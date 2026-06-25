Mexiko kontert eiskalt :Große Emotionen bei Mexiko gegen Tschechien
Video7:11
Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Niederlande in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 1 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Niederlande
|Niederlande
|NED
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|4
|2
|Japan
|Japan
|JPN
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|4
|3
|Schweden
|Schweden
|SWE
|2
|1
|0
|1
|6:6
|0
|3
|4
|Tunesien
|Tunesien
|TUN
|2
|0
|0
|2
|1:9
|-8
|0