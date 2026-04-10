Nico Schlotterbeck bleibt beim BVB - mit einem kleinen Haken

Nico Schlotterbeck hat nach zähen Verhandlungen seinen Vertrag beim BVB vorzeitig verlängert. Der Innenverteidiger unterschrieb bis 2031 - allerdings hat die Sache einen Haken.

Schlotterbeck bleibt beim BVB - mit einem kleinen Haken

Beim BVB zum Führungsspieler gereift: Nico Schlotterbeck Quelle: ddp

Nationalspieler Nico Schlotterbeck bleibt bei Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängert, teilte der BVB am Freitag mit. Schlotterbecks bisheriger Vertrag lief noch bis Sommer 2027. Das neue Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten, die beim BVB lange Zeit verpönt waren.

Die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck ist von enormer Bedeutung. Er hat einen großen Wert für uns, als Spieler und als Persönlichkeit. „ Dortmunds Klubchef Carsten Cramer

Die im Kontrakt enthaltene Klausel könnte bereits in diesem Sommer, allerdings nur für wenige Klubs, gelten. Die Höhe soll bei 50 bis 60 Millionen Euro liegen, spekulierte der "kicker".

Dies gibt Schlotterbeck die Möglichkeit, sich mit starken Leistungen bei der WM im Sommer doch noch für einen Vertrag bei einem europäischen Topklub zu empfehlen. "Nico weiß umgekehrt genauso, was er an unserem Klub hat. Er wird sehr geschätzt und spürt, dass wir hier gerade etwas aufbauen", sagte Cramer.

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Monatelange Spekulationen beendet

Monatelang war die Vertragsverlängerung von Schlotterbeck, der seit 2022 für den BVB spielt und zu den Leistungsträgern des Vereins zählt, ein großes Thema. Immer wieder war der Vize-Kapitän des BVB auch mit Klubs wie Real Madrid und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden.

"Wir sind absolut überzeugt, dass sich Nico bei Borussia Dortmund noch weiterentwickeln und für unseren Verein unverzichtbar werden kann. Ihm das zu vermitteln, war uns in den von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägten Gesprächen sehr wichtig", sagte Dortmunds Sportchef Lars Ricken.

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Ende März hatte der 26-Jährige am Rande seines Einsatzes in der Nationalmannschaft Medienberichte über eine bevorstehende Verlängerung noch energisch dementiert und auf die komplizierte Situation nach der Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl verwiesen. Zuletzt hatte er jedoch mit Verweis auf Gesprächen mit Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book angedeutet, dass eine Entscheidung nahe.

Schlotterbeck will mit dem BVB Titel gewinnen

Der Abwehrspieler war 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund gekommen und hatte sich seitdem sowohl im Klub als auch in der Nationalmannschaft zum Führungsspieler entwickelt. "Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen", sagte Schlotterbeck.

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