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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina

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Spannung bei der WM 2026: Kanada spielt gegen Bosnien-Herzegowina in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 12.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Fr, 12.06., 21:00 Uhr
Toronto
Das Erste
Kanada
CAN
Kanada
-:-
Bosnien-Herzegowina
Bosnien-H.
BIH

Liveticker

19:50
Nach dem vielversprechenden Turnierstart gestern Abend startet gleich in Toronto, wo soeben eine kleine Eröffnungsfeier stattfindet, auch die Gruppe B in die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft. Im Toronto Stadium, dem kleinsten Stadion des Turniers, werden insgesamt sechs Spiele stattfinden. Unter anderem das deutsche Duell nächstes Wochenende gegen die Elfenbeinküste. Außerdem stehen in Vancouver, knapp 4.500 Kilometer entfernt von Toronto, sieben Partien an. Neben Kanada und den Bosniern finden sich auch die Schweiz und Katar in der Vierergruppe. Neben den beiden Gruppenersten hat auch der Drittplatzierte noch eine Chance auf das Sechzehntelfinale. Eine Folge des auf 48 Mannschaften ausgedehnten Turniers. Doch bevor es an diese Rechenspiele geht, müssen zunächst die ersten Begegnungen absolviert werden.
Ein herzliches Willkommen zum WM-Auftakt in Kanada. Ab 21:00 Uhr rollt der Ball bei der Partie zwischen den Co-Gastgebenden Kanadiern und Bosnien-Herzegowina.

Aufstellung

Aufstellung

Kanada
Kanada

16
Maxime Crépeau
2
Alistair Johnston
4
Luc De Fougerolles
13
Derek Cornelius
22
Richie Laryea
7
Stephen Eustáquio
8
Ismaël Koné
10
Jonathan David
11
Liam Millar
12
Tani Oluwaseyi
17
Tajon Buchanan

Bosnien-Herzegowina
Bosnien-Herzegowina

1
Nikola Vasilj
4
Tarik Muharemović
5
Sead Kolašinac
7
Amar Dedić
18
Nikola Katić
6
Benjamin Tahirović
13
Ivan Bašić
15
Amar Memić
20
Esmir Bajraktarević
10
Ermedin Demirović
25
Jovo Lukić

Reservespieler

18
Owen Goodman
1
Dayne St. Clair
5
Joel Waterman
15
Moïse Bombito
23
Niko Sigur
19
Alphonso Davies
3
Alfie Jones
25
Nathan Saliba
20
Ali Ahmed
21
Jonathan Osorio
6
Mathieu Choinière
26
Jayden Nelson
24
Promise David
9
Cyle Larin
14
Jacob Shaffelburg

Reservespieler

12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
3
Dennis Hadžikadunić
21
Stjepan Radeljić
2
Nihad Mujakić
8
Armin Gigović
24
Arjan Malić
26
Ermin Mahmić
19
Kerim Alajbegović
14
Ivan Šunjić
16
Amir Hadžiahmetović
17
Dženis Burnić
9
Samed Baždar
11
Edin Džeko
23
Haris Tabaković

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Kanada
    0
    Siege Bosnien-Herzegowina
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni 2026 in seinen Programmen.
    Themen
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