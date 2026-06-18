32′ Rote Karte für Homam Al-Amin (Katar)



31′ Elfmeter für Kanada! Buchanan startet nach einem Ball hinter die katarische Abwehrkette in den Strafraum, ist zuerst am Ball und wird dann von Ahmed von hinten zu Fall gebracht. Schiedsrichter Garay zeigt sofort auf den Punkt.

29′ Tooor für Kanada, 2:0 durch Jonathan David

Die Gastgeber legen nach. Buchanan scheitert zunächst mit einem Distanzschuss am katarischen Abwehrverbund, doch der Abpraller fällt im Strafraum genau vor die Füße von David. Der Stürmer fackelt nicht lange und setzt den Ball aus rund 14 Metern per Volley präzise rechts unten ins Eck.

27′ Weiter geht's in Vancouver. Laryea, erneut als Vertreter des noch nicht hundertprozentig fitten Davies auf der linken Abwehrseite unterwegs, schaltet sich einmal mehr offensiv ein. Seine Hereingabe von links segelt jedoch durch den Rückenraum, ohne einen Mitspieler zu finden.

25′ Nun gibt es auch die offizielle Hydration Break. Jesse Marsch dürfte mit dem bisherigen Auftritt seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein, Kanada kontrolliert die Partie und führt verdient. Auf der Gegenseite hat Julen Lopetegui dagegen bereits die ersten Korrekturen anzusprechen.

22′ Kurze Unterbrechung in Vancouver. Khoukhi hat im Kopfballduell mit Cornelius etwas abbekommen und muss behandelt werden. Beide Mannschaften nutzen die Pause gleichzeitig für eine vorgezogene Trinkpause.

21′ Die nächste Möglichkeit für Kanada. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite kommt Cornelius zum Kopfball, setzt diesen aber rund zwei Meter neben das Tor. Die Gastgeber bleiben nach dem Führungstreffer klar am Drücker.

18′ Für Larin ist es bereits der zweite Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Damit reiht sich der kanadische Angreifer in einen prominenten Kreis ein. Neben Toptorschütze Messi haben bislang unter anderem Mbappé, Haaland, Havertz, Kane und nun auch Larin zweifach bei diesem Turnier getroffen.

16′ Tooor für Kanada, 1:0 durch Cyle Larin

Die Gastgeber belohnen sich für ihre druckvolle Anfangsphase. Johnston setzt sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch und flankt an den zweiten Pfosten. Dort nimmt David direkt ab, Abunada kann den Ball nur nach vorne abprallen lassen. Larin reagiert am schnellsten, steht goldrichtig und schiebt den Abstauber aus kurzer Distanz zur kanadischen Führung ein.

15′ Katar klärt die Hereingabe zunächst am kurzen Pfosten. Der Ball landet bei Eustáquio, dessen Nachschuss aus der zweiten Reihe ebenfalls geblockt wird. Die Gastgeber bleiben aber im Vorwärtsgang.

15′ Al Amin bringt Buchanan zwischen rechter Strafraumecke und Seitenlinie zu Fall. Das gibt eine gute Freistoßposition für Kanada. Ahmed legt sich den Ball zurecht.

14′ Kanada lässt den Ball geduldig durch die eigenen Reihen laufen und sucht die Lücken im kompakten Defensivverbund der Katarer. Die Gäste konzentrieren sich bislang vor allem auf eine stabile Ordnung gegen den Ball.

11′ Edmílson Junior übernimmt den Freistoß, bleibt mit seinem Versuch aber in der Zwei-Mann-Mauer hängen. Auch der anschließende Eckball bringt nichts ein und bleibt am kurzen Pfosten hängen.

9′ Gelbe Karte für Derek Cornelius (Kanada)

Gefährliche Freistoßposition für Katar! Cornelius lässt Afif rund 20 Meter vor dem Tor auf halblinker Position auflaufen und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

7′ Abgesehen vom frühen Abschluss von Edmílson Junior geben hier bislang die Kanadier den Ton an. Nach einem Flankenversuch von Buchanan springt die erste Ecke heraus. Ahmed bringt den Ball von rechts hinein, Katar klärt zunächst am kurzen Pfosten. Die anschließende Flanke aus dem Halbfeld findet David am zweiten Pfosten, dessen Direktabnahme zwingt Abunada zur ersten Parade des Spiels.

4′ Laryea dribbelt über die linke Seite in den Strafraum und geht dort zu Boden. Die Kanadier reklamieren kurz, doch die Bilder zeigen kein strafbares Foulspiel.

2′ Direkt die Antwort der Kanadier. Buchanan bringt den Ball scharf von der rechten Seite in den Strafraum, doch David kann die Hereingabe nicht kontrollieren. Ein durchaus munterer Beginn in Vancouver.

1′ Edmílson Junior gehört der erste Abschluss der Partie, der eingebürgerte Brasilianer zieht aus der zweiten Reihe ab, verfehlt das kanadische Tor aber um rund zwei Meter.

1′ Die Gastgeber stoßen an und spielen in dunklen Trikots. Katar hält komplett in Weiß dagegen.

1′ Spielbeginn

Die Favoritenrolle liegt dabei klar auf Seiten der Kanadier, die als einziger der drei Gastgeber ohne Sieg in dieses Turnier gestartet sind und diesen Makel heute vor den eigenen Fans korrigieren wollen. Alles ist angerichtet für eine spannende Fußballnacht in Vancouver, wenn ab Mitternacht der Ball rollt.

Das bislang einzige direkte Duell beider Nationen gewann Kanada im September 2022 mit 2:0. Beide Teams träumen davon, erstmals die Gruppenphase einer Weltmeisterschaft zu überstehen, weshalb die Bedeutung dieser Begegnung kaum größer sein könnte.

Auch Katar durfte zum Auftakt einen historischen Moment feiern. Gegen die Schweiz gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 1:1, womit die Mannschaft von Julen Lopetegui ihren ersten WM-Punkt überhaupt einfuhr. Die Formkurve spricht allerdings nicht für den Gastgeber der WM 2022, der wettbewerbsübergreifend seit sieben Partien auf einen Sieg wartet.

Mitgastgeber Kanada holte am ersten Spieltag gegen Bosnien und Herzegowina dank eines späten Treffers noch ein 1:1 und blieb damit wettbewerbsübergreifend auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen (3 Siege, 6 Unentschieden). Die Ahornblätter warten allerdings weiterhin auf ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Vor heimischer Kulisse in Vancouver soll sich das spätestens heute Nacht ändern.

Für beide Mannschaften geht es bereits um enorm viel. Sowohl Kanada als auch Katar starteten mit einem Unentschieden in das Turnier und würden mit einem Sieg heute einen großen Schritt in Richtung potentielles Sechzehntelfinale machen.

Auf der Gegenseite sieht Julen Lopetegui nach dem späten 1:1 gegen die Schweiz keinerlei Anlass für personelle Veränderungen. Der spanische Coach schickt exakt dieselbe Startelf aufs Feld, die bereits am ersten Spieltag einen Punktgewinn einfahren konnte. Auch taktisch bleibt Katar dem bewährten 4-2-3-1-System treu.

Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch nimmt nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Bosnien und Herzegowina zwei Änderungen in seiner Startelf vor. Auf der linken Mittelfeldseite beginnt Ahmed anstelle von Millar, während Larin nach seinem späten Ausgleichstreffer vom ersten Spieltag nun den Vorzug vor Oluwaseyi im Sturmzentrum erhält. An der bewährten 4-4-2-Grundordnung hält Marsch dabei fest. Weiterhin nur eine Option für die Bank ist Davies. Der Star der Kanadier befindet sich nach seiner Verletzung noch im Aufbautraining, soll heute je nach Spielverlauf aber zumindest für einen Kurzeinsatz infrage kommen.