Das sind die nationalen Special Olympics 2026 im Saarland

Am 15. Juni starten die Nationalen Spiele der Special Olympics 2026. Rund 4.300 Sportler und Sportlerinnen sind dabei, die Vorfreude ist groß. Das steckt hinter den Spielen.

Darum geht's bei den Special Olympics: Sein Bestes geben, Spaß haben, Teamgeist. 12.06.2026 | 0:56 min

"Ich freue mich einfach riesig auf die Nationalen Spiele. Die Goldmedaille gewinnen wir eh!" So geht Selbstbewusstsein. Louise Rohrer freut sich auf die kommende Woche, denn für die 24-jährige Basketballerin steht ein besonderes sportliches Highlight an.

Vom 15. bis 20. Juni finden die Nationalen Sommerspiele der Special Olympics Deutschland im Saarland statt. Eine Woche lang treten die 4.300 Sportlerinnen und Sportler in 27 Sportarten gegeneinander an. Mehr als 2.500 Volunteers (freiwillige Helfer) sind dabei.

Was sind die Special Olympics?

Special Olympics sind Sportwettbewerbe für Menschen mit geistiger und mehrfacher (auch körperlicher) Behinderung. Laut dem Verband Special Olympics Deutschland ist das Ziel "Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen".

12.06.2026 | 5:05 min

Special Olympics Deutschland richtet alle zwei Jahre im Wechsel Winter- und Sommerspiele aus. Noch größer sind die Special Olympic World Games. Die internationalen Spiele finden ebenfalls alle zwei Jahre statt, das nächste Mal 2027 in Chile.

Was ist der Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics?

Bei den Paralympischen Spielen treten Spitzensportler mit körperlicher Behinderung nach dem Prinzip des Leistungssports gegeneinander an. Für die jeweiligen Spiele müssen sich die Athleten sportlich qualifizieren.

Bei den Special Olympics können alle mitmachen, die eine geistige oder mehrfache Behinderung haben. Die Teilnehmer sind in Leistungsgruppen eingeteilt, je nach Können. Das Fördern der Gemeinschaft steht im Vordergrund, weniger Treppchenplätze oder Prämien. Individuelle Bestleistungen sollen gezeigt werden.

Welche Sportarten gibt es bei den Special Olympics im Saarland?

Es gibt Wettkämpfe in 27 Sportarten. Dazu gehören Disziplinen, die man von den Olympischen Spielen kennt, wie Leichtathletik, Fußball oder Schwimmen. Darüber hinaus gibt es Boccia, Roller Skating und Bowling, die Olympia nicht anbietet.

Auch Segeln, Voltigieren und Kanufahren sind dabei. Der Eintritt zu allen Wettkämpfen ist frei.

Die Wettkampforte sind über das ganze Saarland verteilt. Einzig die Schwimm-Wettbewerbe werden im französischen Forbach ausgetragen. Die Stadt liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze, zehn Minuten Zugfahrt von Saarbrücken entfernt.

Was sind die Unified Teams?

Sowohl in Mannschafts- als auch in Einzelsportarten gibt es Wettbewerbe als Unified Sports. Dabei treten Menschen mit und ohne geistige Behinderung gemeinsam als Team an. Sportler und Sportlerinnen mit Behinderung gelten als "Athlet"; diejenigen ohne Behinderung als "Partner". Rund 400 Unified Partner sind dabei.

12.06.2026 | 3:33 min

Eine von ihnen ist Celina Schmitt. Sie spielt zusammen mit Louise Rohrer im Unified Basketball-Team. Früher hat Celina Schmitt in der Nachwuchs-Bundesliga gespielt. Ihr Unified-Team ist für sie wie eine Familie.

"Als ich zum ersten Mal in die Halle gekommen bin, um mir das mal anzugucken und ein Training mitzumachen, wurde ich direkt mit einem 'Bis nächste Woche' verabschiedet", sagt Schmitt:

Es ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Man wird sofort aufgenommen. „ Unified-Partnerin Celina Schmitt

Was passiert außerhalb der Wettkämpfe?

Für die Teilnehmer gibt es das "Healthy Athletes"-Programm: In fünf verschiedenen Gesundheitsbereichen können sie kostenlose Angebote nutzen, zum Beispiel Untersuchungen von Zähnen und Ohren oder Beratung zu gesunder Lebensweise. Für Besucher gibt es Sportangebote zum Reinschnuppern und ein Festival parallel zu den Wettkämpfen.

Am 15. Juni findet die große Eröffnungsfeier, bei der mehrere Tausend Menschen erwartet werden, statt. Beendet werden die Spiele mit einer Abschlussparty am 20. Juni.