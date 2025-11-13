WM-Qualifikation: Wie Nagelsmann Wirtz zur Geltung bringen will

Julian Nagelsmann will alles tun, damit Florian Wirtz im DFB-Team in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und die Slowakei besser zur Geltung kommt als beim FC Liverpool.

Soll sich in der DFB-Elf als Flügelspieler beweisen: Florian Wirtz Quelle: Imago

Florian Wirtz hat selbst fast ein bisschen schmunzeln müssen, auf welches Jersey er nach der öffentlichen Einheit der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg sein Autogramm setzen sollte. Plötzlich hielt der gebürtige Kölner ein DFB-Trikot von Jamal Musiala in seinen Händen, um es brav mit seiner Unterschrift zu veredeln.

Seit der schweren Verletzung des Bayern-Stars ist nur einer der beiden Zauberfüße aus der Heim-EM 2024 noch greifbar. Und sobald der zum FC Liverpool gewechselte Wirtz irgendwo auftaucht, schlagen Fanherzen höher. Nicht nur am Mittellandkanal.

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihren letzten beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und die Slowakei. Eine wichtige Personalie auf dem Weg zum WM-Ticket: David Raum. 12.11.2025 | 1:34 min

Bundestrainer Nagelsmann als Fürsprecher

Allerdings ist auffällig, wie ein imaginärer Schutzwall um den 22-Jährigen errichtet wird. Interviews gibt der Virtuose keine, so dass sich vor den letzten WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg (Freitag, 20.45 Uhr) und gegen die Slowakei in Leipzig (Montag, 20.45 Uhr/live im ZDF) andere über den teuersten deutschen Fußballer aller Zeiten äußern, der auf den richtigen Durchbruch in England wartet.

Julian Nagelsmann ist sehr an einer differenzierten Betrachtung seines vermeintlichen Sorgenkindes gelegen.

Die Gesamtgemengelage macht es für Flo auch nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Der ganze Klub ist jetzt dieses Jahr nicht so stabil, wie sie es letztes Jahr waren. „ Julian Nagelsmann, Fußball-Bundestrainer

Wirtz bei den Reds noch nicht "angekommen"

Auch eine überzeugende Leistung von Wirtz zwischendrin in der Champions League bei Eintracht Frankfurt (5:1), als der umtriebige Edeltechniker vor Nagelsmanns Augen zwei Torvorlagen gab, hat nichts am Grundsatzproblem geändert: Der torlose Luxuseinkauf sucht noch seine Rolle bei den Reds, muss sich an die Härte, Intensität und Abläufe in der Premier League erst noch gewöhnen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich in Wolfsburg auf ihre letzten beiden WM-Qualifikationsspiele vor. Julian Nagelsmann kann dabei nach wie vor nicht aus dem Vollen schöpfen. 11.11.2025 | 1:43 min

Es ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass Luxemburg und die Slowakei nicht zur ersten Güteklasse zählen. Dennoch hat Wirtz im Nationalteam selbst in der WM-Qualifikation noch Luft nach oben. Klar, sein Freistoß im Hinspiel gegen Nordirland (3:1) war eine Augenweide, und im Rückspiel in Belfast (1:0) fiel der immense Eifer auf, aber im letzten Drittel fehlte es auch ihm an kreativen Lösungen.

Rolle am Flügel gibt ihm mehr Freiheiten

Die Nagelsmann-Kritik ("zu träge in der roten Zone, spielen mit ein bisschen zu viel Kontakten") betraf auch den 35-fachen Nationalspieler. Der Bundestrainer hat bei den Trockenübungen auf dem Gelände des VfL Wolfsburg seinen besten Techniker in einem mittlerweile klar favorisierten 4-2-3-1-System erneut links auf den Flügel gestellt.

Als Spielmacher hinter der Spitze Nick Woltemade ist der formstarke Serge Gnabry eingeplant. Hintergrund: dem Feingeist Wirtz den Druck zu nehmen, der am Flügel mehr Freiheiten und mehr Raum hat. Der Bundestrainer gehört zu der Vielzahl an Fürsprechern, die in dieser schwierigen Phase helfen wollen:

Wir müssen ihn da alle gemeinsam ein bisschen unterstützen, dass er seinen Kopf freikriegt. Hier - und dann auch in Liverpool. „ Julian Nagelsmann, Fußball-Bundestrainer

Nagelsmann: Wirtz macht Fortschritte

Wirtz habe bereits im Oktober Schritte in die richtige Richtung getan, "was so seine Intensität angeht im Spiel. Die war im September nicht ganz so hoch", erklärte der 38-Jährige und verlangte: "Da muss er weitermachen und was er kann, wissen wir alle." Eine kleine Delle in dem Alter sei ganz normal.

So oft wie zuletzt verliert der FC Liverpool selten. Was steckt hinter dem holprigen Saisonstart des englischen Meisters und was hinter der Kritik an Top-Einkauf Florian Wirtz? 06.11.2025 | 14:55 min

Überdies sei es beim englischen Meister ja nicht so, dass sich Deutschlands Fußballer des Jahres verstecke. Im Gegenteil:

Vielleicht sollte mal einer die Dinger, die er vorlegt, einfach mal reinschießen. Das wäre auch eine Idee. „ Julian Nagelsmann, Fußball-Bundestrainer

Nagelsmann weiter: "Weil so ganz wenig vor dem Tor tut er ja nicht. Nur die schießen halt irgendwie gern die Dinger da nicht rein. Das gehört auch zur Wahrheit."

Die Lage in Liverpool ist "sehr komplex"

Grundsätzlich sei die Lage für Wirtz "sehr komplex": Übrigens auch für Liverpool-Coach Arne Slot, denn von den namhaften Neuzugängen "für viel Geld" habe nun mal jeder den Anspruch Star und Startspieler zu sein. Vielleicht schickt Nagelsmann dem Kollegen ja einen Florian Wirtz zurück, der nicht nur das WM-Ticket gelöst, sondern ein Tor bejubelt hat.

