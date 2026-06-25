Tunesien hat schon vor dem letzten Gruppenspiel bei der WM keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Nach einer 1:5-Niederlage zum Auftakt gegen Schweden musste Cheftrainer Sabri Lamouchi schon nach einem Gruppenspiel gehen. Dabei hatten sich die Nordafrikaner zum dritten Mal in Folge für die Weltmeisterschaften in Kanada, Mexiko und den USA qualifiziert und 28 von 30 möglichen Punkten in der CAF-Qualifikationsgruppe geholt. Zudem blieben "die Adler von Karthago" ohne ein Gegentor. Nach dem Sabri Lamouchi entlassen wurde, übernahm der Franzose Hervé Renard die Trainerrolle. Doch auch im zweiten Spiel gegen Japan gab es eine 0:4-Klatsche. Damit steht Tunesien mit null Zählern auf dem vierten Rang in der Gruppe F.