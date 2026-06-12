Fußball-WM: Kanada holt historischen ersten WM-Punkt

Kanada hat den ersten Punktgewinn bei einer WM-Endrunde eingefahren. Gegen Bosnien-Herzegowina kam der Co-Gastgeber dank eines späten Treffers zu einem 1:1.

Kanada hat sich zum Auftakt der WM einen Punkt erkämpft. Gegen Bosnien-Herzegowina traf Cyle Larin spät zum verdienten Ausgleich des Co-Gastgebers. 12.06.2026 | 6:43 min

Kanada hat zum Start in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 einen Teilerfolg erreicht und im siebten Anlauf den ersten Punktgewinn bei einer WM-Endrunde eingefahren. Der Co-Gastgeber trennte sich im Eröffnungsspiel der Gruppe B in Toronto 1:1 (0:1) von Bosnien-Herzegowina.

Jovo Lukic von Universitatea Cluj gelang in der 21. Minute die Führung für die Südosteuropäer, Cyle Lafrin besorgte drei Minuten nach seiner Einwechslung den umjubelten Ausgleichstreffer (79.).

Abwehr von Bosnien-Herzegowina hält dicht

Die Kanadier boten eine ebenso engagierte wie spielfreudige Vorstellung - allein an der Effizienz haperte es. Das Team, das auf den angeschlagenen Alphonso Davies vom FC Bayern verzichten musste, erarbeitete sich ein halbes Dutzend guter Chancen.

Die bosnische Abwehr um Ex-St.-Pauli-Keeper Nikola Vasil, Schalke-Abwehrchef Nikola Katic und Routinier Sead Kolasinac zog den Kopf auch in brenzligsten Situationen immer wieder aus der Schlinge. Ihre eigenen Kontermöglichkeiten spielten die Europäer allerdings nicht gut zu Ende - und das bestraften die Kanadier mit dem späten Ausgleich.

Alanis Morisette singt die Hymne

In der Arena knallte die Sonne den Besuchern auf den provisorischen Stahltribünen ins Gesicht. 17.000 zusätzliche Sitze hatten in das kleinste WM-Stadion (43.036 Plätze) eingebaut werden müssen. Von dort sahen sie eine stimmungsvolle Eröffnungsfeier, an deren Ende Alanis Morissette die Nationalhymne performte.

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Zu Beginn schienen die großen Erwartungen, Kanadas Trainer Jesse Marsch hatte immerhin den Gruppensieg als Ziel ausgegeben, den Gastgeber noch zu lähmen. Bosnien war aktiver, obwohl Edin Dzeko nur auf der Bank saß. Amar Memic (3.) jagte einen ersten Fernschuss weit über das Tor.

Lukic entfesselt den Bosnien-Block

Als sie sich dann einmal nach vorne wagten und Amar Dedic eine Flanke vor die Füße von Jonathan David (17.) klärte, schoss er Keeper Vasilj genau in die Arme. Und diese Nachlässigkeit sollte sich schnell rächen. Nach einer Ecke köpfte Lukic am Fünfmeterraum ein; bis auf den entfesselt jubelnden Bosnien-Block war das Stadion für einen Augenblick plötzlich still.

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Der Gegentreffer schien die Kanadier wachzurütteln. Doch trotz Feldüberlegenheit leisteten sich Marschs Spieler zu viele Fehler und Ungenauigkeiten im Passspiel und Abschluss. Tani Oluwaseyi (32.) verzog im Strafraum aus bester Position klar.

Kanada belohnt sich spät

Auch nach dem Wechsel war Kanada das aktivere Team. Als Richie Laryea frei vor dem Gehäuse auftauchte und den Ball an Vasilj vorbeischob, hatten die Fans den Torschrei schon auf den Lippen. Doch im letzten Moment rauschte der frühere Schalker Kolasinac heran und bugsierte den Ball an die Latte. Im Gegenzug hatte Stuttgarts Ermedin Demirovic (54.) die Großchance zum zweiten Treffer, verstolperte aber frei vor dem Tor.

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Nach 65 Minuten hatten die Gastgeber erneut Pech. Bei einem Kopfball des agilen Oluwaseyi rettete Tarik Muharemovic kurz vor der Linie. Für Kanadas verdienten Ausgleich sorgte dann Joker Larin, der platziert ins Eck traf.

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Quelle: ZDF, dpa, SID