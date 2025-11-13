WM-Qualifikation: Kimmich muss gegen Luxemburg passen

Joshua Kimmich hat sich im Training eine Kapselverletzung zugezogen. Damit fällt der Bayern-Profi in der WM-Qualifikation zumindest gegen Luxemburg für die DFB-Elf aus.

Fällt mit einer Knöchelblessur gegen Luxemburg aus: Joshua Kimmich. Quelle: dpa

Herber Schlag für Julian Nagelsmann: Joshua Kimmich hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen und fällt für das vorletzte WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft aus. Wie der DFB mitteilte, zog sich der Kapitän bereits im Training am Mittwoch eine Kapselblessur im rechten Sprunggelenk zu.

Kimmich konnte wegen der Verletzung am Donnerstag nicht am Abschlusstraining in Wolfsburg teilnehmen. Der 30-jährige Bayern-Profi soll dennoch mit dem Team zur Partie nach Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr) reisen.

Gegen Slowakei soll Kimmich spielen

Der Einsatz von Joshua Kimmich am Montag (20.45 Uhr/ZDF) im entscheidenden Spiel um das direkte Ticket für die WM 2026 gegen die Slowakei in Leipzig steht offenbar derzeit nicht infrage. Demnach wären vorerst auch keine Auswirkungen auf den weiteren Saisonverlauf für Kimmich beim FC Bayern zu befürchten.

Details wird Bundestrainer Nagelsmann bei der Pressekonferenz in Luxemburg um 18 Uhr erläutern. Für Kimmich dürfte der Leipziger Ridle Baku die Position als rechter Außenverteidiger einnehmen. Der 27-Jährige war von Nagelsmann im Oktober nach langer Pause zum DFB-Team als Backup für Kimmich zurückgeholt worden.

Wer wird Kapitän gegen Luxemburg?

Pikant ist der Ausfall in der Kapitänsfrage. Kimmichs Stellvertreter Antonio Rüdiger und Kai Havertz gehören nach Verletzungen nicht zum aktuellen Aufgebot. Nach Kimmich (105 Länderspiele) hat Leroy Sané (70) die meisten DFB-Einsätze. Der 29-Jährige von Galatasaray wurde von Nagelsmann nach einer Auszeit aber nur zur Bewährung ins Aufgebot zurückgeholt.

Weitere mögliche Kandidaten für die symbolträchtige Spielführerbinde wären die Münchner Leon Goretzka, Serge Gnabry und Jonathan Tah oder Torhüter Oliver Baumann, der mit 35 Jahren der älteste Spieler im Aufgebot ist.

Der Ausfall von Kimmich ist der zweite Rückschlag in den Personalplanungen des Bundestrainers für die Defensive. Zuvor stand bereits praktisch fest, dass auch Nico Schlotterbeck in Luxemburg nicht zur Verfügung steht.

Zweiter kurzfristiger Ausfall nach Schlotterbeck

Der Dortmunder Verteidiger hatte sich am Samstag im Spiel beim Hamburger SV eine Wunde am Fuß zugezogen, die getackert werden musste. Am Donnerstag stieg der 25-Jährige erst wieder ins Lauftraining ein. Auch Schlotterbeck soll bestmöglich gegen die Slowakei wieder zum Einsatz kommen können. Für ihn dürfte sein Klub-Kollege Waldemar Anton in die Viererkette rücken, zu der noch Tah im Zentrum und der Leipziger David Raum als linker Schienenspieler gehören.

Die Nationalmannschaft hat sich noch nicht für die WM-Endrunde qualifiziert. Mit zwei Siegen in Luxemburg und gegen die Slowakei wäre aber der erste Platz in der Gruppe A und das Direkt-Ticket für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sicher.

