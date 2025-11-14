WM-Ticket zum Greifen nah:Deutschland müht sich in Luxemburg zum Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in der WM-Qualifikation zu einem 2:0-Sieg gegen Luxemburg gemüht. Jetzt fehlt noch ein Punkt für das WM-Ticket.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hält weiter alle Trümpfe auf das Ticket für die WM im nächsten Jahr in der Hand. Die DFB-Elf mühte sich mit einer ganz mauen Vorstellung zu einem schmeichelhaften 2:0-Sieg gegen den krassen Außenseiter Luxemburg und kann nun am Montag gegen die Slowakei (live im ZDF) die Teilnahme an der Endrunde klarmachen. In Leipzig reicht ein Unentschieden, um Platz eins in der Gruppe A zu verteidigen.

Die Slowakei darf vor dem Endspiel gegen Deutschland ebenfalls weiter vom direkten WM-Ticket träumen. Das Team von Trainer Francesco Calzona besiegte Nordirland mit 1:0 (0:0) und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Quali-Gruppe A zu verdrängen.

Feststehende Teilnehmer der WM 2026 Gastgeber (3): USA, Kanada, Mexiko



Afrika (9): Ägypten, Algerien, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste), Ghana, Marokko, Tunesien, Senegal, Südafrika, Kap Verde



Asien (8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan



Europa (3): Kroatien, England, Frankreich



Ozeanien (1): Neuseeland



Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay



Stand 14.11. 2025

Nick Woltemade sorgte mit seinen beiden Treffern in der 49. und der 69. Minute für den Erfolg für die zwar ersatzgeschwächte, aber in allen Belangen enttäuschende Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

"In der ersten Halbzeit war die Art und Weise nicht gut, wir haben uns unnötig in Bredouille gebracht. In der zweiten haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen", sagte Matchwinner Woltemade bei RTL:

Es war kein Leckerbissen, aber wir haben uns reingehängt, haben Gas gegeben und drei Punkte geholt. „ Nick Woltemade

Luxemburg dominiert die erste Halbzeit

Dabei sah es im ausverkauften Luxemburger Stadion lange nicht nach einem Sieg aus. Denn die in der WM-Qualifikationsgruppe A noch sieglosen Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und setzten den Favorit aus Deutschland gehörig unter Druck. Dementsprechend fahrig und ungenau agierten die Gäste, und Luxemburg kam immer wieder zu guten Chancen, die allerdings nichts Zählbares einbrachten.

Immer wieder liefen die Spieler von Luxemburg-Coach Jeff Strasser die Deutschen aggressiv an, machten die Räume geschickt zu und ließen den Ball gut laufen. Die in den neuen WM-Trikots spielenden DFB-Kicker dagegen fanden überhaupt nicht ins Spiel und kamen höchstens einmal per Konter gefährlich in der gegnerischen Hälfte auf.

Woltemades Treffer zeigen Wirkung

Nach der Pause zeigte Deutschland dann, dass Nagelsmanns Pausenansprache gewirkt hat. Sané legte über rechts den Ball in den Strafraum, wo Woltemade nur noch vollstrecken musste, und plötzlich führten die Gäste mit 1:0. Doch wer dachte, jetzt sei das Spiel gelaufen, der hatte sich geirrt. Denn Luxemburg blieb weiter dran und drängte auf den Ausgleich.

Doch Woltemades zweiter Treffer zeigte dann Wirkung. Die DFB-Elf agierte nun doch wesentlich souveräner, auch, weil bei Luxemburg so langsam die Kräfte schwanden. Zum Ende hin war Deutschland dem dritten Tor näher als die Gastgeber dem Ehrentreffer, und so blieb es beim 2:0-Endstand.

