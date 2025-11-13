Viele Wege führen nach Amerika: Sogar als Gruppendritter könnte sich die deutsche Nationalmannschaft noch für die Fußball-WM 2026 qualifizieren.

WM 2026: So kann sich die DFB-Elf qualifizieren

Die DFB-Elf geht in der Gruppe A als Tabellenführer mit neun Punkten vor den punktgleichen Slowaken und Nordirland (6 Punkte) in die letzte Quali-Runde.

In den Partien in Luxemburg (0 Punkte) am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und gegen die Slowakei am 17. November (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig soll die Teilnahme an der WM 2026 klargemacht werden.

Wie qualifiziert sich Deutschland direkt für die WM?

Gewinnt die DFB-Elf in Luxemburg und gegen die Slowakei, ist die WM-Qualifikation definitiv geschafft. Es kann aber auch komplizierter werden. Es gibt sechs weitere Varianten, wie Deutschland auch mit vier, drei, zwei oder gar nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen auf Platz eins landet.

Für diese Konstellationen sind allerdings auch die Resultate der Parallelspiele zwischen der Slowakei und Nordirland sowie Nordirland gegen Luxemburg relevant.

Bei Punktgleichheit ist die Tordifferenz und nicht der direkte Vergleich relevant.

Was passiert, wenn der Gruppensieg verpasst wird?

Auch auf Platz zwei oder drei kann sich Deutschland qualifizieren. Dann müsste die DFB-Elf ins Playoff. Hier spielen 16 Teams um die vier restlichen Tickets für Europa.

Neben den zwölf Gruppenzweiten sind das die vier am besten platzierten Gruppensieger der Nations League 2024/25, die sich nicht schon als Gruppenerster oder -zweiter für die WM beziehungsweise für die Playoffs qualifiziert haben.

Wie werden die Playoffs ausgelost?

Es werden vier Lostöpfe mit jeweils vier Mannschaften gebildet. Die zwölf Gruppenzweiten werden nach ihrer Position in der Weltrangliste auf die Töpfe 1 bis 3 verteilt. Die vier Teams, die über das Nations-League-Ranking teilnehmen, bilden Topf 4.

Topf 1 und 2 gelten als gesetzt. Das heißt, dass sie im Halbfinale Heimrecht genießen. Den Mannschaften aus Topf 1 wird fürs Halbfinale immer eine Mannschaft aus Topf 4 zugelost. Das jeweils andere Halbfinale eines Pfades bilden dann Teams aus Topf 2 und 3.

Als Gruppenzweiter wäre Deutschland bei der Playoff-Auslosung am 20. November unter den vier besten Teams gesetzt und könnte Ende März 2026 das erste von zwei K.o.-Spielen zu Hause bestreiten.

Das Recht, als Gruppendritter am Playoff teilnehmen zu dürfen, hatte sich Deutschland durch den Gruppensieg in der Nations League gesichert. Würde sich die DFB-Elf über diesen Weg für die WM qualifizieren, wäre sie bei der Auslosung am 5. Dezember nur im vierten Topf.

Warum sind zwei Siege zum Gruppenabschluss noch wichtig?

Wegen der Weltrangliste. Sie ist das Kriterium für die Setzliste bei der Gruppenauslosung. Nach viel Auf und Ab scheint jetzt gesichert: Gewinnt Deutschland beide Spiele, könnten die Verfolger Kroatien und Marokko in dem Ranking nicht mehr an Deutschland auf Platz 10 vorbeiziehen.

Da Italien die direkte Qualifikation zu verpassen droht, würde die DFB-Elf als Zehnter zu den neun bestplatzierten und sicher qualifizierten WM-Teams gehören.

Dann wäre man im besten Lostopf, in dem zudem die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada sein werden. Ein dicker WM-Brocken wie Spanien oder Argentinien bliebe der DFB-Elf in der Gruppenphase erspart - wie auch die Mexiko-Gruppe A mit widriger Logistik und Extrem-Klima.

Wie geht es nach den November-Spielen weiter?

Am 5. Dezember werden in Washington die WM-Gruppen ausgelost (18 Uhr/MEZ). Danach kennt Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nur die drei Gruppengegner, sondern auch die für die Turnierlogistik wichtigen Spielorte und Anstoßzeiten.

