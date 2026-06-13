Fußball-WM: Oberliga-Torwart will Haiti stolz machen

Ein Fünftliga-Torwart bei der WM - gibt's nicht? Gibt's! Denn Haitis Josué Duverger spielt in der Oberliga für den FC Cosmos Koblenz. Am Sonntag startet Haiti gegen Schottland.

Gerade noch in Koblenz in der Oberliga, jetzt mit Haiti bei der Fußball-WM: Josué Duverger. Quelle: dpa

Es ist schon jetzt eine der kuriosen Geschichten dieser Fußball-Weltmeisterschaft: die Story von Josué Duverger. Der 26-Jährige fährt als Torwart zu dem Turnier, dabei steht Duverger noch nicht mal bei einem Profiklub unter Vertrag.

Im kanadischen Montreal erblickte Duverger das Licht der Welt als einer von vier Söhnen einer Familie, die aus dem Karibikstaat Haiti nach Nordamerika gekommen war. Im zarten Alter von 14 Jahren machte sich Klein-Josué auf nach Portugal, um Profifußballer zu werden.

Mit Stolz trägt Josue Duverger das Logo des kleinen rheinland-pfälzischen Vereins FC Cosmos auf der Brust. Doch nun wird der 26-Jährige mit Haitis Nationalmannschaft bei der WM spielen. 28.05.2026 | 2:24 min

Duverger spielt in der Oberliga

Das ist der Torwart zwölf Jahre später noch nicht. Er spielt beim FC Cosmos Koblenz, mit dem er 2025 in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufgestiegen ist. Trotzdem hat er es auf die Weltbühne des Fußballs geschafft - mit Haiti. Duverger ist einer von drei Torhütern im Kader des Weltranglisten-83., der es in der Vorrunden-Gruppe C mit Schottland, Brasilien und Marokko zu tun bekommt. Los geht es für Haiti in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Boston gegen die Bravehearts.

Es ist erst das zweite Mal, das Haiti an einer WM teilnimmt, das erste Mal war 1974 in Deutschland. Da war Duverger noch nicht geboren. Der Fünftliga-Torwart will zuallererst sein Land stolz machen. Haiti wird aufgerieben zwischen Naturkatstrophen, Bandengewalt und Konflikten:

Es bedeutet mir alles. Für Haiti ist das ein ganz besonderer Moment - etwas, das vielen Menschen Hoffnung und Freude gibt. „ Josué Duverger

"Stimmung steigt von Tag zu Tag"

Diese Freude war schon auf den Rängen bei den beiden Testspielen in den USA zu beobachten, beim 4:0 gegen Neuseeland und beim 1:2 gegen Peru. Geht es nach Duverger, sind "Les Grenadiers" (Die Grenadiere) bereit für Schottland: "Die Vorbereitung läuft sehr gut. Wir sind voller Vorfreude, fokussiert, alle arbeiten jeden Tag hart, die Stimmung ist sehr positiv."

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Das gilt auch für die Impressionen, die die Haitianer in den USA gesammelt haben, obwohl es Diskussionen um Einreiseverbote gab. "Wir sind an der Stockton University in New Jersey untergebracht. Die Eindrücke sind großartig", so Duverger. "Die Stimmung steigt von Tag zu Tag - es ist fantastisch, das zu erleben."

Dankbar für die Unterstützung

Die Stimmung kann er zwar nicht eins zu eins an die Verantwortlichen des FC Cosmos weitergeben, aber der Versuch ist da: "Ich stehe regelmäßig in Kontakt mit unserem Klub-Chef Remo Rashica, aber auch mit Trainer Admir Softic und einigen Spielern. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich vor allem bei Cosmos erhalte."

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Apropos "erhalten": Der Fünftligist bekommt vom Weltverband FIFA pro Tag, den Duverger bei der WM weilt, 11.000 Dollar (rund 10.300 Euro). Seit dem 1. Juni tut er das. Sollte Haiti nach der Vorrunde ausscheiden, wäre das rund eine Viertelmillion Euro. "Damit beschäftigen wir uns nach der WM, da wartet auch eine Menge Bürokratie auf uns", sagt Softic, der nicht nur der Trainer (zusammen mit dem Mainzer Ex-Profi Peter Neustädter) ist, sondern auch Geschäftsführer.

"Riesige Ehre" für den Keeper

Sie drücken alle ihrem Torwart die Daumen bei der WM, "unfassbar" findet es Rashica, der den 1,87-Meter-Mann ablösefrei aus Portugal holte vom Drittligisten UD Santarém. Diese Chance in Deutschland zu bekommen, das wird Duverger dem international gut vernetzten Klub aus Koblenz nie vergessen: "Cosmos liegt mir sehr am Herzen, denn der Verein hat mir geholfen, dieses Niveau zu erreichen, und mir die Chancen für meine weitere Karriere eröffnet."

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Wo seine Laufbahn weitergehen wird, ist offen. Ein Jahr läuft Duvergers Kontrakt noch. Durch das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aber steht er im Schaufenster.

"Ich habe noch einen Vertrag bei Cosmos, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Im Moment möchte ich jeden Augenblick hier genießen und bereit sein, falls ich zum Einsatz komme", sagt er, "es ist ein wahr gewordener Traum und eine riesige Ehre, das Nationaltrikot auf dieser Bühne zu tragen." Der größten Bühne im Weltfußball.

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