WM-Qualifikation: DFB-Team droht das Schreckgespenst Playoffs

WM-Qualifikation gegen die Slowakei:DFB-Team droht das Schreckgespenst Playoffs
Die Playoffs in der WM-Qualifikation will die DFB-Elf unbedingt vermeiden. Da trifft es sich gut, dass gegen die Slowakei Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck wieder fit sind.
In der Wiege des Deutschen Fußball-Bunds ist alles für die schwarz-rot-goldene Quali-Party bereitet - und Julian Nagelsmann würde die eindringliche Forderung seiner Vorgesetzten nur zu gerne erfüllen.
DFB-Präsident Bernd Neuendorf erwartet vor dem Showdown in Leipzig gegen die Slowakei, "dass wir bei der Auslosung Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen".
Playoffs sollen vermieden werden
Sportdirektor Rudi Völler denkt derweil mit Schrecken an die Playoffs gegen die Ukraine 2001 zurück. "Das war die größte Drucksituation, die ich in meiner Karriere erlebt habe", sagte der damalige Teamchef. Damit sich ein solches Nervenspiel im März nicht wiederholt, benötigt der viermalige Weltmeister gegen die Nummer 46 der FIFA-Weltrangliste zumindest ein Unentschieden.
Kapitän Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck sollen dafür nach ihren Verletzungen ihren Beitrag leisten. "Bei Schlotti sieht es gut aus", sagte Nagelsmann vor dem Abschlusstraining am Sonntag. Auch bei Kimmich geht der Bundestrainer davon aus, "dass er spielen kann".
DFB-Team muss anders auftreten
Aber auch mit Kimmich und Schlotterbeck ist eine ganz andere Herangehensweise als im Hinspiel bei der Blamage von Bratislava (0:2) oder beim mühsamen Zittersieg am vergangenen Freitag beim krassen Außenseiter Luxemburg (2:0) notwendig.
Woltemade war im Großherzogtum mit seinem Doppelpack zum gefeierten Matchwinner avanciert.
Matchwinner gesucht
Ob er sich am Montag (20.45 Uhr/live im ZDF) in eine Reihe mit Stan Libuda, Thomas Häßler und Michael Ballack stellen kann? Sie alle schossen Deutschland einst in einem Quali-"Finale" zur WM.
Schalke-Legende Libuda gelang vor der Endrunde 1970 gegen Schottland in der Schlacht von Hamburg der Siegtreffer (3:2), "Icke" Häßler traf vor dem Titel 1990 im entscheidenden Spiel sehenswert gegen Wales (2:1). Ballack war mit drei Toren der entscheidende Mann in zwei Entscheidungsspielen gegen die Ukraine (1:1/4:1) unter Völler.
DFB-Elf muss Gier und Entschlossenheit zeigen
Für die 21. WM-Teilnahme werden neue Helden gesucht, Nagelsmann hat seine teils verunsicherten Stars um Florian Wirtz eindringlich ins Gebet genommen. Das Hinspiel "sollte bei allen dazu führen, dass wir gewarnt sind". Um das Ticket für das XXL-Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada noch vor der Auslosung am 5. Dezember in Washington zu lösen, müsse "die Herangehensweise ganz anders sein".
Sollte das klappen und seine Elf die nötige Gier zeigen, "wirst du auch fußballerisch anders auftreten", ist sich der 38-Jährige sicher. Seine Mannschaft wirke "entschlossen und konzentriert". In so einem K.o.-Spiel liege "viel Reiz".
Draufhauen ist kontraproduktiv
Nach dem Luxemburg-Spiel meinte Nagelsmann, er habe nicht das Gefühl, "dass es die Mannschaft verträgt, wenn man super draufhaut". Dennoch bemängelte er: Im Hinspiel sei der Spielvortrag "sehr langsam, sehr träge" gewesen, "das muss anders werden".
Ungeachtet der personellen Fragen geht es nur noch darum, die WM-Teilnahme auf dem direkten Weg zu sichern. "Ich bin guter Dinge, dass wir das Ding ziehen", sagte der Leipziger David Raum vor seinem Heimspiel.
Gegner Slowakei kommt mit Selbstvertrauen
Doch der Gegner reist nach dem Last-Minute-Sieg gegen Nordirland (1:0) mit Selbstvertrauen an und träumt von seiner zweiten WM-Teilnahme nach 2010.
Die Slowakei hat die Playoffs wie die deutsche Auswahl sicher. Doch die Mannschaft um Schlüsselfigur Stanislav Lobotka will mehr - und die schwarz-rot-goldene Party 125 Jahre nach der DFB-Gründung crashen.
