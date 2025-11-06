WM-Qualifikation: Nagelsmann setzt auf El Mala und Sané

Der Fußball-Bundestrainer holt den Kölner Überflieger Said El Mala in seinen Kader und vertraut für die letzten WM-Qualifikationsspiele wieder Türkei-Legionär Leroy Sané.

Said El Mala vom 1. FC Köln ist gegen Luxemburg und die Slowakei dabei. Quelle: SVEN SIMON

Da ist ein Kölner Junge aber verdammt schnell auf der Überholspur unterwegs. Nun will sich auch Julian Nagelsmann persönlich einen Eindruck davon verschaffen, was Said El Mala zur Symbolfigur für den Höhenflug des 1. FC Köln macht.

Die Nominierung des rheinischen Shootingstars ist die größte Überraschung im 25-köpfigen Kader der deutschen Nationalmannschaft, den der Bundestrainer für die letzten WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg am 14. November (20.45 Uhr) und gegen die Slowakei in Leipzig am 17. November (20.45 Uhr/ZDF) benannte.

Said El Mala soll sich mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Der 38-Jährige ergänzte: "Wir haben die Talente aus unserer U21 im Blick und wollen ihnen in Absprache mit Toni Di Salvo immer mal wieder die Chance geben, sich auch bei der A-Nationalmannschaft zu präsentieren."

El Mala: "Tolle Belohnung"

Neun Bundesliga-Spiele mit immerhin vier Toren und zwei Vorlagen haben ausgereicht, um bis nach ganz oben durchzustarten. Der Hype um das zeitweise in den Untiefen des Amateurfußballs versunkenen Talents wird dadurch nicht geringer. Der 19-Jährige war im Oktober in der EM-Qualifikation für die deutsche U21 aufgelaufen.

Das ist eine tolle Belohnung für die harte Arbeit und ich bin stolz darauf, Köln im Nationaltrikot zu repräsentieren. „ Said El Mala

Guter Austausch mit Sané

Mindestens ebenso überraschend ist die Rückkehr von Leroy Sané in den elitären Kreis, denn seit seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul war die Tür verschlossen geblieben. Nun darf der bald 30-Jährige doch wieder vorspielen.

"Mit Leroy Sané war ich durchgängig in einem sehr guten Austausch, er hat sich seine Nominierung mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", sagte Nagelsmann.

Für die WM-Qualifikation kehrt Bundestrainer Julian Nagelsmann an eine alte Wirkungsstätte zurück. Gegen Luxemburg ist die DFB-Elf klarer Favorit. 10.10.2025 | 3:33 min

Thiaw dabei, Nebel und Koch vorerst raus

Auch Verteidiger Malick Thiaw von Newcastle United ist dabei. Der 24-Jährige sei schließlich "Stammspieler in der Premier League und nach seinem Wechsel nach England auf Anhieb eine der Stützen in der Mannschaft", ließ der Bundestrainer wissen, der weiterhin stark auf die Form achtet.

Durchs Rüttelsieb rauschten nämlich der beim FSV Mainz 05 nicht mehr so auffällige Dribbler Paul Nebel und der über Wochen bei Eintracht Frankfurt schwächelnde Kapitän Robin Koch. Ansonsten wird aber auf Experimente verzichtet.

Die DFB-Elf feiert einen knappen 1:0-Sieg in Nordirland. Nick Woltemade erzielte mit der Schulter sein erstes Länderspieltor und sorgte damit für die Entscheidung im Windsor Park. 14.10.2025 | 2:13 min

Bei den Torhütern sind mit Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Noah Atubolu gleich alle vier WM-Kandidaten dabei. Ruft die DFB-Auswahl ihre Leistung ab, bekommt Baumann als vorläufige Nummer eins weniger zu tun als beim Zittersieg gegen Nordirland in Belfast (1:0). Deutschland kann das erste Etappenziel als Tabellenführer nun direkt erreichen.

Planungen für WM sollen vorangetrieben werden

"Mit zwei Siegen möchten wir die WM-Qualifikation perfekt machen - und obendrein noch Lostopf eins bei der Auslosung der WM-Gruppen in vier Wochen. Dann können wir die Planungen für 2026 weiter vorantreiben und konkretisieren", erklärte der Bundestrainer, der bekanntlich nach dem unglücklichen EM-Ausscheiden 2024 im Viertelfinale gegen Spanien sofort den WM-Titel als Ziel ausrief.

Die Situation beim DFB-Team hat sich nach dem Arbeitssieg gegen Nordirland etwas entspannt. Auf die Pfiffe zur Pause hatte Nagelsmann eine klare Antwort. 08.09.2025 | 0:55 min

Erneuert hat Nagelsmann das Unterfangen wegen der immensen Schwankungsbreite der DFB-Auswahl nicht mehr. Sein Kreis trifft sich bereits am Montag in Wolfsburg, was gewissermaßen auch eine Verbeugung vor dem Automobilpartner Volkswagen ist. Denn logistisch wäre vor dem Auswärtsspiel im Großherzogtum der DFB-Campus in Frankfurt besser gelegen, aber das Nationalteam machte um die Einrichtung zuletzt einen großen Bogen.

Pressekonferenz am Montag

Nagelsmann wird vor einer öffentlichen Regenerationseinheit am Montagnachmittag eine Pressekonferenz geben, um seine Planspiele zu erklären. Dass es ohne Umwege zur ersten WM mit 48 Teams in drei Ländern (Kanada, Mexiko und USA) gehen soll, versteht sich für einen vierfachen Weltmeister von selbst. Ausgelost wird das Mammutturnier bereits am 5. Dezember um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) im John F. Kennedy Center in Washington.

Der DFB hat das Nationaltrikot für die Fußball WM 2026 vorgestellt. Es ist eine Hommage an das Weltmeisterjersey von 1990. 05.11.2025 | 0:36 min