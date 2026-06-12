Nach dem vielversprechenden Turnierstart gestern Abend startet gleich in Toronto, wo soeben eine kleine Eröffnungsfeier stattfindet, auch die Gruppe B in die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft. Im Toronto Stadium, dem kleinsten Stadion des Turniers, werden insgesamt sechs Spiele stattfinden. Unter anderem das deutsche Duell nächstes Wochenende gegen die Elfenbeinküste. Außerdem stehen in Vancouver, knapp 4.500 Kilometer entfernt von Toronto, sieben Partien an. Neben Kanada und den Bosniern finden sich auch die Schweiz und Katar in der Vierergruppe. Neben den beiden Gruppenersten hat auch der Drittplatzierte noch eine Chance auf das Sechzehntelfinale. Eine Folge des auf 48 Mannschaften ausgedehnten Turniers. Doch bevor es an diese Rechenspiele geht, müssen zunächst die ersten Begegnungen absolviert werden.