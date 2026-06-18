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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina

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Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Bosnien-Herzegowina in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 18.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 18.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Schweiz
SUI
Schweiz
-:-
Bosnien-Herzegowina
Bosnien-H.
BIH

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1SchweizSchweizSchweizSUI10101:101
2KanadaKanadaKanadaCAN10101:101
3KatarKatarKatarQAT10101:101
4Bosnien-HerzegowinaBosnien-HerzegowinaBosnien-H.BIH10101:101
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag in der Gruppe B, in der nach dem ersten Spieltag alle 4 Teams punkt- und torgleich nur durch die Fairplaywertung bzw. sogar aufgrund ihrer Weltranglistenplatzierung voneinander getrennt sind. Den Anfang machen die Schweiz und Bosnien-Herzegowina ab 21:00 Uhr MEZ.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Schweiz
    0
    Siege Bosnien-Herzegowina
    1
    Torverhältnis
    0 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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