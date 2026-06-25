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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Tunesien gegen Niederlande

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tunesien gegen Niederlande

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Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Niederlande in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 1 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 26.06., 01:00 Uhr
Kansas City
Das Erste
Tunesien
TUN
Tunesien
-:-
Niederlande
Niederlande
NED

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1NiederlandeNiederlandeNiederlandeNED21107:344
2JapanJapanJapanJPN21106:244
3SchwedenSchwedenSchwedenSWE21016:603
4TunesienTunesienTunesienTUN20021:9-80
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

00:09
Tunesien hat schon vor dem letzten Gruppenspiel bei der WM keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Nach einer 1:5-Niederlage zum Auftakt gegen Schweden musste Cheftrainer Sabri Lamouchi schon nach einem Gruppenspiel gehen. Dabei hatten sich die Nordafrikaner zum dritten Mal in Folge für die Weltmeisterschaften in Kanada, Mexiko und den USA qualifiziert und 28 von 30 möglichen Punkten in der CAF-Qualifikationsgruppe geholt. Zudem blieben "die Adler von Karthago" ohne ein Gegentor. Nach dem Sabri Lamouchi entlassen wurde, übernahm der Franzose Hervé Renard die Trainerrolle. Doch auch im zweiten Spiel gegen Japan gab es eine 0:4-Klatsche. Damit steht Tunesien mit null Zählern auf dem vierten Rang in der Gruppe F.
Hallo und herzlich willkommen zu den Entscheidungsspielen am dritten Spieltag in Gruppe F - in Kansas City treffen ab 01:00 Uhr MEZ das punktlose Schlusslicht Tunesien und Tabellenführer Niederlande aufeinander.

Aufstellung

Aufstellung

16
Dahmen
20
Valery
3
Talbi
2
Abdi
21
Ben Hamida
17
Skhiri
13
Khedira
10
Mejbri
11
Gharbi
9
Mastouri
25
Ben Slimane
1
Verbruggen
22
Dumfries
6
van Hecke
4
van Dijk
5
Aké
8
Gravenberch
21
de Jong
14
Reijnders
18
Malen
19
Brobbey
11
Gakpo
Tunesien
Ersatzbank
22
Ben Hessen
1
Chamakh
6
Bronn
24
Chikhaoui
4
Rekik
12
Ben Ouanes
15
Mahmoud
7
Achouri
14
Ayari
19
Chaouat
18
Elloumi
8
Saad
26
Tounekti
Trainer
Renard
Niederlande
Ersatzbank
23
Flekken
13
Roefs
2
Geertruida
25
Hato
15
van de Ven
3
de Roon
7
Kluivert
20
Koopmeiners
16
Til
26
Timber
12
Wieffer
10
Depay
17
Lang
24
Summerville
9
Weghorst
Trainer
Koeman

Tunesien
Tunesien

16
Aymen Dahmen
2
Ali Abdi
3
Montassar Talbi
20
Yan Valery
21
Mohamed Amine Ben Hamida
10
Hannibal Mejbri
11
Ismaël Gharbi
13
Rani Khedira
17
Ellyes Skhiri
25
Anis Ben Slimane
9
Hazem Mastouri

Niederlande
Niederlande

1
Bart Verbruggen
4
Virgil van Dijk
5
Nathan Aké
6
Jan Paul van Hecke
22
Denzel Dumfries
8
Ryan Gravenberch
14
Tijjani Reijnders
21
Frenkie de Jong
11
Cody Gakpo
18
Donyell Malen
19
Brian Brobbey

Reservespieler

22
Sabri Ben Hessen
1
Mouhib Chamakh
6
Dylan Bronn
24
Raed Chikhaoui
4
Omar Rekik
12
Mortadha Ben Ouanes
15
Mohamed Mahmoud
7
Elias Achouri
14
Khalil Ayari
19
Firas Chaouat
18
Rayan Elloumi
8
Elias Saad
26
Sebastian Tounekti

Reservespieler

23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
2
Lutsharel Geertruida
25
Jorrel Hato
15
Micky van de Ven
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
20
Teun Koopmeiners
16
Guus Til
26
Quinten Timber
12
Mats Wieffer
10
Memphis Depay
17
Noa Lang
24
Crysencio Summerville
9
Wout Weghorst

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege Tunesien
    0
    Siege Niederlande
    1
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    3 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026