Nationalhymne bei WM: Darum stehen alle am Mittelkreis

Bisher standen immer die Startelf-Spieler beider Teams auf dem Rasen und sangen die Nationalhymne. Bei der diesjährigen WM ist das anders.

Änderung bei Nationalhymne: Darum stehen alle am Mittelkreis

Neues Ritual zum WM-Start: Statt nur der Startelf versammeln sich beim Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika alle 52 Kaderspieler zur Hymne auf dem Rasen. 12.06.2026 | 0:12 min

Das Singen der Nationalhymne vor WM-Spielen verkommt manchmal sogar zum Politikum. Manche Experten wollen im inbrünstigen Mitsingen der Akteure eine besondere Motivation erkennen, andere werden für das Nicht-Mitsingen mitunter an den Pranger gestellt.

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wird sich jetzt am grundsätzlichen Prozedere beim Singen der Hymne einiges ändern.

FIFA: Alle Spieler sollen "symbolträchtigen Moment" erleben

Bisher war es so, dass sich die elf Spieler der Anfangsformation auf dem Spielfeld platzierten. Ersatzspieler, Trainer und Betreuer stellten sich an den jeweiligen Bänken auf.

Anders als bislang werden nun neben den beiden Startelf-Spielern auch die Ersatzspieler vor der Partie auf dem Platz stehen. Eine weitere Änderung: Alle 26 Spieler pro Mannschaft sollen sich für die Nationalhymnen um den Mittelkreis versammeln.

Die FIFA begründet diese Änderung damit, dass sie jedem Spieler ermöglichen will, den "symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen" zu erleben.

Mehr Rauch und Pyrotechnik bei Zeremonie

Zudem soll die Zeremonie nach FIFA-Angaben im Verlauf des Turniers "um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert" werden.

Beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika waren die Änderungen schon zu sehen. Das Prozedere dauerte auch deutlich länger als üblich.

Das Einlaufen der Spieler und die Nationalhymnen beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Südafrika und Mexiko 11.06.2026 | 5:07 min

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Quelle: tjs, dpa