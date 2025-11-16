WM-Qualifikation: DFB-Team droht das Schreckgespenst Playoffs

Die Playoffs in der WM-Qualifikation will die DFB-Elf unbedingt vermeiden. Da trifft es sich gut, dass gegen die Slowakei Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck wieder fit sind.

Rechtzeitig fit für den Showdown gegen die Slowakei: Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck (2.v.r./r.) Quelle: Witters

In der Wiege des Deutschen Fußball-Bunds ist alles für die schwarz-rot-goldene Quali-Party bereitet - und Julian Nagelsmann würde die eindringliche Forderung seiner Vorgesetzten nur zu gerne erfüllen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erwartet vor dem Showdown in Leipzig gegen die Slowakei, "dass wir bei der Auslosung Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen".

In Leipzig empfängt das DFB-Team die Slowakei zum Showdown in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Nagelsmann kann dazu wieder mit Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck rechnen. 16.11.2025 | 0:39 min

Playoffs sollen vermieden werden

Sportdirektor Rudi Völler denkt derweil mit Schrecken an die Playoffs gegen die Ukraine 2001 zurück. "Das war die größte Drucksituation, die ich in meiner Karriere erlebt habe", sagte der damalige Teamchef. Damit sich ein solches Nervenspiel im März nicht wiederholt, benötigt der viermalige Weltmeister gegen die Nummer 46 der FIFA-Weltrangliste zumindest ein Unentschieden.

Kapitän Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck sollen dafür nach ihren Verletzungen ihren Beitrag leisten. "Bei Schlotti sieht es gut aus", sagte Nagelsmann vor dem Abschlusstraining am Sonntag. Auch bei Kimmich geht der Bundestrainer davon aus, "dass er spielen kann".

Die deutsche Nationalmannschaft tut sich in Luxemburg lange schwer. Erst ein Doppelpack von Woltemade bringt das Team auf die Siegerstraße. Die Quali ist jetzt ganz nah. 16.11.2025 | 2:59 min

DFB-Team muss anders auftreten

Aber auch mit Kimmich und Schlotterbeck ist eine ganz andere Herangehensweise als im Hinspiel bei der Blamage von Bratislava (0:2) oder beim mühsamen Zittersieg am vergangenen Freitag beim krassen Außenseiter Luxemburg (2:0) notwendig.

Wir wollen mit Intensität und Leidenschaft reingehen, nochmal ein geiles Heimspiel haben, den Fans was bieten, sie mitreißen, eine geile Atmosphäre schaffen, dass jeder Bock hat auf die WM. „ Nick Woltemade, Fußball-Nationalspieler

Woltemade war im Großherzogtum mit seinem Doppelpack zum gefeierten Matchwinner avanciert.

Matchwinner gesucht

Ob er sich am Montag (20.45 Uhr/live im ZDF) in eine Reihe mit Stan Libuda, Thomas Häßler und Michael Ballack stellen kann? Sie alle schossen Deutschland einst in einem Quali-"Finale" zur WM.

Nach dem Rumpelsieg gegen Luxemburg in der WM-Quali äußern sich Nick Woltemade, Jonathan Tah und Julian Nagelsmann am Mikrofon von ZDF-Reporterin Lili Engels. 14.11.2025 | 8:06 min

Schalke-Legende Libuda gelang vor der Endrunde 1970 gegen Schottland in der Schlacht von Hamburg der Siegtreffer (3:2), "Icke" Häßler traf vor dem Titel 1990 im entscheidenden Spiel sehenswert gegen Wales (2:1). Ballack war mit drei Toren der entscheidende Mann in zwei Entscheidungsspielen gegen die Ukraine (1:1/4:1) unter Völler.

DFB-Elf muss Gier und Entschlossenheit zeigen

Für die 21. WM-Teilnahme werden neue Helden gesucht, Nagelsmann hat seine teils verunsicherten Stars um Florian Wirtz eindringlich ins Gebet genommen. Das Hinspiel "sollte bei allen dazu führen, dass wir gewarnt sind". Um das Ticket für das XXL-Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada noch vor der Auslosung am 5. Dezember in Washington zu lösen, müsse "die Herangehensweise ganz anders sein".

Sollte das klappen und seine Elf die nötige Gier zeigen, "wirst du auch fußballerisch anders auftreten", ist sich der 38-Jährige sicher. Seine Mannschaft wirke "entschlossen und konzentriert". In so einem K.o.-Spiel liege "viel Reiz".

Ein Fehlstart, wie er schlimmer nicht sein kann: Die DFB-Elf beginnt die WM-Qualifikation mit einer 0:2-Niederlage gegen die Slowakei - und ist dabei noch gut weggekommen. 04.09.2025 | 8:28 min

Draufhauen ist kontraproduktiv

Nach dem Luxemburg-Spiel meinte Nagelsmann, er habe nicht das Gefühl, "dass es die Mannschaft verträgt, wenn man super draufhaut". Dennoch bemängelte er: Im Hinspiel sei der Spielvortrag "sehr langsam, sehr träge" gewesen, "das muss anders werden".

Ungeachtet der personellen Fragen geht es nur noch darum, die WM-Teilnahme auf dem direkten Weg zu sichern. "Ich bin guter Dinge, dass wir das Ding ziehen", sagte der Leipziger David Raum vor seinem Heimspiel.

Gegner Slowakei kommt mit Selbstvertrauen

Doch der Gegner reist nach dem Last-Minute-Sieg gegen Nordirland (1:0) mit Selbstvertrauen an und träumt von seiner zweiten WM-Teilnahme nach 2010.

Wir fahren nach Deutschland und wollen in Leipzig gewinnen – wie in jedem Spiel „ Francesco Calzona, Nationaltrainer der Slowakei

Die Slowakei hat die Playoffs wie die deutsche Auswahl sicher. Doch die Mannschaft um Schlüsselfigur Stanislav Lobotka will mehr - und die schwarz-rot-goldene Party 125 Jahre nach der DFB-Gründung crashen.

