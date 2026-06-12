Wie die FIFA das Hitzeproblem der Fußball-WM verstärkt

Vor allem im Süden der USA drohen Spiele bei 35 Grad und eine höhere Hitzebelastung als zur EM 2024 in Deutschland und zur WM in Katar. Die WM 2026 könnte erst der Anfang sein.

Forschende erwarten, dass jedes vierte WM-Spiel unter signifikanter Hitze stattfinden könnte. Wie sehr sind Spieler und Fans gefährdet? 12.06.2026 | 4:03 min

Die Hitze ist zum WM-Start ein großes Thema. Forschende vom Londoner Imperial College erwarten für rund 25 der 104 Spiele eine signifikante Hitzebelastung. Fußballer und Ärzte fordern in einem offenen Brief an die FIFA strengere Hitzeschutz-Maßnahmen.

Klimazone und frühe Anstoßzeiten erhöhen Hitzegefahr

Mit Monterrey in Mexiko und Miami, Dallas, Houston, Atlanta sowie Kansas City in den USA liegen sechs Spielstätten in den Subtropen. In Los Angeles droht ebenfalls Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit an den Stadien der Ostküste der USA lässt dort die gefühlte Temperatur steigen. Die FIFA lässt dennoch in fünf dieser sieben Städte auch vor 18 Uhr spielen.

Die Fußball-WM stellt die Spieler vor große körperliche Herausforderungen, denn die Stadien liegen in ganz unterschiedlichen Klimazonen. Ein grafischer Überblick. 09.06.2026 | 1:32 min

Insgesamt findet fast die Hälfte der Spiele vor 18 Uhr statt. 47 Partien, das sind mehr als bei der Winter-WM in Katar und deutlich mehr als bei der EM 2024. Ein Grund dafür ist die Zeitverschiebung. Europäische Top-Nationen starten um 12 oder 15 Uhr ins Turnier, auch damit die Spiele in Europa am Abend laufen können.

Die von der FIFA initiierte Aufstockung der WM auf 48 Teams macht es zudem gerade in der Vorrunde schwieriger alle Partien am Abend auszutragen, sofern die Spiele im Sinne der TV-Vermarktung nicht zeitgleich stattfinden sollen. Der Vorstand des medizinischen Komitees der UEFA und des DFB, Tim Meyer, erwartet auch aufgrund der frühen Anstoßzeiten eine "deutlich höhere Belastung" als zur WM 2022 und zur EM 2024.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Wie wahrscheinlich sind Hitzeerkrankungen?

Außerdem können nur drei der sechzehn Stadien (Houston, Dallas und Atlanta), die die FIFA für das Turnier ausgewählt, geschlossen und komplett klimatisiert werden. In Katar galt das für sieben von acht Stadien. Allerdings findet ein Großteil der hitzekritischen Spiele in den drei klimatisierten Stadien statt. "Echte Hitzeerkrankungen" bei Spielern seien ohnehin selten, erklärt Meyer.

Wir wissen aber auch, dass Spieler sich pacen, sagen wir. Das heißt also, sie laufen weniger und langsamer. „ Tim Meyer, Vorsitzender Medizinisches Komitee UEFA und DFB

Für die Teams werde viel zu tun sein, um diesen Effekt bei der WM zu vermeiden, erklärt Meyer. Gefährdeter sind dagegen Fans. Während Trinkpausen den Spielern helfen sich abzukühlen, erhöht sich für die Zuschauer dadurch die Dauer in der Hitze.

Zumal nicht alle Fans aufgrund des Alters und eventueller Vorerkrankungen hohe Temperaturen so gut wegstecken, wie die Spieler. Hinzu kommt, dass selbst bei klimatisierten Stadien die An- und Abreise oder das Public Viewing bei Spielen in der Mittagshitze herausfordernd sein können.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verspricht eine WM der Superlative. Doch das gigantische Weltturnier wirft seine Schatten voraus. 11.06.2026 | 4:37 min

Wie reagiert die FIFA?

Erst nach öffentlichem Druck hat die FIFA den Fans vergangene Woche erlaubt 590 Milliliter-Plastikflaschen mit ins Stadion zu nehmen, um sich Wasser aufzufüllen. Zuvor hatte die FIFA die Wassermitnahme verboten.

Bereits im vergangenen Jahr sorgten zur Klub-WM die hohen Temperaturen bei Spielen am Nachmittag in den USA für Kritik. Im Dezember hat die FIFA auch nach Forderung der Spielergewerkschaft FIFPRO extra zur WM 2026 zwei verpflichtende Trinkpausen pro Spiel eingeführt.

Die WM 2026 wird die größte Weltmeisterschaft ever - und obendrein noch nachhaltig. So die FIFA. Wird sie ihrem Anspruch gerecht? Umweltreporter Sherif Rizkallah macht den Videobeweis. 08.06.2026 | 9:02 min

FIFPRO fordert Grenzwert für Spielabsagen

Messlatte für Hitze im Sport ist die Wet-Bulb-Globe-Temperature (WBGT), eine Art gefühlte Temperatur. Sie umfasst neben der Gradzahl, Luftfeuchtigkeit, Wind und Sonneneinstrahlung. 28 Grad WBGT entsprechen je nach Bedingungen etwa 32 bis 35 Grad Lufttemperatur.

Bei mehr als 28 Grad WBGT sollten Spiele verschoben oder abgesagt werden. „ Vincent Gouttebarghe, Medizinscher Direktor FIFPRO

Etwa fünf Spiele könnten diese Marke bei der WM knacken, analysiert das Forschungsteam des Londoner Imperial College. Für FIFPRO sind mit Blick auf die Gesundheit von Spielern und Fans 28 Grad WBGT die Grenze.

Sind die Hitzeregeln der FIFA zeitgemäß?

Eine solche Grenze für Spielabbrüche gibt es im Regelwerk bisher nicht. Den FIFPRO-Vorschlag lehnt die FIFA ab. Auch Trinkpausen sind laut Regelwerk erst bei 32 Grad WBGT verpflichtend, was bis zu knapp 40 Grad Lufttemperatur entsprechen kann.

Selbst wenn diese WM nicht so heiß wird: Die FIFA wird sich mehr mit ihren Hitzeregeln auseinandersetzen müssen und das liegt nicht nur an der Erderwärmung.

Die Fußball-WM 2026 wird die größte aller Zeiten werden. FIFA-Präsident Infantino verspricht "104 Superbowls". Einige Spieler feiern ihren Abschied. 11.06.2026 | 4:19 min

Hitze bleibt zur WM 2030 und 2034 großes Thema

Die FIFA verstärkt das Problem mit den WM-Vergaben und der Expansion selbst. In Marokko, Spanien und Portugal 2030 und in Saudi-Arabien 2034 klettern die Temperaturen im Sommer auch gerne mal über 40 Grad.

Die WM in den Winter zu verlegen ist bei vollen Terminkalendern der europäischen Ligen schwierig. Außerdem ist eine weitere Vergrößerung der WM auf 64 Teams bis 2030 nicht vom Tisch. Mehr Spiele würden dann potenziell auch mehr Hitzeduelle am Mittag und Nachmittag bedeuten.