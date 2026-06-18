Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag in der Gruppe B, in der nach dem ersten Spieltag alle 4 Teams punkt- und torgleich nur durch die Fairplaywertung bzw. sogar aufgrund ihrer Weltranglistenplatzierung voneinander getrennt sind. Den Anfang machen die Schweiz und Bosnien-Herzegowina ab 21:00 Uhr MEZ.