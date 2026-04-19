Der FC Bayern München hat sich vier Spieltage vor Saisonende den Deutschen Meistertitel gesichert. Dafür reichte ein Sieg gegen Stuttgart.

Bejubelt den nächsten deutschen Meistertitel mit den Bayern: Joshua Kimmich. Quelle: dpa

Der FC Bayern München hat sich schon vier Spieltage vor dem Ende den deutschen Meistertitel gesichert - zum 35. Mal in der Vereinshistorie. Nachdem Borussia Dortmund am Vortag gegen Hoffenheim verloren hatte, reichte dem deutschen Rekordmeister ein 4:2 (3:1) im eigenen Stadion gegen den VfB Stuttgart.

Auch im DFB-Pokal und in der Champions League sind die Bayern noch im Wettbewerb - die Elf von Trainer Vincent Kompany kann sich diese Spielzeit also das Triple holen. Das nächste wichtige Spiel auf dem Weg dorthin steigt dann am Mittwoch mit dem Halbfinale des DFB-Pokals in Leverkusen und wird ab 20:15 Uhr live im ZDF übertragen.

Stuttgart mit dem besseren Start

Dabei begann die Partie für die Hausherren, die im Vergleich zum Spiel gegen Real Madrid ihre Startformation auf acht Positionen veränderten, nicht gut. Nachdem rund 20 Minuten beide Teams keine Torchancen zuließen, trafen die Gäste aus Baden-Württemberg mit der ersten Gelegenheit des Spiels.

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Nach traumhaftem Steilpass von Bilal El Khannouss startete Chris Führich in den Strafraum der Münchner und vollendete aus halbrechter Position gezielt ins rechte untere Eck (21.).

Die Bayern brauchten auch danach noch eine Weile um in der Partie anzukommen, waren vor allem vor dem Tor zu wenig zielstrebig - aber ähnlich effizient wie die Stuttgarter, denn auch sie nutzten ihre erste Chance für einen Treffer.

Doppelschlag der Bayern leitet Sieg ein

Jamal Musiala ließ auf der linken Seite zwei VfB-Akteure stehen und flankte das Leder scharf auf den Fuß von Raphael Guerreiro, der aus kürzester Distanz nur noch einschieben musste (31.).

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Der Treffer wirkte wie eine Art Initialzündung für den Rekordmeister, der keine zwei Minuten später erhöhte. Nach katastrophalem Fehlpass von Finn Jeltsch schalteten die Bayern um - Luis Diaz bediente Nicolas Jackson im Strafraum, der aus rund 10 Metern an Alexander Nübel vorbei zum 2:1 traf (33.).

Und damit noch nicht genug, denn nach unzureichenden Klärungsversuchen der VfB-Hintermannschaft, die in dieser Phase vollkommen neben sich stand, erhöhte Alphonso Davies noch auf 3:1 - auch weil Jeff Chabot den Ball unglücklich abfälschte (37.).

Kane kommt und trifft

Zur Pause tauschte Vincent Kompany dann dreimal, brachte unter anderem Star-Stürmer Harry Kane, der ja auch gegen Madrid genetzt hatte. Und der englische Nationalspieler sorgte aus Münchner-Sicht für den perfekten Start in den zweiten Abschnitt.

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Nachdem Nübel einen Schuss von Leon Goretzka noch stark parierte, schaltete Kane am schnellsten und traf aus fünf Metern ins linke Eck - 4:1, das Spiel war entschieden (52.).

Von Zurückhaltung war beim FC Bayern keine Spur - der deutsche Meister sprühte vor Spielwitz und kam durch Goretzka (59.), Kimmich (65.) und Jackson (67.) zu weiteren guten Gelegenheiten.

Chema setzt den Schlusspunkt

Den Schlusspunkt setzten jedoch die Stuttgartern - mitsamt eines herrlichen Treffers. Der Spanier Chema zog nach Kopfballablage von der Strafraumkante ab und feuerte den Ball per Dropkick über Nübel hinweg (88.). Das 4:2 - der Schlusspunkt der Partie. Die Bayern durften sich von den eigenen Fans für den 35. deutschen Meistertitel feiern lassen.

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