehearts sieht nach einem taktischen Foul im Laufduell mit Achraf Hakimi die Gelbe Karte.

64′ Christie! Nachdem die Schotten links das Spiel schnell machen, kommt Ryan Christie im Rückraum frei zum Schuss - auch deswegen, weil Bono und Issa Diop sich bei einem Pass frei nach dem Motto "Nimm du ihn, ich hab ihn sicher" alles andere als gut abstimmen. Der Keeper muss dann aber nicht eingreifen, weil der Abschluss dann doch ein gutes Stück über die Latte fliegt.

60′ Und genau so ist es, denn für den Celtic-Profi kommt Ben Gannon-Doak, der beim AFC Bournemouth unter Vertrag steht.

60′ Einwechslung bei Schottland: Ben Gannon-Doak

60′ Auswechslung bei Schottland: Kieran Tierney

59′ Aktuell ist die Partie unterbrochen, weil Kieran Tierney sich verletzt hat und seinem Betreuerstab das Handzeichen gegeben hat, dass es für ihn wohl nicht weitergeht.

55′ Nachdem sich Ferguson mit robustem Körpereinsatz den Ball von Hakimi erobert, stoppt Bouaddi den anrauschenden Sechser ebenso robust und stört ihn entscheidend vor der Flanke ins Zentrum. Das Foul bekommt Ferguson aber nicht für sich gepfiffen.

55′ Schottland ist in dieser zweiten Hälfte gut angekommen, agiert aggressiver im Pressing und zeigt, dass man dieses Spiel noch lange nicht aufgegeben hat.

52′ Auf die daraus entstehende Ecke folgt eine weitere, die Hakimi an den kurzen Pfosten schlägt. Dort schraubt sich El Khannouss hoch und wuchtet per Kopf hinter den Ball, scheitert dann aber an der starken Parade von Angus Gunn, welcher den Winkel gut verkürzt und entscheidend zur Seite abwehrt.

50′ Kurz danach wird es auf der anderen Seite gefährlich, denn El Khannouss hat auf dem Flügel unglaublich viel Platz, legt dann halbhoch kurz quer zu Saibari, der mit der Innenseite direkt abzieht. Jack Hendry wirft sich mit einer Grätsche in den Schuss, macht ihn damit aber nochmal gefährlicher für das Tor der Schotten. Doch das Leder knallt ans Lattenkreuz und von dort aus ins Aus!

49′ Aufregung im Strafraum der Atlaslöwen! McGinn kommt nach einem Rempler von El Aynaoui innerhalb der Box zu Boden. Für den Geschmack des Schiedsrichters wollte er den Elfmeter dann aber wohl einen Ticken zu viel, denn er zeigt ohne weitere Überprüfung sofort an, dass es weiter geht.

47′ Ball halten scheint in den ersten Sekunden der zweiten Hälfte die Devise bei den Schotten zu sein. Dann kommt Robertson vom linken Flügel zu einer halbhohen Flanke, kann daraus aber nur einen Einwurf erzeugen.

46′ Der zweite Durchgang läuft, es gibt auf beiden Seiten erstmal keine Veränderungen.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +5 Halbzeitfazit:

Völlig verdient führt Marokko nach einem frühen Ausrufezeichen von Saibari und einer auch in der Folge dominanten Performance mit 1:0 zur Halbzeit und muss sich lediglich den Vorwurf gefallen lassen, hier nicht vielleicht noch eines oder zwei mehr erzielt zu haben. Schottland fand bis zur Schlussphase offensiv absolut nicht statt, konnte aber auch unmittelbar vor dem Abpfiff nicht wirklich gefährlich für das Tor von Bono werden. Was geben die Trainer ihren Akteuren für den zweiten Durchgang mit?

45′ +5 Ende 1. Halbzeit

45′ +4 Der Schiedsrichter greift infolge der Situation kurz an sein Headset, aber da ging es dann wohl um etwas Anderes.

45′ +3 Diese Sekunden sind tatsächlich die beste Phase der Schotten in dieser Partie: Nach zwei Flanken im Vorfeld wird Ferguson nach einem Lupfer aus dem Halbfeld an der Sechzehnerkante gefällt, für einen Elfmeter reicht das aber nicht.

45′ +1 Die Tartar Army bekommt kurz vor dem Pausenpfiff tatsächlich mal eine Offensivaktion zu sehen! Robertson flankt scharf und halbhoch von links ins Zentrum des Strafraums. Dort springt McGinn bei der Direktabnahme aber der Ball über den Spann und geht deshalb nicht gefährlich aufs Tor.

45′ +1 Fünf Minuten gibt es obendrauf.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44′ Ferguson flankt von der rechten Seite aus 22 Metern einen Freistoß in die Box, aber den klären die Marokkaner problemlos, weil Saibari sich nicht zu schade ist, hinten auszuhelfen und als erster mit dem Kopf dran ist.

42′ Wenn dann doch mal ein Schotte an den Ball kommt, arbeiten die Nordafrikaner sehr gut nach hinten mit und ersticken die Entlastungsversuche im Keim. Deswegen hat Schlussmann Bono bis jetzt noch absolut nichts zu tun gehabt.

40′ Viel folgt daraus nicht: Jack Hendry steht nämlich schon bei der Ausführung des Standards im Abseits.

39′ Jetzt wird's ruppig: Neil El Aynaoui stoppt mit einem Foul Kieran Tierney von Celtic Glasgow, sodass der usbekische Unparteiische einen Freistoß von der Höhe der Mittellinie gibt.

36′ Die nächste Großchance für Marokko! Halbrechts im Mittelfeld prallen El Aynaoui und McTominay ineinander. Der Schotte reklamiert auf Foul, aber die Situation läuft weiter und durch den Zusammenprall landet die Kugel über die Zwischenstation Saibari links bei El Khannouss. Der hätte sogar noch Zeit, die Kugel zu verarbeiten, nimmt sie aber direkt und jagt sie aus vielversprechender Position dann doch einen guten Meter über den Balken. Da wäre mehr dringewesen!

35′ Mit einem Steckpass auf der linken Schiene Richtung Grundlinie schick Bilal El Khannouss Ex-Bayer Mazraoui auf die Reise, doch dessen Flankversuch wird früh geblockt.

33′ Während die Dunkelblauen vorne nicht in der Lage sind, eine Anspielstation zu finden, kombiniert Marokko im Mittelfeld fast nach Belieben und kann nur schwer daran gehindert werden, Angriffe auch zu Ende zu spielen.

30′ Marokko überrennt die Schotten! Diaz dribbelt sich rechts frech bis hinter die Strafraumkante in den Sechzehner vor, dort machen dann aber Robertson und Hanley den Weg ins Zentrum zu. Also legt die Nummer zehn der Atlaslöwen zurück zu Neil El Aynaoui, der dann halbrechts aus 14 Metern knapp über das Lattenkreuz zielt.

28′ Genug Wasser fürs Erste. Weiter geht's in Boston!

25′ Aus den Boxen des Stadions dröhnt Journeys "Don't Stop Believin'". Ist das die Devise von Schottlands Chefcoach Steve Clarke?

24′ Die Hälfte der Halbzeit ist gelaufen. Die Spieler auf dem Rasen auch, deswegen gibt es jetzt erstmal eine Trinkpause.

22′ Gelbe Karte für Issa Diop (Marokko)

Mit Klammern und Halten hindert Diop Ché Adams daran, Empfänger einer hohen Hereingabe zu werden. Etwas zu viel für den Geschmack des Unparteiischen, der ihm deswegen die Verwarnung zeigt.

21′ Bis hierhin hatte Schottland alle Mühe und Not, die Kugel mal über einen längeren Zeitraum in den eigenen Reihen zu halten. Aktuell hat der Tabellenführer seine längste Ballbesitzphase.

20′ Wieder bringt Hakimi eine Ecke scharf in die Box, wo Hanley sie hinter die eigene Auslinie klärt. Den folgenden Standard hält Gunn dann fest in den Händen.

18′ Wieder Brahim Díaz: Der Antreiber des Spiels überlupft auf dem rechten Flügel gleich zwei der Dunkelblauen und sucht Saibari. Robertson aber ist auf seinem Posten, stellt sich gut in den Laufweg und gibt Angus Gunn Zeit, die Situation zu bereinigen.

15′ Zeit für ein Zwischenfazit nach den ersten 15 Minuten: Marokko kontrolliert das Geschehen auf dem Platz, verschiebt gut nach vorne und ärgert die Schotten mit hohen Bällen in die Tiefe. Die Führung geht von den Spielanteilen her absolut in Ordnung, weil die Atlaslöwen sehr präsent im Spiel nach vorne agieren und mit Cleverness und Spielfreude die Abwehr der Bravehearts in Verlegenheit bringen.

12′ Den daraus entstehenden ersten Eckball der Marokkaner können diese dann aber nicht für Zählbares nutzen.

11′ Auch in der Folge hat Schottland seine Probleme, Bälle bei Gefahr aus der Gefahrenzone zu schlagen: Hanley vertändelt fast auf Höhe des eigenen Elfmeterpunkts, rettet dann aber gerade so mit einem Zuspiel nach links vor dem heranrauschenden Saibari.

10′ Das muss das 0:2 sein! Links an der Strafraumkante hat sich Ounahi durchgesetzt und spielt ins Zentrum, wo Saibari punktrichtig steht, dann aber hauchscharf am Ball vorbeirutscht und so rollt das Leder knapp am rechten Pfosten vorbei ins Toraus.

9′ Marokko bleibt dominant in der Anfangsphase: Mit einem weiteren Ballkontakt leitet El Aynaoui eine Rückgabe von Ounahi aus dem Sechzehner links steil in Richtung Saibari weiter, der den Ball dann aber nicht mehr vor der Torauslinie erlaufen kann.

7′ McGinn, der das Tor der Schotten gegen Haiti erzielte, schickt Christie links im Halbfeld steil. Der verstolpert die Kugel, bekommt dann aber noch eine zweite Chance und bleibt dann an Ayyoub Bouaddi hängen, der gut mitgearbeitet hat.

5′ Für wenige Sekunden schaffen die Schotten es durch einen gut übers Mittelfeld gehobenen Ball von McTominay ins letzte Drittel der Marokkaner, werden dort aber früh gestellt.

2′ Tooor für Marokko, 0:1 durch Ismael Saibari

Was für ein Beginn! Der Weltranglistensechste zeigt nach 90 Sekunden, wer hier das Sagen hat: Real-Profi Brahim Díaz hat rechts auf dem Flügel auf Höhe der Mittellinie das Auge für Saibari, der genau im richtigen Moment startet und spielt einen hohen Diagonalball in die Tiefe zum designierten Bayern-Neuzugang. Der läuft dann halbrechts in den Sechzehner, nimmt die Kugel mit dem rechten Fuß per Volleyschuss und zimmert das Geschoss mit aller Lockerheit ins lange Kreuzeck - keine Chance für Angus Gunn im Tor der Schotten.

1′ Die Kugel rollt!

1′ Spielbeginn

Damit genug des Vorgeplänkels! Hier geht es in Kürze mit dem Anpfiff weiter. Bis gleich!

Schlagzeilen fernab des Rasens macht derweil Marokkos Kapitän und Ex-BVB-Profi Achraf Hakimi: Das Berufungsgericht Versailles hat bekanntgegeben, dass der Außenverteidiger sich in Frankreich wegen eines im Raum stehenden Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten muss. Ein Termin für die Verhandlung des 27-Jährigen wurde noch nicht bekanntgegeben.

Dem Boston Stadium wird die Ehre zuteil, Austragungsort dieser Partie zu sein. Wenn mal gerade nicht Fußball-WM in den USA ist, beheimatet dieses Stadion unter anderem den mehrfachen NFL Champion New England Patriots sowie die Mannschaft von New England Revolution aus der MLS. Auch viele Weltstars, beispielsweise Taylor Swift, Metallica oder die Rolling Stones, gaben sich hier bereits die Klinke in die Hand.

Nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen Haiti nimmt Schottlands Teamchef Steve Clarke drei Veränderungen in der Anfangsformation vor. Ben Gannon-Doak, Aaron Hickey und Lawrence Shankland nehmen auf der Bank Platz und werden von Ryan Christie, Nathan Patterson und Kieran Tierney ersetzt. Keine Wechsel gibt es hingegen auf der anderen Seite.

Bei dieser letzten WM-Teilnahme der Schotten in Frankreich 1998 gab es übrigens auch die bisher einzige Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Ländern auf dem Fußballfeld. Mit 0:3 gewannen damals die Nordafrikaner klar und deutlich am letzten Vorrundenspieltag. Ein Sieg, der sich dann als bedeutungslos entpuppte, da beide Teams schließlich hinter dem Gruppenzweitenaus Norwegen und den auch bei dieser WM in der Gruppe zugelosten Brasilianern das Achtelfinale verpassten.

Das WM-Comeback der Schotten nach 28 Jahren ist also geglückt, dennoch gehen die Bravehearts als Außenseiter in die Partie. Bei den Marokkanern gehen einige Spieler mit der Erfahrung eines WM-Halbfinals in die Partie, zudem kommt man mit der Gewissheit im Rücken, Brasilien einen Punkt abgetrotzt zu haben. Es wird also ein richtungsweisendes Duell für beide Mannschaften, wer die besseren Karten auf dem Weg ins Sechzehntelfinale hat.

Während Schottland die Tabelle der Gruppe C nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen die zeitweise gut mitspielende Nationalmannschaft Haitis anführt, konnte der WM-Vierte von 2022 Brasilien ein 1:1 abtrotzen und geht als leichter Favorit in diese Partie. Den Treffer dort erzielte Ismael Saibari, dessen Wechsel zum FC Bayern München in trockenen Tüchern sein soll.