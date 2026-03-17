Champions League: Hjulmand sucht gegen Arsenal den Umschaltmoment

Leverkusen reist nach dem 1:1 im Hinspiel zum Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal. Trainer Hjulmand setzt auf Umschaltspiel und Tempoangriffe.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand mit Offensivtalent Montrell Culbreath. Quelle: Imago

Zum zweiten Mal hintereinander erreichte Bayer 04 Leverkusen am Samstag gegen eine europäische Spitzenmannschaft ein 1:1 in der heimischen BayArena. Und zum zweiten Mal in Folge fühlte sich das Unentschieden wie eine Niederlage an. Einen möglichen Erfolg gegen den FC Arsenal verhinderte am vergangenen Mittwoch kurz vor Schluss ein fragwürdiger Elfmeter, den der Ex-Leverkusener Kai Havertz verwandelte.

Am Samstag fehlte gegen Bayern München trotz zweier Platzverweise für den Rekordmeister angesichts vieler Chancen die Sicherheit beim Abschluss.

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Das 1:1 gegen den FC Arsenal, den Tabellenführer der Premier League, lässt Bayer 04 gleichwohl zumindest in der Theorie die Möglichkeit, am Dienstag das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Doch die zweimal in Folge ausgelassene Gelegenheit für einen Selbstvertrauens-Boost wirkt noch nach. "Nur ein Punkt ist nicht genug", sagte etwa der Leverkusener Torschütze Aleix Garcia am Samstag.

Leverkusen vergibt Chancen gegen Bayern und Arsenal

Dabei fiel in der Nachspielzeit noch ein zweites Leverkusener Tor, Trainer Kasper Hjulmand jubelte darüber wie noch nie zuvor in Leverkusen über einen eigenen Treffer. Doch das vermeintliche 2:1 zählte nicht, Jonas Hofmann stand einen Hauch im Abseits. Auch dieser harsch gestoppte Emotionsausbruch war gewiss kein Stimmungsaufheller.

Hjulmand stellte allerdings auch die "gute Leistung" gegen "einen starken Gegner" heraus. Vor allem das Umschaltspiel habe deutlich besser funktioniert als bei manchen lethargischen Auftritten seines Teams in den Vorwochen: "Da haben wir einen Schritt nach vorn gemacht." Sein Team habe die Abstände zu den Gegenspielern nicht zu groß werden lassen und die "richtigen Momente für das hohe Anlaufen" erspürt.

Arsenal geht mit Selbstvertrauen ins Rückspiel gegen Leverkusen

Im Emirates-Stadion, das im Londoner Norden platziert ist, wird es für Leverkusen gerade auf die Qualität dieses angesprochenen Umschaltschaltspiels ankommen. Arsenal, das in Leverkusen eher durchschnittlich auftrat, wird mit kompaktem Spiel versuchen, Druck aufzubauen. Mikel Arteta, der Coach der Londoner, betonte nach dem 2:0-Erfolg seines Teams gegen den FC Everton: "Wir hatten vor dem Spiel darüber gesprochen, mit unerbittlichem Siegeswillen in jede Spielsituation zu gehen."

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Der Erfolg kam schließlich durch zwei späte Tore zustande, getroffen hatten Viktor Gyökeres und der erst 16 Jahre alte Max Dowman. Daraufhin sagte Arteta: "Es war einer der schönsten Momente, die wir gemeinsam in unserem Stadion erlebt haben."

Beides zu zeigen und zu erreichen – "unerbittlichen Siegeswillen" und einen weiteren schönen Moment zu erleben, wird auch die Einstellung und das Ziel der Gunners gegen Leverkusen sein.

Was hat Hjulmand mit Montrell Culbreath vor?

Auf Leverkusener Seite gab es mitten in der Saison eine überraschende Entdeckung in einem Topspiel. Der junge Montrell Culbreath (18) überzeugte in der Offensive mit klugen Dribblings, klarem Passspiel und schnellen Sprints - er leitete auch den Leverkusener Führungstreffer durch Garcia ein. Gegen die Bayern absolvierte Culbreath erst sein viertes Bundesliga-Spiel und das zweite von Beginn an. "Er hat top gespielt", sagte Hjulmand.

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Mit Culbreath besitzt er auch im Emirates-Stadion eine Umschalt-Option mehr. Dazu zählt auch der schnellste Leverkusener Spieler Nathan Tella, der gegen die Bayern ein Kurz-Comeback gab. Zuvor war er seit Mitte Januar wegen einer Fußverletzung ausgefallen. Tella wurde einst beim FC Arsenal ausgebildet, schaffte es aber nicht in die Profiabteilung.

Hjulmand dürfte vor dem Spiel am Dienstag auch an die Konzentrationsfähigkeit seiner Spieler appellieren. Im Hinspiel gegen Arsenal patzte der gerade eingewechselte Malik Tillmann vor dem Elfmeter mit einer unnötigen Grätsche im Strafraum. Gegen die Bayern legte Kapitän Robert Andrich mit einem Fehlpass die Basis für Münchens Ausgleich.

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