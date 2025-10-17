FIFA-Rangliste: DFB-Team in Top Ten - WM-Lostopf 1 in Reichweite

Das DFB-Team ist zurück in den Top Ten der FIFA-Weltrangliste und hat Platz neun in Reichweite. Der ist wichtig für die anstehende WM-Auslosung.

Bundestrainer Julian Nagelsmann will unbedingt in WM-Lostopf 1, erfolgreiche Qualifikation vorausgesetzt. Quelle: SVEN SIMON

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach den erfolgreichen Länderspielen im Oktober in die Top Ten der FIFA-Weltrangliste zurückgekehrt und hat den wichtigen Platz neun in Reichweite. Das Nationalteam von Bundestrainer Julian Nagelsmann verbesserte sich dank der Siege gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) um zwei Plätze auf Rang zehn.

DFB-Team will in Lostopf 1

Das Ziel ist Platz neun, um bei der WM-Auslosung im Dezember in Topf 1 mit den neun besten Teams und den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada gesetzt zu sein. Bundestrainer Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach auf die Bedeutung des ersten Lostopfs hingewiesen.

Auf Platz neun liegt derzeit Italien. Der Rückstand des DFB-Teams auf die "Squadra Azzurra" beträgt vor den November-Länderspielen nur knapp vier Punkte. Vorteil für das DFB-Team im Fernduell mit Italien: Deutschland führt seine Gruppe an, die "Azzurri" liegen in ihrer Gruppe hinter Norwegen auf Platz zwei. Nur die Gruppensieger kommen in Lostopf 1.

Das DFB-Team müht sich in Nordirland zum knappen 1:0 Sieg und verteidigt die Führung in der Gruppe A. Nick Woltemade sorgt mit seinem ersten Länderspieltor für den Siegtreffer. 14.10.2025 | 2:59 min

Zwei Siege sind Pflicht fürs DFB-Team

Bei zwei Siegen in den zwei noch ausstehenden WM-Quali-Spielen in Luxemburg (14.11.) und gegen die Slowakei (17.11/ZDF live) würde die DFB-Auswahl als Gruppensieger ihr WM-Ticket lösen.

Zugleich wäre damit Lostopf 1 aller Wahrscheinlichkeit nach gesichert, sollte Italien bei aktuell drei Punkten Rückstand auf Norwegen seine Gruppe I nicht gewinnen.

Italien hat die Playoffs sicher. Mit dem 2:0 gegen Israel bleibt ein Konkurrent im Kampf um Platz 2 auf der Strecke. Der Rückstand auf Spitzenreiter Norwegen beträgt nach wie vor drei Punkte. 15.10.2025 | 2:59 min

Frühe WM-Duelle mit Favoriten umgehen

Ein Abrutschen in Lostopf 2 könnte sportliche und organisatorische Probleme mit sich bringen. Ein frühes WM-Duell im Sommer 2026 gegen ein Spitzenteam wie Spanien, Argentinien, Frankreich oder England, die die Weltrangliste als Top vier weiter anführen, wäre dann ebenso möglich wie die Einordnung in die Gruppe A mit Mexiko. Dies möchte Nagelsmann wegen der klimatisch schwierigen Bedingungen vermeiden.

Noch 20 Plätze frei : Diese Teams sind für die WM schon qualifiziert 48 Mannschaften starten bei der Fußball-WM 2026. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei. Wer sich bislang für die Endrunde qualifiziert hat.

In dem komplizierten Berechnungsverfahren für die Setzliste ist das November-Ranking nach Abschluss der Quali-Runde entscheidend. Auch Gruppen-Tabellenführer Kroatien, der hinter Deutschland auf Weltranglisten-Platz elf zurückfiel, und das bereits für die WM qualifizierte Marokko mischen im Kampf um Lostopf 1 noch mit.

