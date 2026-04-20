Auf T-Shirts ist er zu sehen und als Figur ist er dabei. Wieso ein Kakadu so eine große Rolle in der Meisterfeier des FC Bayern spielt.

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Keine Bayern-Party mehr ohne Kakadu: Seit den Feierlichkeiten 2025 ist das Tier zu einer kuriosen Kultfigur bei den Münchnern geworden. Nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft holte Leon Goretzka die Porzellanfigur wieder hervor und präsentierte sie den Fans, zudem war das Tier auch auf den offiziellen Meistershirts abgebildet.

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"Der hat schon die letztjährigen Feierlichkeiten dominiert. Der hat jetzt lange warten müssen, bis wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig", sagte Goretzka bei DAZN. "Er ist am Start. Er trinkt Champagner."

Was hat es mit dem Kakadu auf sich?

Doch was hat es mit dem Deko-Vogel auf sich? Den etwa 1.000 Euro teuren Kakadu hatten die Bayern-Stars bei ihrer Meister-Party im vergangenen Mai aus dem Münchner Nobelrestaurant "Käfer" stibitzt.

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Später gab es den Kakadu vom ursprünglichen Besitzer, Michael Käfer, als Geschenk. "Seit wir Meister geworden sind, kommt er immer wieder mit uns mit. Und wenn Titel gewonnen werden, wird er immer wieder dabei sein", hatte Sportdirektor Christoph Freund damals gesagt.

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Quelle: dpa