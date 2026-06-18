Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina
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Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Bosnien-Herzegowina in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 18.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 18.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Schweiz
SUI
-:-
Bosnien-H.
BIH
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Schweiz
|Schweiz
|SUI
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|2
|Kanada
|Kanada
|CAN
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|3
|Katar
|Katar
|QAT
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4
|Bosnien-Herzegowina
|Bosnien-H.
|BIH
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag in der Gruppe B, in der nach dem ersten Spieltag alle 4 Teams punkt- und torgleich nur durch die Fairplaywertung bzw. sogar aufgrund ihrer Weltranglistenplatzierung voneinander getrennt sind. Den Anfang machen die Schweiz und Bosnien-Herzegowina ab 21:00 Uhr MEZ.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Schweiz
- 0
- Siege Bosnien-Herzegowina
- 1
- Torverhältnis
- 0 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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