Waldemar Anton im sportstudio: "Die Teamchemie muss stimmen"

Nach holpriger Debütsaison stieg Waldemar Anton zur festen Größe in Borussia Dortmunds Abwehr auf. Der stille Star liebt es, Verantwortung zu übernehmen - nicht nur beim BVB.

Sehen Sie hier das aktuelle sportstudio vom 18. April 2026. 18.04.2026 | 80:34 min

Wenige Stunden nach Abpfiff war der Ärger über die Pleite bei der TSG Hoffenheim bei Waldemar Anton verflogen. Obwohl er sein 250. Bundesliga-Spiel gern gewonnen hätte, blickte Dortmunds Abwehrchef lieber nach vorne. "Natürlich habe ich mir mein Jubiläum anders vorgestellt. Aber wir müssen das akzeptieren und draus lernen", sagte der Verteidiger im aktuellen sportstudio.

Selbst die speziellen Umstände lockten den 29-Jährigen nicht aus der Reserve. Zwei Elfer durch Video-Eingriff hatte es gegen den BVB gegeben, den zweiten tief in der Nachspielzeit. "Das war bitter. Aber mit den Entscheidungen bin ich definitiv einverstanden", sagte der faire Sportsmann.

Im Spiel aktiv und kompromisslos

Dass seinem BVB trotz zweiter Pleite in Folge die Qualifikation für die Champions League kaum zu nehmen ist, machte Anton das Gönnen leichter. Schließlich charakterisiert sich der ehrgeizige Innenverteidiger selbst als "Typ, der immer gewinnen will." Ob nun als Profi auf dem Platz oder im TV-Duell an der Torwand, das er durch zwei Treffer links oben noch für sich entschied.

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Bei Borussia Dortmund hat sich Anton nach einem durchwachsenen Debütjahr in seiner zweiten Saison mit schnörkellosem Spiel zur Konstante entwickelt. Er leistet sich kaum Ballverluste und selten grobe Schnitzer. Vor der Kamera mag er zurückhaltend wirken, aber beim Kampf um den Ball geht Anton aktiv und kompromisslos zur Sache.

Als Jugendspieler in der Trainerrolle

Der aus einfachen Verhältnissen stammende Anton hat früh Verantwortung übernommen, auf dem Rasen, wie im Leben. Und diese Rolle füllt er auch gerne aus. "Das ist ein gutes Gefühl", sagt der Defensivspezialist. Als Russlanddeutscher in Usbekistan geboren, musste er bald seinen Eltern helfen, die Feinheiten der neuen Heimat und ihrer Sprache zu verstehen. Kinder lernen schneller.

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In der Jugend von Hannover 96 hat er mal den eigenen Trainer nach einer Niederlage aufgebaut: "Trainer, wir schaffen das! hat er zu mir gesagt" berichtet sein damaliger Nachwuchscoach Daniel Stendel heute noch leicht verwundert und Anton bestätigt die starke Story fast lapidar:

Es ist so wichtig, dass man daran glaubt, was man erreichen möchte. „ Waldemar Anton, Fußballspieler

Anton stellt sich vor Schlotterbeck

Als Profi in Hannover steigt er mit 22 Jahren zum jüngsten Bundesliga-Kapitän auf, wenn auch nur vorübergehend. Beim VfB Stuttgart schreibt er seine Aufsteiger-Geschichte weiter. Auch dort trägt er bald die Binde, ehe er überraschend zum BVB wechselt. Kurz zuvor hatte er bei den Schwaben noch verlängert. Die VfB-Fans empfanden das als Vertrauensbruch und pfeifen ihn seither aus.

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Wahrscheinlich nimmt Anton deshalb Teamkollege Schlotterbeck so vehement in Schutz, dessen Vertragsverlängerung mit Ausstiegsklausel im BVB-Kosmos nur als sehr halbherziges Bekenntnis aufgefasst wird. "Im eigenen Stadion ausgepfiffen zu werden, geht gar nicht", kritisiert Anton und stellt sich schützend vor den Mitspieler:

Nico ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. „ Waldemar Anton, Fußballspieler

Kovac und Nagelsmann schwärmen

Neben Schlotterbeck ist Routinier Anton weiter gereift und als zentraler Akteur der Dreierkette sogar zum heimlichen Abwehrchef aufgestiegen. Mr. Zuverlässig kommt unter den Feldspielern auf die meisten Einsatzzeiten und hat großen Anteil, dass sich Dortmunds Defensive stabilisiert hat. Trainer Niko Kovac lobt:

Er ist Vollprofi durch und durch. Er isst, schläft und trinkt Fußball. „ Niko Kovac, Trainer

Ähnlich dürfte das Julian Nagelsmann sehen, auch wenn der Bundestrainer statt der Heldenrolle für Anton eher das soziale Gefüge im Blick hat, wie er jüngst bei MagentaTV erklärte:

Waldemar Anton ist ein absoluter Klebstoff für die Mannschaft. Er hat ein Gespür für die anderen und ist ein stiller Leader. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Der perfekte Teamplayer für die kommende WM also? "Auch die Chemie muss stimmen", sagt der Spätberufene bescheiden und hofft berechtigt auf einen Platz im Kader.

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