USA gegen Paraguay: Malik Tillmann sucht die Welle

Die US-Nationalmannschaft soll am besten gleich zum Auftakt gegen Paraguay WM-Euphorie entfachen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei Malik Tillman von Bayer Leverkusen zu.

Leverkusen-Profi Malik Tillman soll bei der US-Nationalmannschaft am besten gleich zum WM-Auftakt gegen Paraguay für Euphorie sorgen. Quelle: ap

Die Einheimischen meiden ihn, die Touristen suchen ihn: Es gibt definitiv schönere Ecken in New York, aber wenig belebtere Plätze als den Times Square. Wer sich über die vollen Kreuzungen mit den zu kurzen Ampelphasen zwängt, zückt sofort sein Smartphone. Und wer von dort Videos verschickt, verbreitet unweigerlich auch Werbung für die Fußball-WM.

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas inszeniert auf der einen Projektionsfläche Lionel Messi und Jude Bellingham im Wechselspiel, gegenüber projiziert der US-Sender Fox seine Werbebotschaften. Das prägendste Bild kommt vom US-Nationalspieler Christian Pulisic, der strahlend nach dem Goldpokal greift. Damit verbunden ist die Botschaft des früheren Bundesligaspielers von Borussia Dortmund: "Dreams are just dreams until you sweat for them" (Träume bleiben nur Träume, bis man dafür schwitzt).

Dem 27-Jährigen wird genau das in den Mund gelegt, was eine patriotische Nation von ihren Sporthelden hören will. Aber ein "LeBron James of Soccer" ist der Fußballprofi vom AC Mailand ganz gewiss nicht.

Der Fußball erlebt in den USA einen beispiellosen Boom - angetrieben von Superstar Lionel Messi und mächtigen Milliardenkonzernen. Experten sprechen vom größten Wachstum im Weltsport. 08.05.2026 | 43:47 min

Ein Versprechen an Donald Trump

Was geht bei den US-Fußballern, die nicht halbwegs so erfolgreich wie das beliebte Frauen-Nationalteam sind? Das Auftaktspiel der US-Boys in der Gruppe D gegen Paraguay zur amerikanischen Primetime (Samstag, 3 Uhr MESZ) wird zum Gradmesser. 70.492 Plätze bietet das Los-Angeles-Stadium, das in Wahrheit in der 100.000-Einwohnerstadt Inglewood liegt und tatsächlich fünf Milliarden Dollar gekostet hat.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Trainer Maurizio Pochettino hofft auf eine Initialzündung in dem Schmuckkasten, schließlich konnte er bei einer pflichtgemäßen Begegnung mit dem US-Präsidenten nicht sagen, dass ein Viertelfinaleinzug wie bei der WM 2002 schon ein Erfolg wäre. Entsprechend erklärte der Argentinier:

Donald Trump hat mich kürzlich gefragt, ob wir Weltmeister werden können. Ich habe geantwortet: 'Natürlich, Mr. President'. „ US-Trainer Maurizio Pochettino

Doch dafür muss sein Ensemble besser spielen als bei der Generalprobe gegen Deutschland (1:2). Antonee Robinson glückte in Chicago zwar ein Traumtor mitsamt Turneinlage - ansonsten kam der Auftritt ein bisschen bieder rüber. Echtes Spektakel geht im US-Sport anders.

Die DFB-Elf legt eine ordentliche Generalprobe hin. In der Hitze von Chicago gewinnt sie das Testspiel gegen WM-Co-Gastgeber USA 2:1. Kai Havertz und Leroy Sané treffen. 07.06.2026 | 2:59 min

Tillman: Königstransfer der Werkself

Auch ein in Deutschland geborener US-Nationalspieler blieb unter den Erwartungen: Malik Tillman von Bayer Leverkusen. Es gibt einen schönen Zusammenschnitt seiner besten Szenen im Jersey mit dem Sternenbanner. Von einem offensiven Mittelfeldspieler, der mit dem sicheren Gefühl für Raum und Zeit den Ball weiterleitet, mit hoher Energie Zweikämpfe führt und mit großem Spielverständnis die Aktionen beschleunigt.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Darum war der gebürtige Nürnberger vergangenen Sommer auch 35 Millionen Euro Ablöse teuer, die an PSV Eindhoven als Königstransfer der Werkself flossen. Und doch blitzte das Potenzial des 24-Jährigen vergangene Bundesliga-Saison oft nur vereinzelt auf.

Immerhin: Der Sohn einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters führte das US-Team beim Gold-Cup 2025 fast im Alleingang ins Finale gegen Mexiko (1:2). Tillman fühlte sich bestätigt, nach zuvor 21 Länderspielen für deutsche Juniorenauswahlteams von der U 15 bis zur U21, sich vor vier Jahren doch für den US-Verband entschieden zu haben.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. 09.05.2026 | 2:13 min

Tillman: Harte Lehre in Schottland

Die WM 2026 in Nordamerika lockte als Fernziel. Nach seiner Ausbildung beim FC Bayern wechselte Tillman zudem 2022 zu den Glasgow Rangers, um auch "das Dreckige" zu lernen, wie er einmal sagte. Hart sei er auch gegenüber sich selbst.

Wenn es nicht so läuft, bin ich sehr selbstkritisch. Ich neige dann dazu, auch mal Sachen in mich reinzufressen. „ Malik Tillman

Vielleicht ganz gut, sich zwischendrin abzulenken. Sein Instagram-Profil hat er dieser Tage mit Fotos für ein amerikanisches Satire- und Modemagazin bespielt, wo sich eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit offenbart. Die lässige Kleidung wirkt dabei so ausgefallen, dass er damit selbst am Times Square auffallen würde.

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