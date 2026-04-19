Schalke in großen Schritten Richtung Aufstieg: Sieg gegen Münster

Der FC Schalke 04 behauptet sich an der Tabellenspitze der 2. Liga. Mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen Preußen Münster halten die Knappen nun sechs Punkte Abstand auf Rang 3.

Kenan Karaman jubelt mit Dejan Ljubicic über sein Tor zum 1:0. Mit dem Sieg gegen Preußen Münster kommen die Schalker dem Aufstieg immer näher. Quelle: firo Sportphoto

Schalke 04 kann nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit allmählich die Feier zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga planen. 1.058 Tage nach dem fünften Abstieg der Vereinsgeschichte machten die Königsblauen mit dem souveränen 4:1 (2:0) gegen den Tabellenletzten Preußen Münster den nächsten großen Schritt zum Wiederaufstieg.

Kapitän Kenan Karaman mit seinem 13. Saisontreffer (36.), ein Eigentor von Jannis Heuer (45.), Adil Aouchiche mit seinem Debüt-Treffer (50.) und Moussa Sylla (66.) sicherten der Mannschaft von Trainer Miron Muslic den elften Heimsieg der Saison. Für Münster traf Shin Yamada (82.).

Sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsrang

Vier Runden vor Schluss wuchs nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Niederlage der Schalker Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf sechs Punkte. Bereits in zwei Wochen am 2. Mai gegen Fortuna Düsseldorf könnten die Gelsenkirchener den Aufstieg perfekt machen.

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Schalke, wieder mit dem zuletzt gesperrten Karaman, aber weiter ohne die bosnischen WM-Fahrer Edin Dzeko und Nikola Katic, begann furios. Karaman (5.) und Soufiane El-Faouzi (10.) verfehlten mit Schüssen knapp das Tor. Dann rettete Preußen-Keeper Johannes Schenk bei Kopfbällen von Karaman (13.) und Timo Becker (14.) in höchster Not.

Danach verteidigte Münster konzentrierter, Schalke tat sich plötzlich schwer, Räume zu finden - bis Karaman nach Flanke von Dejan Ljubicic per Kopf zum 1:0 traf. Nach einer Ecke von Aouchiche lenkte Heuer den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor. Beim 3:0 patzte der zuvor so starke Schenk. Dann legte auch noch Dzeko-Ersatz Sylla nach.

Verfolger Hannover 96 musste federn lassen

Am Vorabend hatten die Verfolger Hannover 96 und SC Paderborn beim 1:1 (0:1) die Punkte geteilt - und sich anschließend gemeinsam geärgert. "Ein Punkt ist zu wenig für das, was wir heute geleistet haben", befand SC-Kapitän Felix Götze bei Nitro, "das war auf jeden Fall unser bestes Auswärtsspiel."

Götze selbst hatte die Gäste in Führung gebracht (40.), Benjamin Källman glich aus (78.). "Heute wollten wir gewinnen, das haben wir nicht geschafft", sagte 96-Trainer Christian Titz, "jetzt schütteln wir uns, besprechen das und wollen nächste Woche auswärts wieder drei Punkte holen."

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Bereits am Freitag hatte sich die SV Elversberg nach dem 1:2 gegen Schalke mit einem lockeren 3:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC zurückgemeldet, die Saarländer liegen nun wieder hinter Paderborn auf dem Relegationsplatz.

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Quelle: SID