WM-Quali: Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet Angriffsfläche

Nach DFB-Pleite gegen Slowakei:Warum Julian Nagelsmann Angriffsfläche bietet
Julian Nagelsmann steht im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in der Bringschuld. Zu viele Experimente sind schon schiefgegangen, Einwechslungen bringen kaum Ertrag.
Pressekonferenzen mit Julian Nagelsmann, so viel vorweg, sind meist unterhaltsam. Rhetorisch kann diesem Fußballlehrer kaum jemand das Wasser reichen. Der 38-Jährige redet schnell, vermeidet Wiederholungen - und oft fällt ihm auch etwas Flapsiges ein.
Bei der missglückten Dienstreise nach Bratislava hatte Karolina Dercalikova vor und nach dem WM-Qualifikationsspiel (0:2) größte Mühe, die Ausführungen zu übersetzen. Aber die Dolmetscherin aus der Slowakei erledigte ihren Job definitiv besser als die Fußballer aus Deutschland.
Ein Satz verdient vor der zweiten Qualifikationspartie der DFB-Auswahl gegen Nordirland in Köln (Sonntag, 20:45 Uhr) in Erinnerung gerufen zu werden. "Das EM-Viertelfinale war kein Topergebnis." Hat das wirklich der Bundestrainer gesagt? Bislang galt die Annahme, dass das unglückliche Aus gegen den späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) auch für Nagelsmann irgendwie in Ordnung war.
Nagelsmann mit ähnlichen Gedanken wie vor zwei Jahren
Doch schon Chefkritiker Matthias Sammer ("Der deutsche Fußball muss wieder lernen, Durchschnitt nicht als Weltklasse zu verkaufen") legte den Finger in die Wunde. Nach drei verlorenen Partien in der Nations League gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) sowie nun zum Auftakt der WM-Qualifikation dämmert allen, dass dieses zu sehr beklatschte Turnier-Aus die grundsätzlichen Schwächen in der Haltung und Einstellung übertüncht hat.
Nagelsmann bemühte nämlich nun ähnliche Sätze wie vor zwei Jahren: Vielleicht müsse man "auf weniger Qualität setzen", eher "auf Spieler, die alles reinwerfen".
DFB-Turnierbilanz seit zehn Jahren bescheiden
Ein Halbfinale hat Deutschland seit der EM 2016 nicht mehr erreicht. Und daran können unmöglich nur Joachim Löw (WM 2018, EM 2021), Hansi Flick (WM 2022) oder eben Nagelsmann (EM 2024) die Schuld tragen. Das Problem des aktuellen Bundestrainers: Für grundsätzliche Korrekturen ist diesmal kaum Zeit.
Nach den Nackenschlägen im Herbst 2023 gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) war erst einmal ein Vierteljahr spielfrei. Nagelsmann reaktivierte Leader Toni Kroos, weil der bei der Heim-EM mithelfen wollte.
Alternativen sind rar: Er habe nicht "150 deutsche Spieler", aus denen er auswählen könne, merkte der Bundestrainer an. Denn weniger als 40 Prozent der Bundesligaprofis haben inzwischen einen deutschen Pass.
Zu viele Experimente sind schiefgegangen
Und er muss aufpassen, dass er bei seinen Kickern nicht zu viel Kredit verspielt. Zu viele Experimente sind schon schiefgegangen - und zu viele Systemwechsel verwirren. Wie der Versuch mit dem Linksverteidiger Kai Havertz.
Ob es eine gute Idee war, Joshua Kimmich wieder ins Zentrum zu stellen, steht nach dem unglücklichen Debüt von Nnamdi Collins auch schon wieder zur Debatte. Es gibt keinen weiteren Rechtsverteidiger im aktuellen Kader.
Manche Maßnahmen wirken aktionistisch. Die Hereinnahme von Emre Can und Leroy Sané (für Robert Andrich und Florian Wirtz) beim EM-Viertelfinale war ein Kardinalfehler, der in der Aufregung übers Handspiel von Marc Cucurella unterging.
Seine Auswechslungen verpuffen
Mit Auswechslungen bewirkt der Trainer oft das Gegenteil. Sein "In-Game-Coaching" ist verbesserungswürdig. Im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien (3:3) destabilisierte er sein Team mit einem Dreifach-Wechsel bei einer 3:1-Führung. Zudem mündeten drei Hereinnahmen nach einer Stunde bei einer 1:0-Führung im Halbfinale gegen Portugal (1:2) in eine Niederlage.
In der Slowakei reagierte die Trainerbank zu spät. Leon Goretzka oder Serge Gnabry hätten zur Pause neben Collins ausgewechselt gehört.
Auch Nagelsmann muss sich steigern, sonst wird er seinen vom DFB bereits bis zur EM 2028 ausgedehnten Vertrag kaum erfüllen. Seine Punkteausbeute ist ausbaufähig. Nur 1,75 Zähler im Schnitt aus 24 Spielen sind die drittschlechteste Bilanz unter bisher zwölf Bundestrainern. Im Endeffekt ist Erfolg wichtiger als Eloquenz.
