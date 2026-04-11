Bayer Leverkusen nimmt durch einen Sieg in Dortmund Kurs auf die erneute Teilnahme an der Champions League. Für den BVB endet durch das 0:1 eine kleine Siegesserie.

Robert Andrich jubelt nach seinem Tor zum 1:0 bei Borussia Dortmund. Quelle: AP

Bayer Leverkusen hat die Siegesserie von Borussia Dortmund beendet und seine Hoffnung auf den Champions-League-Einzug erhalten. Bayer gewann beim schwachen Tabellenzweiten am Samstag durch ein Tor von Robert Andrich mit 1:0 (1:0) und rückte zumindest für eine Nacht bis auf einen Punkt an den viertplatzierten VfB Stuttgart heran. Der BVB kassierte nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage.

Andrich (42.) nutzte vor 81.365 Zuschauern in einem größtenteils faden Spiel einen Fehler der BVB-Abwehr zum Siegtreffer. Er fing einen schludrigen Pass von Ramy Bensebaini ab und traf mit einem präzisen Flachschuss ins linke Eck.

90 Minuten war vom BVB in Stuttgart nichts zu sehen, dann trafen Karim Adeyemi und Julian Brandt zum 2:0-Sieg. Der VfB dominierte das Spiel, ohne richtig gefährlich zu werden. 06.04.2026 | 12:12 min

Pfiffe gegen Nico Schlotterbeck

Beim BVB war die Stimmung noch stark durch die Personalie Nico Schlotterbeck geprägt. Das Thema ist durch die Vertragsverlängerung bis 2031 geklärt - aber durch die Diskussion um eine Ausstiegsklausel nicht vom Tisch. Beim Verlesen der Aufstellung gab es deutlich vernehmbare Pfiffe von der Südtribüne gegen den Ersatzkapitän, die sich im Laufe des Spiels legten.

Er ist ein Spieler von Borussia Dortmund, der sich mit uns identifiziert. Das gehört sich nicht. „ BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer zu den Pfiffen gegen Nico Schlotterbeck

Bis zur 3:1-Führung sah es für Wolfsburg nach einem im Abstiegskampf wichtigen Sieg aus, dann überrollte Leverkusen den VfL. Für den geht's nach dem 3:6 wohl nur noch um Platz 16. 06.04.2026 | 12:18 min

Nicht übermäßig schön, aber erfolgreich zu spielen, ist der BVB-Modus dieser Saison. Nach dem glücklichen Sieg in Stuttgart begannen die Dortmunder aktiver, sie hatten mehr Ballbesitz ohne große Torchancen - bis Julian Brandt den Ball aus dem Strafraum Richtung Winkel schlenzte. Loic Badé rettete mit dem Kopf auf der Linie (18.).

Medizinischer Notfall im Stadion

Bayer hatte tabellarisch gesehen mehr Anlass zur Offensive, aber davon war sehr wenig zu sehen. Nach einer halben Stunde war das Spiel richtig schwach: Bezeichnend, wie BVB-Torhüter Gregor Kobel ein Pass im Aufbau misslang, Christian Kofane frei zum Schuss kam - den Ball aber harmlos zurück in Kobels Arme spielte (33.). Der Dortmunder Fehler vor dem 0:1 passte perfekt ins Bild.

Borussia Dortmund kam gegen den Hamburger SV nach einem 0:2-Pausenstand zurück und gewann mit 3:2. Insgesamt bekam der BVB drei Elfmeter, verwandelte aber nur zwei. 23.03.2026 | 11:36 min

In der zweiten Halbzeit stellten beide Fangruppen die Unterstützung wegen eines medizinischen Notfalls ein. Ein Fan hatte im Stadion reanimiert werden müssen. Wohl auch deshalb gab es auf dem Platz wenig mehr als Ballgeschiebe, Joker Patrik Schick (60.) hatte noch eine gute Chance für Bayer.

Guirassy scheitert an der Latte

Der BVB enttäuschte weiterhin, erst spät stemmte er sich etwas mehr gegen die drohende Niederlage. Serhou Guirassy (83.) traf die Latte, Brandt (90.+3) schoss knapp vorbei.

Herber Dämpfer für Bayer Leverkusen im Rennen um die Königsklassen-Quali: Bei Schlusslicht Heidenheim verspielte die Werkself zweimal eine Führung und kam nur zu einem 3:3. 23.03.2026 | 8:09 min

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Quelle: SID