WM 2026: Das ist Deutschlands Weg ins Finale

Bevor Deutschland in das WM-Turnier startet, hat zdfheute einmal die möglichen Finalwege skizziert. Wer wartet als Gegner auf das DFB-Team?

Will bei der WM weit kommen: Bundestrainer Julian Nagelsmann (r.). Quelle: dpa | Christian Charisius

Das Ziel für die laufende Weltmeisterschaft hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann schon kurz nach dem Ausscheiden bei der EM vor zwei Jahren formuliert:

"Wir wollen Weltmeister werden" hieß es damals aus dem Mund des gebürtigen Münchners, wobei dieser in Interviews kurz vor WM-Start die Betonung auffällig deutlich auf das Wort "wollen" legte. Frei nach dem Motto: Wer wolle denn nicht Weltmeister werden.

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Doch wie wären eigentlich die möglichen Wege des deutschen Teams ins Finale? Wo ist es vermeintlich am einfachsten? ZDFheute hat einen Blick auf den Turnierbaum geworfen.

Szenario 1: Deutschland gewinnt seine Gruppe E

Das dritte Gruppenspiel ist gerade vorbei und Julian Nagelsmann grinst auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen Ecuador in die Kameras. Drei Spiele, drei Siege, Euphorie im eigenen Land. Es wäre das Idealszenario für den DFB in der Gruppe mit Neuling Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador.

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Als Gruppensieger würde man im Sechzehntelfinale zunächst auf einen Gruppendritten treffen. Welcher genau, hängt von der Leistung der etwaigen Teams ab - das entscheidet sich also im Zweifel erst mit dem letzten Gruppenspieltag dieser Weltmeisterschaft. Der echte Hammer würde dann im Achtelfinale warten.

Top-Favorit Frankreich wartet im Achtelfinale

Vorausgesetzt, die Nagelsmänner gewinnen ihr Sechzehntelfinale, wartet in dem Szenario Turnier-Top-Favorit Frankreich. Doch mit Manuel Neuer im Tor und einem herausragend aufgelegten Duo Wirtz/Musiala ist die Überraschung möglich.

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Mit der Euphorie im Rücken geht es Richtung Viertelfinale, in dem es wahrscheinlich zum immer intensiven Duell mit dem Nachbarn aus den Niederlanden kommt.

Spanien erst im Halbfinale

Nachdem man sich aber auch gegen den Erzrivalen durchgesetzt und diesen erneut ins Tal der Tränen geschickt hat (natürlich durch ein Tor des "Superjokers" Deniz Undav), kommt es im Halbfinale wohl zum Duell mit Angstgegner Spanien. Doch in den USA scheint dieses Jahr alles möglich zu sein - auch hier gewinnt Deutschland und steht im Finale.

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Den Gegner im Endspiel vorherzusagen ist dann doch eher schwer. Wahrscheinlich wären es wohl Brasilien, England, Argentinien oder Portugal - auf die könnte man in einem anderen Szenario schon deutlich früher treffen.

Szenario 2: Deutschland wird nur Gruppenzweiter

Wieder sind wir gedanklich auf der Pressekonferenz nach dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador. Nach zwei Auftaktsiegen haben die Nagelsmänner kein Mittel gegen den Abwehrriegel der Südamerikaner gefunden - und ausgerechnet der schon alternde Superstar Enner Valencia hat Ecuador noch an Deutschland vorbei zum Gruppensieg geschossen.

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Entsprechend gedrückter ist auch die Stimmung auf der PK, denn so wird es also schon deutlich früher unangenehm für das DFB-Team. Im Sechzehntelfinale wartet dann nämlich wahrscheinlich Norwegen. Ein unangenehmer Gegner - fragen Sie mal nach in Italien.

Übersteht das DFB-Team auch diesen Härtetest, kommen von nun an nur noch dicke Brocken auf Deutschland zu. Sollte alles seinen gewohnten Gang gehen, warten ab dem Achtelfinale in der Reihenfolge erst Brasilien, dann England und Titelverteidiger Argentinien. Im Finale stünde man dann Frankreich, Niederlande oder Spanien gegenüber - die man in Szenario eins ja alle auf dem Weg ins Endspiel aus dem Weg räumen musste.

Szenario 3: Deutschland mogelt sich als Gruppendritter weiter

Nochmal zurück in den Raum der Pressekonferenz. Das dritte WM-Gruppenspiel ist gerade zu Ende gegangen - und der Bundestrainer schwitzt ganz schön. Mit vier mickrigen Pünktchen zittert man sich als Gruppendritter weiter. Wer der Gegner im Sechzehntelfinale ist? Steht noch nicht fest.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Kurios ist, dass das DFB-Team sogar einen vermeintlich leichteren Turnierbaum erwischen könnte, bei günstiger Konstellation. Doch auf diese Rechnerei würde Julian Nagelsmann wohl gern verzichten. Deutschland will seine Gruppe E gewinnen. Was passieren kann, wenn sie es tun - oder wenn sie es nicht tun - Sie wissen in jedem Falle jetzt Bescheid.

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