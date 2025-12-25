Schalke an der Spitze, ein Torjäger aus dem Nichts und jede Menge Spannung: Auch nach dem Aufstieg von Hamburg und Köln bleibt die 2. Liga äußerst attraktiv.

Durchgestartet: Elversbergs Younes Ebnoutalib führt zur Winterpause die Torjägerliste der 2. Liga an. Quelle: dpa

Mit elf Treffern hat sich Younes Ebnoutalib nicht nur an der Spitze der Torjägerliste im Unterhaus des deutschen Fußballs geschossen, sondern sich auch für höhere Aufgaben empfohlen. Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg wollen den 22-jährigen Stürmer holen, der Anfang dieses Jahres vom Regionalligisten FC Gießen zur SV Elversberg wechselte und im Saarland durchstartete.

Ebnoutalib: Von der vierten Liga durchgestartet

Ebnoutalibs Weg steht stellvertretend für einige Kicker aus Liga zwei, die bei den größeren Klubs vorher noch niemand so auf dem Zettel hatte. Schalkes Mittelfeld-Renner Soufiane El-Faouzi, im Sommer vom Drittligisten Alemannia Aachen zum Herbstmeister gekommen, hat eine ähnliche Entwicklung genommen. Mit starken Leistungen ins Rampenlicht gerückt sind auch Paderborn-Keeper Dennis Seimen, Darmstadts Torjäger Isac Lidberg und Hertha-Supertalent Kennet Eichhorn.

Der frisch gebackene Herbstmeister FC Schalke muss bei der Eintracht seine vierte Saisonniederlage hinnehmen. Beim verdienten 2:1 treffen zwei Ex-Schalker für den BTSV. 22.12.2025 | 8:08 min

Während der deutsche U-21-Torwart Seimen (20) nur vom VfB Stuttgart an den SC Paderborn ausgeliehen ist und im "Ländle" als Nachfolger von Alexander Nübel gehandelt wird, bringt Darmstadt-98-Stürmer Lidberg Auslandserfahrung aus seiner Heimat Schweden sowie aus Norwegen und den Niederlanden mit.

Teenie Eichhorn von Hertha BSC ist mit 16 Jahren nicht nur der jüngste, sondern mit 20 Millionen Euro Marktwert (laut transfermarkt.de) auch der wertvollste Spieler der Klasse. Klar, dass das "Wunderkind" bereits bei Erstligaklubs gehandelt wird.

Der SV Darmstadt dominiert die erste Hälfte beim SC Paderborn klar. Nach der Pause sind die Gastgeber am Drücker und kommen nach einem 0:2 zurück. 22.12.2025 | 10:02 min

Quartett hat sich etwas abgesetzt

Spitzenreiter FC Schalke sowie die Verfolger Elversberg, Darmstadt und Paderborn sind zur Halbzeit die aussichstsreichsten Kandidaten auf den Aufstieg. Hannover 96, die vor der Saison eigentlich als Topfavorit gehandelte Hertha und der 1. FC Kaiserslautern folgen mit bereits etwas Abstand.

Um im Unterhaus für Furore zu sorgen, muss man aber nicht unbedingt bei einem der Top-Teams der Liga spielen. Noel Futkeu (23, Greuther Fürth) und die beiden Bochumer Francis Onyeka (19) sowie Cajetan Lenz (18) sind ebenfalls heiße Aktien.

Mit der Bundesliga und dem Abendspiel Leipzig - Leverkusen. Gäste sind die Handball-Nationalspielerinnen Katharina Filter und Aimée von Pereira sowie Bundestrainer Markus Gaugisch. 20.12.2025 | 82:31 min

Nach dem Aufstieg der beiden Zuschauermagnete Hamburger SV und 1. FC Köln im Sommer hat die zweite Liga nichts an Attraktivität verloren. Das liegt auch an der Wiederauferstehung von Schalke 04 mit seinem Promi im Kasten. Stars wie Loris Karius oder Herthas Mode-Trendsetter Fabian Reese bringen Glamour ins Unterhaus.

FC Schalke 04 von sich selbst überrascht

Selbst viele Fans, die es nicht mit den Gelsenkirchenern halten, auch Anhänger des Reviernachbarn Borussia Dortmund, wünschen sich deren Rückkehr in die Bundesliga. Trainer Miron Muslic hat den Klub mit seinen über 200.000 Mitgliedern und mit mehr als 60.000 Zuschauern stets ausverkaufter Arena wieder wachgeküsst.

37 Punkte nach 17 Spielen - wer hätte das im Sommer gedacht? Auch wir nicht. „ Schalke 04 in einer Mitteilung

"Dass wir in der oberen Tabellenhälfte mitspielen können, daran hatten wir geglaubt. Dass die Entwicklung nun so schnell Fahrt aufgenommen hat, ist für uns alle eine unerwartete Freude", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Der FC Schalke 04 spielt in der 2. Liga überraschend weit weit oben mit - und das mit einem Trainer, den vor der Saison kaum jemand kannte. Sind die Knappen schon reif für den Aufstieg? 23.10.2025 | 17:44 min

Schalke-Fans dürfen träumen

Zwölf Siege in 17 Spielen, nur zehn Gegentore und damit Platz eins. Diese Leistung sei großartig, und zwar "insbesondere nach den vergangenen zwei Saisons. Jetzt gilt es, die Eindrücke der Hinrunde im zweiten Halbjahr zu festigen und zu bestätigen", fordern die Schalker Bosse um Sportvorstand Frank Baumann.

"Die Fans dürfen träumen", meint Vizekapitän Timo Becker mit Blick auf einen möglichen Schalker Aufstieg. Aber: "Wir alle kennen doch die 2. Liga. Die Rückrunde läuft immer anders als die Hinrunde, oben ist alles sehr eng."

2. Liga enorm eng und ausgeglichen

Wie eng, das haben die Schalker gerade erst erfahren, zum Hinrundenschluss setzte es eine 1:2-Niederlage in Braunschweig. In fünf Monaten ist die Eintracht wieder der Gegner, dann beim Saisonfinale in der Arena - womöglich als Gast einer rauschenden S04-Aufstiegsfeier.

